Tijdschriften lezen op de iPad en iPhone

Magazines lezen op je iPad of iPhone is een leuk tijdverdrijf, thuis of op vakantie. Je hebt je favoriete tijdschrift altijd bij de hand en je kunt op elk moment een nieuw nummer kopen. Van National Geographic tot Denksport en van Troskompas tot Quote: veel Nederlandse tijdschriften zijn ook op de iPad en iPhone te lezen. Zoek je je favoriete tijdschrift, dan loont het de moeite om even in de App Store te zoeken. Sommige tijdschriften hebben een eigen magazine-app waarmee je de actuele nummers kunt doorbladeren. Er is echter een verschuiving gaande van losse apps naar verzamelapps zoals Blendle, Readly en Tijdschrift.nl, waarmee je toegang hebt tot meerdere kranten en tijdschriften.

Tijdschriften lezen met Readly

Deze diensten verschillen veelal in aanbod en prijsmodellen. Zo kun je bij sommige verzameldiensten voor een vast bedrag in de maand alles lezen wat je wilt, terwijl je bij andere aanbieders per nummer of artikel betaalt. In dit overzicht noemen we de belangrijkste tijdschriftdiensten waar je Nederlandstalige tijdschriften kunt lezen. Ook vertellen we je hoe je ze kunt bekijken en wat ze kosten.

Readly is een online tijdschriftendienst. Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot meerdere Nederlandse en buitenlandse tijdschriften. Naast de bekende roddelbladen Party en Weekend vind je ook Quest, Men’s Health, Cosmopolitan, Elle, Vogue en Esquire in de app. Er zijn bijna 200 Nederlandstalige tijdschriften aanwezig in de app, maar je kunt ook kiezen uit diverse Britse, Amerikaanse en Duitse tijdschriften. Dat komt omdat Readly is al langer actief is in het buitenland. In totaal zitten er meer dan 7.000 bladen in, die je onbeperkt kunt doorbladeren. Je downloadt de gratis app, logt in met je account en hebt direct toegang tot de tijdschriften. De app is te gebruiken op een iPhone of iPad, al gaat het op een tablet wel wat prettiger vanwege het grote scherm. Je kunt favorieten aan je tijdschriften toevoegen, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. Ook kun je tijdschriften filteren op taal, land of categorie. Verder kun je de tijdschriften downloaden voor offline gebruik.

Apps: De Readly-app is beschikbaar voor iPhone en iPad.

Vast bedrag of losse aanschaf: Als nieuwkomer betaal je de eerste maand €0,99. Daarna betaal je doorlopend €11,99 per maand.

Tijdschriften lezen met Zinio

Net als bij MagZine koop je bij Zinio losse tijdschriften, waarbij de kosten van de digitale editie vaak één tot twee euro lager liggen dan bij de papieren versie. Bovendien heb je buitenlandse uitgaven veel sneller in huis. Er is keuze uit meer dan 6.000 magazines, waarvan een groot deel internationaal is. Zinio biedt dus niet het all-you-can-read model van veel andere aanbieders, maar je koopt per titel.

Apps: De Zinio-app is te gebruiken op iPhone en iPad.

Vast bedrag of losse aanschaf: Bij Zinio koop je losse tijdschriften of een langlopend abonnement op een bepaald tijdschrift. Er is dus niet de mogelijkheid om onbeperkt door het hele aanbod te bladeren.

Tijdschriften lezen met Tijdschrift.nl

Tijdschrift.nl is de tijdschriftenkiosk van Sanoma. In de app wordt een breed assortiment van 75 tijdschriften aangeboden die je onbeperkt kunt doorbladeren. Hiermee lees je onder andere Libelle, Autoweek en Donald Duck in digitaal formaat.

Apps: Tijdschrift.nl heeft een universele app beschikbaar die zowel op iPhone als op iPad werkt. Daarnaast kun je via de website lezen.

