Luisterboeken op iPhone en iPad: zo luister je naar audioboeken

Boeken lezen zonder dat je op het scherm van je iPhone of iPad hoeft te kijken? Met audioboeken oftewel luisterboeken kan dat. In deze tip lees je met welke apps en diensten je audioboeken op je device kunt beluisteren. En wist je dat je ze vaak ook versneld kunt afspelen?

Luisterboeken op iPhone en iPad

Als je regelmatig op de fiets stapt of een rondje gaat hardlopen, kun je gemakkelijk verveeld raken. Wat als je die tijd nou eens nuttig zou kunnen besteden door een boek te lezen? Zonder dat je wordt afgeleid of ongelukken maakt? Het is mogelijk dankzij audioboeken oftewel luisterboeken, die je op verschillende manieren op je iPhone en iPad kunt beluisteren. Bijvoorbeeld via je AirPods!

Wat is een audioboek of luisterboek?

Een audioboek of luisterboek is simpelweg een boek, dat wordt voorgelezen. Met audioboeken kun je een compleet boek ‘lezen’ terwijl je ondertussen met iets anders bezig bent, bijvoorbeeld afwassen of half slapend in de trein zitten. Engelstalige audioboeken zijn er in overvloed, maar je ziet ook steeds meer Nederlandstalige luisterboeken.

Er is ook low-budget manier om boeken te luisteren, namelijk met de tekst-naar-spraakfunctie van iOS. Daarmee kun je complete boeken laten voorlezen op de iPhone. Het werkt in vrijwel elke app waarin tekst aanwezig is dus ook in de Apple Boeken-app, GoodReader en meer. Een nadeel is dat je te maken hebt met een computerstem. Bij normale audioboeken is er een menselijke stemacteur, die het complete boek met een aangename voorleesstem heeft ingesproken en dat luistert wel zo prettig. Toch is het dankzij kunstmatige intelligentie steeds meer mogelijk en klinkt een voorgelezen boek alsof er een echte stemacteur aan te pas is gekomen. Een voorbeeld zie je bij de audioboeken van Apple.

Audioboeken vinden

Er zijn een aantal bronnen waar je audioboeken kunt vinden, bijvoorbeeld in Apple’s Book Store maar ook bij de bekende aanbieder Audible.com. In de openbare bibliotheek kun je audioboeken op cd lenen of digitaal downloaden. Ook kun je in de winkel audioboeken op cd vinden, die je op de Mac kunt omzetten naar audiobestanden om op de iPhone te beluisteren. Toch is het veel gemakkelijker als de bestanden al in digitaal formaat beschikbaar zijn, omdat je dan op elk moment kunt luisteren.

Waar je je audioboeken koopt bepaalt ook hoe je ze kunt afspelen. Als je zelf audioboeken-cd’s hebt omgezet naar digitale bestanden, dan zul je geen last hebben van DRM en andere vormen van afspeelbeperkingen. Je kunt deze bestanden net als gewone mp3’s afspelen in elke geschikte app. Audioboeken van Apple en Audible.com hebben wel DRM, waardoor je gedwongen bent om bepaalde apps te gebruiken.

Aanbieders van luisterboeken

Deze aanbieders hebben Nederlandstalige luisterboeken:

Storytel (vast bedrag per maand, vrije keuze)

Bol.com Kobo (vast bedrag per maand, vrije keuze)

Luisterrijk.nl (Nederlandse aanbieder, betaald en gratis)

Luisterbieb (via openbare bibliotheek)

Bookchoice (vast bedrag per maand, selectie van 8 boeken)

Er zijn ook diverse buitenlandse aanbieders met Engelstalig materiaal:

Audible (de bekendste aanbieder, onderdeel van Amazon)

All You Can Books (beperkte trial)

Scribl (betaalde boeken van mensen die in eigen beheer publiceren)

Oudere boeken uit het publieke domein:

Veel gratis klassiekers (ook Nederlandstalig) zijn te vinden in de app Audiobooks HQ. Bevat meer dan 300.000 audioboeken, waarvan 12.500 gratis.

Luisterboeken in Apple Boeken-app (iBooks)

Apple biedt een groot aantal audioboeken aan via de Boeken-app die je op de iPhone, iPad en Mac vindt. Je vindt in de Apple Book Store een apart onderdeel Audiobook Store met diverse gratis en betaalde luisterboeken. Als je via Apple luisterboeken aanschaft zullen deze in de Boeken-app verschijnen, waar je ze kunt afspelen op de gebruikelijke manier.

