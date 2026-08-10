iPad 2021 man

Geschikte apps zoeken voor je oudere iPad

Voor de iPad 4, iPad mini 1 en meer
Tips Apps
Voor oudere apparaten zoals de originele iPad 1, 2, 3 en 4 zijn nog steeds apps te vinden. Wij geven enkele tips om oudere versies van apps te vinden en om te achterhalen welke recente apps nog steeds geschikt zijn voor oude iPads en oudere iPadOS-versies.
Sasha Koevoets -

Je hebt een oudere iPad (of iPhone), die het nog prima doet. Het enige probleem is dat lang niet alle apps meer geschikt zijn voor jouw toestel. Hoe weet je wat er nog wel te gebruiken is? We helpen je met het vinden van leuke apps die nog wel geschikt zijn voor jouw oudere iPad. Want er zijn op zich nog wel mogelijkheden, al wordt het gaandeweg wel steeds minder. De tips die we hieronder noemen zijn natuurlijk ook geschikt voor een oudere iPhone of iPod touch!

Inhoudsopgave

Ontwikkelaars moeten relatief veel moeite steken om hun apps ook voor oudere iPads in de lucht te houden. Het is vaak niet de moeite om een app voor een heel klein percentage van de gebruikers nog te onderhouden. Daardoor kan het lastig zijn om nog écht leuke apps te vinden. Zoek je leuke kinderapps voor de iPad 1, dan zul je nog meer moeite moeten doen. Toch wordt vooral bij kinderapps vaak meer rekening ermee gehouden dat ze ook op oudere apparaten nog te gebruiken zijn.

Optie #1: Online apps zoeken voor jouw oudere iPad

Op de online App Store kun je zoeken naar apps die op jouw oudere iPad nog werken. Je moet hiervoor wel weten welke iPadOS-versie er op jouw iPad staat, maar dat is gemakkelijk te achterhalen. Weet je niet welke iPad je hebt, dan kun je dat ook achterhalen. De iPad 4 is bijvoorbeeld blijven steken op iOS 10, dus bij het zoeken naar apps zul je daar rekening mee moeten houden.

Op de specifieke app-pagina van de App Store kun je onderaan de pagina vinden welke iPadOS-versie je nodig hebt om deze app te draaien. Hoewel Apple vaak de ondergrens bijstelt, moeten ontwikkelaars deze bijwerken en dat gebeurt niet overal consequent. Hierdoor heb je vaak ook nog apps die voor oudere iPad’s is geschikt.

Appinformatie web app store
Onderaan de pagina van elke app zie je welke iOS-versie verplicht is.

Optie #2: Bekijk eerder gedownloade apps

Heb je eerder een bepaalde app gedownload, dan kun je deze op een later moment alsnog downloaden. Dit geldt bijvoorbeeld voor apps die je uit de begindagen van de App Store hebt gekocht. Het enige wat je hoeft te doen is je oude device opstarten en de App Store te openen. Zoek naar eerder gedownloade apps en je zult zien dat er bij sommige een wolkje staat. Dit houdt in dat je deze opnieuw kunt downloaden – ook als je device niet de nieuwste iOS-versie draait. Het kan even duren voordat de app geïnstalleerd is, want jouw oudere toestel is natuurlijk niet meer zo snel.

Apps die definitief uit de App Store zijn verwijderd krijg je helaas niet meer te zien.

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Aankopen in de App Store bekijken en apps opnieuw downloaden

Welke apps heb je eerder gekocht? Bekijk je aankoopgeschiedenis in de App Store op je iPhone en iPad. Alle apps die je eerder hebt gedownload kun je opnieuw terugvinden en installeren, zonder verdere kosten. Ook kun je filteren op jaar, type aankoop en meer.