Vast bedrag of losse aanschaf: Dit is beide mogelijk. Je kunt de magazines per nummer los aanschaffen of een pakket tijdschriften nemen voor €15 per maand. Dit is wel iets duurder dan de meeste andere aanbieders.

Tijdschriften lezen met Cliffer

Cliffer heette voorheen MagBoox, maar de insteek is nog steeds hetzelfde. Met Cliffer krijg je voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang tot tijdschriften, boeken en luisterboeken. Je kunt ze bekijken op je iPhone, iPad en laptop. Na het aanmaken van een abonnement kun je meteen beginnen met lezen. Met een speciale snellezen-modus blader je sneller door alle content.

Apps: Cliffer is te lezen op iPhone, iPad en laptop.

Vast bedrag of losse aanschaf: De eerste 14 dagen kun je gratis proberen, daarna betaal je €9,99 per maand.

Tijdschriften lezen met MagZine

MagZine heeft momenteel problemen met de website, waardoor bestanden zijn verwijderd. We raden aan om dit even af te wachten en voorlopig te kijken naar andere aanbieders zoals Readly.

MagZine is een van de grootste digitale tijdschriftenkiosken van Nederland en België. De dienst geeft je naar eigen zeggen de keuze uit meer dan 400 Nederlandstalige tijdschriften, waaronder Happinez, Quote, Esquire, Men’s Health, Historia, TopGear Magazine, Cosmopolitan, National Geographic, Quest, Computer Idee, ELLE en dergelijke. De magazines van MagZine kun je op je iPhone of iPad lezen via een eigen app. Er is een preview beschikbaar om de eerste pagina’s te bekijken, zodat je weet wat je koopt.

Apps: MagZine heeft een app beschikbaar die geschikt is voor je iPhone en iPad.

Vast bedrag of losse aanschaf: Je kunt bij MagZine alleen losse nummers van magazines aanschaffen. De prijs is volgens MagZine zo’n 40% goedkoper dan in de winkel.

Tijdschriften lezen met Blendle

Blendle groeide in korte tijd uit tot één van de grootste spelers op het gebied van kranten en tijdschriften in Nederland. Maar sinds er geen losse artikelen meer te koop zijn en een aantal grote uitgevers zijn opgestapt, is de dienst wat in ongenade gevallen bij gebruikers. In Blendle zijn diverse Nederlandse en internationale tijdschriften te vinden, maar voordat je een abonnement neemt is het goed om te kijken of jouw interessegebieden er wel bij zitten. De eerste maand is

Apps: Blendle heeft apps voor iPad en iPhone en is ook te bekijken in je browser.

Vast bedrag of losse aanschaf: Bij Bendle krijg je de eerste maand gratis. Daarna kost het €9,99 per maand.

Meer aanbieders van tijdschriften-apps

Heb je je tijdschrift nog niet kunnen vinden? Kijk dan eens naar deze aanbieders!

delicious.magazine Nederland (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Voorbeeld van een magazine dat je digitaal kunt lezen via de eigen app. Lees ook onze review van Delicious Magazine.

, iOS 12.0+) - Voorbeeld van een magazine dat je digitaal kunt lezen via de eigen app. Lees ook onze review van Delicious Magazine. PressReader: News & Magazines (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 15.0+) - Een app waarmee je een groot aanbod van ruim 7.000 kranten en tijdschriften kunt downloaden.

, iOS 15.0+) - Een app waarmee je een groot aanbod van ruim 7.000 kranten en tijdschriften kunt downloaden. Air France Play (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.1+) - Ga je binnenkort een vliegreis maken? Dan kun je via jouw luchtvaartmaatschappij vaak gratis kranten en tijdschriften downloaden. Deze vervangen de papieren kranten die vroeger werden uitgedeeld in de cabine.

We proberen deze lijst voor je up-to-date te houden. Als je nog meer interessante tijdschriftdiensten kent, zouden we natuurlijk graag een berichtje daarover ontvangen via onderstaande rapportagelink.