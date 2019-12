Apps voor oudere iPads

Je hebt een oudere iPad (of iPhone), die het nog prima doet. Het enige probleem is dat lang niet alle apps meer geschikt zijn voor jouw toestel. Hoe weet je wat er nog wel te gebruiken is? We helpen je met het vinden van leuke apps die nog wel geschikt zijn voor jouw oudere iPad. Want er zijn op zich nog wel mogelijkheden, al wordt het gaandeweg wel steeds minder. De tips die we hieronder noemen zijn natuurlijk ook geschikt voor een oudere iPhone of iPod touch!



Ontwikkelaars moeten relatief veel moeite steken om hun apps ook voor oudere iPads in de lucht te houden. Het loont vaak niet de moeite om een app voor een heel klein percentage van de gebruikers nog te onderhouden. Daardoor kan het lastig zijn om nog écht leuke apps te vinden. Zoek je leuke kinderapps voor de iPad 1, dan zul je nog meer moeite moeten doen. Toch wordt vooral bij kinderapps vaak meer rekening ermee gehouden dat ze ook op oudere apparaten nog te gebruiken zijn.

Optie #1: Online apps zoeken voor jouw oudere iPad

Op de websites iOS-compatible.com en Findoldapps.com kun je zoeken naar apps die op jouw oudere iPad nog werken. De laatstgenoemde website wordt niet meer zo vaak bijgewerkt, dus we raden aan om iOS-compatible.com te gebruiken. Je moet hiervoor wel weten welke iOS-versie er op jouw iPad staat, maar dat is gemakkelijk te achterhalen. Weet je niet welke iPad je hebt, dan kun je dat ook achterhalen.

Bekijk ook Welke iPad heb ik? Zo kun je alle iPad-modellen herkennen Twijfel je welke iPad je hebt? In dit overzicht vind je alle iPad-modellen. Bij elke iPad-model lees je wat de kenmerken zijn en waaraan je je iPad kunt herkennen.

Je kunt op de genoemde website ook via een linkje kijken welke games er bijvoorbeeld nog op een iPad 2 te spelen zijn en filteren op games, categorie en meer. De genoemde games staan in ieder geval in de Amerikaanse App Store, maar vaak ook in de Nederlandse. Zo kun je op de iPad 2 nog Clash of Clans, Temple Run en Draw Something Classic spelen. Dus niet alleen ‘saaie’ kaartspelletjes!

Heb je een eerste generatie iPhone of iPod touch, dan ben je beperkt tot apps die op iOS 3.1.3 of eerder werken. Maar zelfs dan is er nog wel wat keuze, hoewel veel apps inmiddels wel uit de App Store verwijderd zijn en er niet meer zo modern uit zien.

Optie #2: Oudere versies van apps downloaden via iTunes

Deze tip geldt alleen voor mensen die nog oudere versies van OS X of macOS hebben, waarin iTunes nog beschikbaar is. In nieuwere macOS-versies is het niet meer mogelijk om apps te zoeken en te installeren via iTunes.

Soms zijn er apps die op het eerste gezicht alleen voor nieuwere iPads geschikt zijn (bijvoorbeeld vanaf iOS 7) maar waarbij je toch nog een oudere versie kunt downloaden. Hiervoor heb je iTunes op de computer nodig. Blader naar de gewenste app en download deze. Het is slim om dit eerst met een gratis app te proberen, om te voorkomen dat je onnodig geld uitgeeft.

Als je de app via iTunes op de desktop hebt gedownload pak je de iPad erbij. Zoek hier nogmaals de app op. Als je de app probeert te downloaden, krijg je een boodschap dat er een oudere versie van de app beschikbaar is. Deze kun je vervolgens downloaden.

Deze weg klinkt misschien wat omslachtig en het werkt ook lang niet altijd, maar het is de enige manier om oudere versies van een app te achterhalen. Als je meteen naar de App Store op de iPad was gegaan, had je een melding gekregen dat de app niet voor jouw toestel geschikt is. Alleen als je de app eerst via de computer aanschaft, kijkt iTunes of er nog een oude versie van de app beschikbaar is. Helaas zal deze mogelijkheid gaandeweg verdwijnen omdat iTunes door Apple is uitgefaseerd.

Optie #3: Andere toepassingen zoeken

Soms moet je tot de conclusie komen dat je toestel echt te oud is geworden om nog leuke spelletjes voor te vinden. In dat geval is je oudere iPad niet waardeloos geworden! Je kunt er namelijk nog allerlei andere dingen mee doen:

Via de browser kun je allerlei info zoeken

Gebruik de iPad in de keuken

Je kunt er films mee kijken

Je kunt er prima muziek mee afspelen

Je kunt het gebruiken als digitaal fotolijstje

En zo zijn er nog wel meer toepassingen te bedenken, waardoor je oudere iPad nog nuttig gebruikt kan worden.

Nieuwe iPad nodig?

Is je oudere iPad echt niet meer vooruit te branden en is het tijd voor een nieuwe? Dan raden we aan om het instapmodel te nemen. Het huidige instapmodel is de 10,2-inch iPad 2019 maar als je nog iets goedkoper zoekt kun je ook naar de 9,7-inch iPad 2018 kijken. Aan 32GB opslag heb je waarschijnlijk genoeg. Hieronder zie je de prijzen.