Optie #3: Oudere versies van een app opzoeken

Lukt het niet om de nieuwste versie van een app te downloaden, dan moet je iets meer geduld hebben. Er verschijnt een pop-up dat je een oudere versie van de app kunt downloaden. Dit is eigenlijk een ‘verouderde’ versie van de app en er kunnen bepaalde functies ontbreken. Ook kan de app wat bugs bevatten en niet meer zo goed functioneren, maar je kunt in ieder geval weer aan de slag. Ook is het niet zo dat je een willekeurige oudere versie kunt downloaden; je krijgt altijd de laatst beschikbare versie die nog compatibel is met jouw toestel.

Optie #4: Eerst op een nieuwer toestel downloaden

Gaat het om een app die je nog niet eerder hebt gekocht of gedownload, dan zou je het volgende kunnen proberen: download de gewenste app eerst op een nieuwer toestel. De app staat dan op jouw Apple Account geregistreerd en je kunt nu je oude device erbij pakken om de eerdere aankopen te raadplegen. Vaak krijg je dan de hierboven genoemde pop-up te zien, met de optie om een oudere versie van de app te downloaden. Gefixt!

Optie #5: Oudere versies van apps downloaden via iTunes

Deze tip geldt alleen voor mensen die nog oudere versies van OS X of macOS hebben, waarin iTunes nog beschikbaar is. In nieuwere macOS-versies is het niet meer mogelijk om apps te zoeken en te installeren via iTunes.

Soms zijn er apps die op het eerste gezicht alleen voor nieuwere iPads geschikt zijn (bijvoorbeeld vanaf iOS 7) maar waarbij je toch nog een oudere versie kunt downloaden. Hiervoor heb je iTunes op de computer nodig. Blader naar de gewenste app en download deze. Het is slim om dit eerst met een gratis app te proberen, om te voorkomen dat je onnodig geld uitgeeft.

Als je de app via iTunes op de desktop hebt gedownload pak je de iPad erbij. Zoek hier nogmaals de app op. Als je de app probeert te downloaden, krijg je een boodschap dat er een oudere versie van de app beschikbaar is. Deze kun je vervolgens downloaden.

Deze weg klinkt misschien wat omslachtig en het werkt ook lang niet altijd, maar het is de enige manier om oudere versies van een app te achterhalen. Als je meteen naar de App Store op de iPad was gegaan, had je een melding gekregen dat de app niet voor jouw toestel geschikt is. Alleen als je de app eerst via de computer aanschaft, kijkt iTunes of er nog een oude versie van de app beschikbaar is. Helaas zal deze mogelijkheid gaandeweg verdwijnen omdat iTunes door Apple is uitgefaseerd.

Optie #6: Andere toepassingen zoeken

Soms moet je tot de conclusie komen dat je toestel echt te oud is geworden om nog leuke spelletjes voor te vinden. In dat geval is je oudere iPad niet waardeloos geworden! Je kunt er namelijk nog allerlei andere dingen mee doen:

  • Via de browser kun je allerlei info zoeken
  • Gebruik de iPad in de keuken
  • Je kunt er films mee kijken
  • Je kunt er prima muziek mee afspelen
  • Je kunt het gebruiken als digitaal fotolijstje

En zo zijn er nog wel meer toepassingen te bedenken, waardoor je oudere iPad nog nuttig gebruikt kan worden.

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Is je oudere iPad echt niet meer vooruit te branden en is het tijd voor een nieuwe? Dan raden we aan om het meest recente instapmodel te nemen, of eentje van een generatie eerder. Je zou ook kunnen kiezen voor een refurbished iPad om nog wat meer geld te besparen. Hieronder zie je de prijzen voor de 2025-versie van de gewone iPad.

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App Store

Lees alles over de Apple App Store, de online winkel waar je apps voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac downloadt. Naast de normale softwarewinkel is er ook een Mac App Store en een speciale App Store voor de Apple Watch. Sinds maart 2024 kun je op de iPhone ook apps buiten de officiële App Store downloaden, via onder andere alternatieve appwinkels. Dit wordt ook wel sideloading genoemd.

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