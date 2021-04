Bluetooth-speakers voor overal

Een draagbare speaker komt altijd van pas. Zo kun je op het strand, bij het zwembad, op de camping of ergens anders altijd met anderen naar van jullie favoriete muziek genieten. Deze speakers vormen slechts een greep uit het beschikbare aanbod, want er is nog veel meer verkrijgbaar in de winkel. Er zijn bijvoorbeeld ook waterbestendige speakers voor een tuinfeestje of voor bij het zwembad. Ook goed om op te letten: ondersteunt jouw draadloze speaker ook AirPlay 2?

Sonos Roam

Het is niet de goedkoopste speaker in onze lijst, maar wel de meest complete. De Sonos Roam is een vrij nieuwe speaker met een adviesprijs van €179. Hij is te gebruiken in je Sonos-systeem, maar ook buitenshuis. Hij is klein genoeg om mee te nemen in je rugtas en als je thuiskomt kun je met een soort ‘Handoff’ de muziek verder laten spelen op je Sonos multiroomsysteem. Dit is mogelijk dankzij de functie SoundSwap en het is de eerste keer dat Sonos dit op een speaker toepast.

De Sonos Roam zorgt ook voor automatische tuning, werkt met AirPlay 2, heeft ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistent en biedt vrijwel alle functies die je ook op de duurdere speakers van Sonos vindt. Een van de weinige beperkingen is dat je deze draagbare speaker niet in je home cinema-opstelling kunt gebruiken, maar dat is niet zo gek. Deze speaker is vooral bedoeld om mee te nemen. Je kunt kiezen uit zwart of wit en hij is verkrijgbaar bij Sonos en bij diverse winkels.

JBL Charge 4

De JBL Charge 4 is de opvolger van de succesvolle JBL Charge 3, één van de bestverkochte Bluetooth-speakers ter wereld. De JBL Charge 3 viel in de smaak vanwege zijn goede geluidskwaliteit en met name de krachtige bas. Deze speaker blijft door zijn lage prijs nog steeds een aanrader. Maar de JBL Charge 4 heeft natuurlijk wel een aantal verbeteringen gekregen. Zo is deze speaker iets groter en zwaarder en is de geluidskwaliteit verbeterd (vooral voor de middentonen en hoge tonen).

Wel handig om te weten is dat het met de JBL Charge 4 niet meer mogelijk is om handsfree te bellen. De speakerphone-functionaliteit is namelijk uit deze speaker gehaald. Ook voiceassistent is niet meer te gebruiken. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om je iPhone of iPad via een USB-poort op de speaker op te laden.

De interne batterij is zelfs vergroot van 6000 mAh naar 7500 mAh. De gebruiksduur is hetzelfde gebleven met zo’n 20 uur. Een andere belangrijke verandering is de oplaadpoort van deze speaker. Zo is de Charge 4 nu op te laden via USB-C in plaats van microUSB, een aangename verbetering. De speaker blijft stof- en waterbesteding maar kan nog slechts met twee telefoons tegelijk verbonden zijn in plaats van drie.

JBL Flip 5

Veel functies zitten er niet op, maar de Flip 5 maakt veel goed door z’n uitstekende geluid. Deze speaker beschikt over een PartyBoost om meerdere JBL-speakers met elkaar te koppelen. Hij heeft bovendien een IPX7 rating voor gebruik rondom het zwembad. Opladen doe je via USB-C. Een AUX-aansluiting zit er echter niet op.

Wil je een draagbare, waterproof Bluetooth-speaker die nog geen 100 euro kost, dan is de Flip 5 moeilijk over het hoofd te zien. Het geluid is goed en daar gaat het uiteindelijk om. Wat ontbreekt ten opzichte van de Flip 4 is een microfoon, maar die heeft niet iedereen nodig. Aan de binnenkant is een nieuw ontwikkelde driver aanwezig, samen met een 4800 mAh accu die voor een speelduur van 12 uur zorgt.

Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd Gen)

Dit is de duurste en een van de zwaarste speakers in het overzicht. Je koopt deze mede vanwege de stijl, het brede audiobereik, de stevige bas en nog wat extra’s zoals ondersteuning voor Amazon Alexa. Ondanks zijn verfijnde uiterlijk kan deze toch tegen een buitje: hij heeft een rating van IP67, goed genoeg voor in de badkamer. Verder vind je Bluetooth 5.1, stereo-pairing en een USB-C-aansluiting op deze speaker, die in fraai aluminium is uitgevoerd. Kies uit goud, groen, zilver of roze.

Hij meet 13 x 13 cm en is net geen 5 cm hoog. Dit is duidelijk een premium product, met ondersteuning voor Qualcomm’s nieuwste aptX Adaptive Bluetooth 5.1 codec en makkelijke bediening.

Ultimate Ears Wonderboom 2

De UE Wonderboom 2 is een betaalbare Bluetooth-speaker met een prima geluid en dito batterijduur. Hij gaat 13 uur mee op een batterijlading en is daarna na 2,6 uur weer opgeladen. De draadloze verbinding loopt via Bluetooth. Met een formaat van 10,4 x 9,5 x 9,5cm en een gewicht van 420 gram is dit een middenklasser.

Het geluid is goed, al is de bas wel wat erg sterk. Een slimme assistent zoals Alexa zit er echter niet in en ook ontbreekt WiFi ten opzichte van de (Mega)Blast die we verderop bespreken. In ruil daarvoor krijg je een speaker van minder dan 100 euro. Ultimate Ears is de fabrikant met de meeste keuze in Bluetooth-speakers en de vrolijke kleuren spreken veel mensen aan. De Wonderboom 2 is een van de succesnummers, onder andere omdat ‘ie water- en stofbestendig is en zelfs kan drijven. Met de Boost-knop aan de onderkant klinkt de Wonderboom wat luider voor de middentonen, zodat het geluid beter te horen is als je het binnenshuis gebruikt. Een microfoon zit er niet in.

JBL Xtreme 2

Een van de beste Bluetooth-speakers die je zou kunnen kopen, die echter met een gewicht van 2,39 kilo aan de zware kant is. Hij meet 13,6 x 28,8 x 13,2cm en gaat 15 uur mee op een batterij. Er zit Bluetooth in, maar geen slimme assistenten of andere slimme functies.

Het geluid is helder, met een uitgebalanceerde bas. Ook een pluspunt is dat deze speaker erg robuust gebouwd is en een waterbestendigheid van IPX7 heeft. Je kunt er zelfs je iPhone mee opladen. Wat draadloze functies betreft is er wat minder te melden. Zo kun je geen Spotify streamen via WiFi. Met JBL Connect+ kun je met maximaal 100 JBL-speakers koppelen.

Ultimate Ears Megablast

Een speaker die zowel via Bluetooth als WiFi te gebruiken is en met een batterijduur van 16 uur heel goed bruikbaar is. Deze speaker meet 23,7 x 8,8 x 8,8 cm maar is met een gewicht van 1,2 kilo wel wat aan de zware kant. Dit is dan ook een wat grotere, duurdere speaker voor het echte werk. Dat betekent zware bassen en een dynamisch, gedetailleerd geluid. Wat de robuustheid betreft is de Megablast waterbestendig (IP67), zodat hij een duik in het zwembad wel overleeft. Alexa zit er ook in. De spraakopdrachten werken met Amazon Music, TuneIn, Spotify, Deezer en meer. Een aansluiting van 3,5mm zit er niet op.

Makkelijk meenemen is er niet bij, maar als het om de bas gaat kunnen weinig speakers de Megablast bijbenen.

Bose SoundLink Mini II

Ben je vooral op zoek naar een speaker voor gebruik binnenshuis? Dan raden we Bose SoundLink Mini II aan: een Bluetooth-speaker met een erg goed gebalanceerd geluid, waarbij bijvoorbeeld de bas niet overheerst.

Doordat de speaker stof- en spatwaterbestendig is kan deze ook prima in de badkamer of in de tuin worden gebruikt. Wel is het zo dat bas hierbij wat meer ‘wegwaait’ dan bij speakers waarbij deze veel meer aanwezig is. Met een accuduur van 10 uur zit je niet zomaar zonder muziek en met het bijgeleverde dock kun je de speaker eenvoudig opladen. Prettig aan deze Bluetooth-speaker is zijn kleine formaat. Hierdoor is het maximaal volume wel wat aan de lage kant.

