Als je gebruikte iPhone er verder nog helemaal prima uitziet en je nog geen afscheid wilt nemen, is het zonde om ‘m te laten stoffen in een kastje. Er zijn een hoop dingen die je met je oude iPhone kunt doen. Maak er een babyfoon van, ga ermee gamen, stel ‘m in als beveiligingscamera of gebruik je oude toestel als afstandsbediening voor de Apple TV. In dit artikel vertellen we wat je allemaal met je oude iPhone kunt doen.

Oude iPhone verkopen, recyclen of bewaren

Zoals uit dit artikel zal blijken, zijn er genoeg dingen die je met je oude iPhone kunt doen. Als de iPhone nog in goede staat is, ligt het voor de hand om ‘m te verkopen. Je maakt hiermee iemand anders blij en je ontziet het milieu. Het geld dat je oude iPhone oplevert, kun je weer gebruiken voor een nieuw toestel. Hoe je je iPhone klaarmaakt om te verkopen, lees je in een ander artikel. Heb je geen zin om je iPhone zelf online te verkopen? Dan kun je je iPhone ook inruilen.

De kwaliteit van je iPhone bepaalt wat je voor je oude apparaat ontvangt. Is je iPhone helemaal kapot en krijg je er geen geld meer voor terug? Dan kun je hem ook laten recyclen door Apple, zodat de materialen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Apple kan jouw apparaat innemen, maar ook bij andere winkels waar ze telefoons verkopen kun je je oude iPhone achterlaten.

Als je iPhone verder nog in goede staat is, kun je hem ook bewaren. In geval van nood heb je altijd een werkend toestel achter de hand. Het is handig om je toestel helemaal leeg te maken. Daarover lees je in het onderstaande artikel meer. Waar je je oude iPhone nog meer voor kunt gebruiken, lees hieronder.

Bekijk ook iPhone fabrieksinstellingen terugzetten: bij verkoop of hardnekkige problemen Terug naar fabrieksinstellingen met je iPhone, iPad of iPod touch. Deze tip legt uit hoe je je toestel herstelt bij tweedehands verkoop. Teruggaan naar de fabrieksinstellingen van je iPhone kan ook een oplossing zijn voor problemen.

Je oude iPhone als beveiligingscamera

Ga je binnenkort een weekendje weg? Laat je oude iPhone dan een oogje in het zeil houden. Je kunt hem namelijk gebruiken als een beveiligingscamera. Vanaf je vakantielocatie houd je precies in de gaten wat er zich thuis afspeelt en kun jij zorgeloos genieten. Om dit voor elkaar te krijgen, download je apps zoals Manything, op zowel je nieuwe als je oude iPhone. Het is handig om je iPhone in een statief te plaatsen. Zet je oude toestel neer op een plek die jij in de gaten wil houden en d beelden worden vervolgens een dag in de cloud opgeslagen. De app geeft meldingen wanneer er bewegingen of geluiden worden gedetecteerd.

Maak van je oude iPhone een babyfoon

Met apps zoals Cloud Baby Monito‪r‬ en Babyfoon 3Ghoud je je kleine in de gaten terwijl hij of zij ligt te slapen. Zet je iPhone met behulp van een statief in de buurt van het bedje en krijg geluid- en bewegingsmeldingen. Als je baby begint te huilen, kun je hem of haar geruststellen door te praten via de app. Om je kindje weer in slaap te wiegen kun je via je oude iPhone een zelfgemaakte playlist afspelen met slaapmuziek. Ook kun je je iPhone via deze app gebruiken als nachtlampje met een timer, zodat ‘ie na verloop van tijd vanzelf dimt. De beelden van de camera zijn ook op je Apple Watch of Mac te bekijken. Zo ben je dus altijd op de hoogte van je baby. Let wel op privacyzaken bij gebruik van dergelijke apps.

Combineer de camera’s van verschillende iPhones

Wil je een mooie video maken van een actie, dan kun je je oudere iPhone gebruiken voor extra beelden vanuit een ander perspectief. Daarvoor moeten beide iPhone-camera’s natuurlijk wel ongeveer dezelfde resolutie hebben. Soms kan het een mooi spontaan effect geven door de beelden vanuit het tweede camerastandpunt een net iets ‘slordiger’ uitstraling te geven. Je zou de beelden van de tweede camera ook uit de losse hand kunnen filmen, om de indruk te wekken dat het live ervaringsbeelden zijn.

Oude iPhone als webcam

Thuiswerken lijkt het nieuwe normaal te worden en daarom is het belangrijk dat je tijdens je videogesprekken goed in beeld bent. De meeste Macs hebben een kwaliteit van maar 720p, terwijl de iPhone 6s al 4K en 1080p ondersteunt.

Vaak is de camera aan de achterzijde van je oude iPhone dus van betere kwaliteit, dan de webcam van je Mac. Goeie reden dus om je iPhone als webcam te hergebruiken. In een apart artikel leggen we stap voor stap uit hoe je je iPhone gebruikt als webcam, dus lees dat zeker even door. Ook hier komt een statief voor je iPhone goed van pas.

Bekijk ook Zo gebruik je je iPhone als webcam voor je Mac of een andere computer Je kunt een (oude) iPhone gebruiken als webcam voor je Mac of Windows PC. Hiervoor heb je een speciale app nodig, genaamd EpocCam. In deze tip lees je hoe het werkt en welke opties je tot je beschikking hebt.