Bose SoundLink Revolve

Zoek je een Bose-speaker die wat makkelijker draagbaar is, dan kun je kiezen voor de Bose SoundLink Revolve. De Revolve+ heeft zelfs een handige draagbeugel aan de bovenkant, zodat je deze makkelijk meeneemt naar het park of de tuin.

Deze speaker is verkrijgbaar in zwart of zilverwit. De Revolve+ heeft een krachtig geluid over 360 graden en een accuduur van 16 uur. Met de ingebouwde spraakfunctie heb je toegang tot Siri of Google Assistent.

JBL Go 2

Als kleine en goedkope speaker blijft de JBL Go een populaire keuze. De Go 2 is stof- en waterbestendig (IPX7) zodat je de speaker zonder problemen rondom het zwembad kan gebruiken. De geluidskwaliteit is vergelijkbaar met zijn voorganger maar deze nieuwe versie heeft wel een iets ronder design. Je kunt er nog steeds tot 5 uur lang muziek mee luisteren via Bluetooth of de AUX-ingang en je kunt via de speaker binnenkomende telefoongesprekken beantwoorden. Opladen gaat via de microUSB aansluiting. Dat laatste is dan weer jammer, want USB-C is een modernere oplossing. Ook Bluetooth 4.1 is niet meer het nieuwste.

Wat geluid betreft is de JBL Go 2 echter indrukwekkend, gezien zijn kleine formaat. Hij meet 7,1 x 8,6 x 3,2 cm en is voorzien van een uitgebalanceerd geluid en een redelijke bas. Een minpunt is dat de batterijduur niet de beste is: slechts 5 uur. Na 2,5 uur opladen kun je echter weer luisteren.

Voor op vakantie is de betaalbare JBL Go 2 echter perfect. Hij past makkelijk in je koffer en je kunt uit maar liefst 12 kleuren kiezen. Een AUX-ingang zit er wel op en de speakerphone heeft zelfs ruisonderdrukking voor als je er handsfree mee wilt bellen. Ondersteuning voor WiFi is er echter niet. En de output van 3 Watt lijkt op het eerste gezicht wat weinig, maar qua geluid valt het dan toch niet tegen.

Sonos Move

Zoek je een speaker die moeiteloos met je andere AirPlay 2-speakers samenwerkt? Dan loont het de moeite om eens naar de Sonos Move te kijken. Dit is van een heel andere orde dan de Sonos Roam die we hierboven hebben bespoken. De Move is eigenlijk helemaal niet zo portable. Met zijn gewicht van 3 kilo is hij eerder bedoeld om rondom het huis en in de tuin te gebruiken. Deze speaker kan zowel via Bluetooth als WiFi muziek streamen. Je regelt dit via een knop aan de achterkant. De kwaliteit is goed genoeg om ook in je multiroom audiosysteem te gebruiken. Dus zoek je een wat grotere speaker dan de Sonos One, dan is de Sonos Move wat je zoekt. Hij wordt geleverd met een oplaadbeugel voor thuis. Maak je deze los, dan kun je de Move meenemen naar een andere kamer. De batterijduur is ongeveer 11 uur.

De Sonos Move is ook als AirPlay 2-speaker te gebruiken. Lees er alles over in onze Sonos Move review.

Ultimate Ears Boom en Megaboom

Zoek je een Bluetooth-speaker voor je balkon of dakterras, dan is de Ultimate Ears Megaboom altijd handig om in huis te hebben. Deze betaalbare speaker is waterbestendig en is daardoor ook geschikt voor gebruik buitenshuis. En door de accuduur van 20 uur zit je niet snel zonder muziek.

Dankzij de plaatsing van de interne speakers speelt de muziek in alle richtingen. Zoek je een iets kleinere speaker van hetzelfde merk, dan moet je de UE Boom hebben. En feest je graag in stereo? Koppel dan via Bluetooth een tweede Boom of Megaboom en speel zo stereogeluid af.