Boeken lezen op je iPhone

Als het scherm van je oude toestel nog helemaal in orde is, dan kun je ‘m ook gebruiken als e-reader. Over het algemeen leest een stukje prettiger als je hiervoor een wat grotere iPhone gebruikt. Een oude iPad kan natuurlijk ook. Je kunt via de Boeken-app boeken aanschaffen in de online winkel van Apple. Ook zijn er in de App Store allerlei boeken-apps te downloaden.

Losse e-books zijn gemakkelijk aan te schaffen via Bol.com of Amazon. Boeken kun je lenen via onlinebibliotheek.nl. Ook kun je natuurlijk je favoriete tijdschriften lezen of luisteren naar luisterboeken. Lees het onderstaande artikel als je meer wil leren over luisterboeken op je iPhone.

Bekijk ook Luisterboeken op iPhone en iPad: zo luister je naar audioboeken Boeken lezen zonder dat je op het scherm van je iPhone of iPad hoeft te kijken. Met audioboeken oftewel luisterboeken kan dat. In deze tip lees je met welke apps en diensten je audioboeken op je iDevice kunt beluisteren, zonder dat je wordt afgeleid of ongelukken maakt. En wist je dat je ze vaak ook versneld kunt afspelen?

Wakker worden met een wekker(radio)

Geef je oude iPhone een nieuw leven door ‘m te gebruiken als wekker. Leg je iPhone op een draadloze oplader of zet ‘m op een Apple Watch-dock, die ook plaats biedt voor een iPhone.

Je kunt natuurlijk de wekker gebruiken die standaard al op je iPhone is geïnstalleerd, maar er zijn ook een hele hoop andere apps die allerlei extras te bieden hebben. Zo kun je bijvoorbeeld Disappearing Bedside Cloc‪k‬ overwegen. Deze laat je scherm oplichten als je het scherm aanraakt en gaat vanzelf weer uit. Je kunt de klok helemaal personaliseren, zodat hij helemaal past bij je slaapkamer. Als je wakker wil worden met je favoriete radiozender, dan kun je bij de Wekker Radio-app terecht. Ook kun je een slaaptimer instellen, zodat je ‘s avonds nog een naar de radio kunt luisteren voordat je in slaap valt en de radio vanzelf uitgaat.

Je oude iPhone als iPod

Wil je niet gestoord worden tijdens het luisteren naar muziek? Gebruik je iPhone dan als retro muziekspeler. Hiervoor hoef je alleen maar de app van de door jou gebruikte streamingdienst te downloaden. Denk bijvoorbeeld aan Apple Music of Spotify. Voor de eerstgenoemde app hebt je een apparaat met iOS 8.4 of hoger. Op onze pagina met iOS-versies zie je welke versie nog op jouw iPhone draait. Je kunt dus ook nog op je compacte iPhone 4s naar Apple Music luisteren.

Geen fan van streaming? Dan kun je ook gewoon je gekochte nummers en albums synchroniseren via iTunes met je iPhone. Koppel je iPhone vervolgens aan een speaker via AirPlay of een Bluetooth-speaker. Je kunt je ook lekker afzonderen met een draadloze koptelefoon met noice cancelling.

Gamen op je oude toestel

Op je oude iPhone kunnen jij en je kinderen lekker spelletjes spelen. Via Apple Arcade krijg je bijvoorbeeld toegang tot een hele hoop leuke en exclusieve games. Of je iPhone geschikt is als spelcomputer, hangt vooral af van de batterij. Sinds iOS 11.3 worden de prestaties van je iPhone naar beneden geschroefd op het moment dat de batterij niet voldoende energie kan leveren bij zware taken. Als je batterij nog in goede staat is, ondersteunt deze zogenoemde piekprestaties. Lees het volgende artikel als je wil je checken wat de conditie van je batterij is. Houd er ook rekening mee dat er voor iPhones met een verouderde iOS-ondersteuning mogelijk minder games beschikbaar zijn in de App Store. Als je spelletjes op je iPhone gaat spelen, dan komt een gamecontroller goed van pas. Lees daarover meer in het onderstaande artikel.

Bekijk ook De beste gamecontrollers voor iPhone, iPad en Apple TV Wil je serieus aan de slag met Apple Arcade ? Dan is een fijne controller een goed begin. De beste gamecontrollers voor iPhone, iPad en Apple TV van Gamevice, Steelseries en andere fabrikanten. Met deze gamecontrollers zit je altijd goed!

Een nieuwe afstandsbediening voor Apple TV

Als je een Apple TV in huis hebt, dan weet je dat het invoeren van tekst met de Siri Remote niet heel handig werkt. Je bent letter voor letter je wachtwoord aan het typen of ook Siri begrijpt soms niet waartoe je ingesproken zoekopdracht moet leiden.

Het is goed om te weten dat je je iPhone of iPad kunt gebruiken om dat probleem te verhelpen. Via de Apple TV Remote-app in het bedieningspaneel type je eenvoudig een zoekopdracht of wachtwoord in. Op het moment dat je tekst kunt invoeren, verschijnt namelijk automatisch een toetsenbord op het scherm van iPhone. Ook kun je je iPhone gebruiken om door alle menu’s heen te swipen. Lees in het onderstaande artikel hoe je deze Apple TV Remote precies gebruikt.

Bekijk ook Snel je Apple TV bedienen vanuit het Bedieningspaneel: zo doe je dat Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Al met al zijn er dus een hoop verschillende dingen die je met je oude iPhone zou kunnen doen! Heb je nog een leuk idee? Laat het ons weten!