Apple helpt je op weg met onderdelen zoals ‘Nieuw en trending’ en met categorieën zoals ‘Detectives en thrillers’. Van elk boek kun je een preview beluisteren, zodat je weet of het iets is. Verder zie je in welke taal het boek is voorgelezen en hoe lang het in totaal duurt. De meeste boeken zijn ingesproken door de auteur zelf of door een professionele spreker. De laatste tijd komt het echter steeds vaker voor dat boeken zijn ingesproken door een computerstem. Apple is hier begin 2023 mee begonnen en het klinkt eigenlijk best goed.

Als je een boek gekocht hebt en afspeelt in de Boeken-app kun je de snelheid aanpassen, 15 seconden vooruit springen of een slaaptimer instellen. Ook kun je gebruik maken van hoofdstukken binnen boeken: tik rechtsboven op de knop voor hoofdstukken en je krijgt een lijst zodat je snel door een boek kunt springen. Deze zijn genummerd Track 1, Track 2 enzovoort.

Gebruik je meerdere Apple ID’s, dan kan het beluisteren van audioboeken via de Book Store wat lastiger zijn, omdat je maar één bibliotheek tegelijk kunt synchroniseren tussen je apparaten. Je krijgt daardoor alleen de boeken te zien die je met het betreffende Apple ID hebt aangeschaft.

Je kunt in deze app ook zelf audioboeken toevoegen als ze in mp3-formaat zijn. Ze zijn dan als normale audio af te spelen. Lees onze tip over audiobestanden importeren in de Boeken-app als je er meer over wilt weten.

Audioboeken bij Bol/Kobo

Bij Bol.com en Kobo kun je abonnee worden van een dienst voor luisterboeken. Voor 10 euro per maand krijg je toegang tot tienduizenden luisterboeken via Kobo Plus. De eerste 30 dagen kun je gratis proberen. Bij Bol.com er zijn zowel Nederlandstalige als internationale titels te vinden. Het werkt op de iPhone, iPad en op ereaders zoals die van Kobo. Meer info.

Luisterboeken van Audible.com

Audible is wereldwijd de grootste aanbieder van audioboeken. Je kunt in de speciale Audible-app bekijken welke boeken je via deze dienst hebt gekocht. Ook kun je hoofdstukken selecteren. Audible heeft een behoorlijk groot aanbod van Engelstalige boeken, maar de kopieerbeveiliging (DRM) maakt het gebruik wat lastiger. Je moet je iPhone activeren om de audioboeken te kunnen luisteren. Meer info.

Audioboeken bij Storytel

Een bekende aanbieder die ook in Nederland actief is, is Storytel. Hier vind je duizenden luisterboeken en honderdduizenden verhalen die je kunt lezen of luisteren. Van bestsellers tot klassiekers, spanning, romantiek, non-fictie en kinderboeken in het Nederlands en Engels. Het aanbod is vrij groot en er komen regelmatig nieuwe titels bij.

Meer info.

LuisterBieb van de openbare bibliotheek

Je kunt gewoon in de openbare bibliotheek terecht voor het lenen van luisterboeken, al zul je wel lid moeten zijn van je lokale bibliotheek. Er zitten standaard al een aantal luisterboeken in en wie lid is van de bibliotheek krijgt toegang tot nog veel meer titels, van spanning tot literair en van hoorspelen tot hoorcolleges. Er zijn ook veel luisterboeken voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen, waaronder een speciaal aanbod voor middelbare scholieren die moeten lezen/luisteren voor hun lijst.

Premium luisterboeken zijn 3 weken te leen en kunnen daarna verlengd worden. Je kunt als bibliotheeklid maximaal 10 premiumtitels lenen. De app biedt een zoek- en filterfunctie, kan vooruit en achteruit spoelen, versneld en langzamer afspelen en door hoofdstukken scrollen. Ook zit er een slaaptimer in en kun je bladwijzers plaatsen.

Luisterboeken op de Apple Watch

Als je audioboeken op de Apple Watch zou willen beluisteren, dan kan dat ook. Maar je zult daarvoor wel een afspeellijst moeten aanmaken. Dit kan per boek, per hoofdstuk of voor meerdere boeken tegelijk. Maak hiervan een slimme afspeellijst of een normale afspeellijst in iTunes. In het voorbeeld hierboven hebben we een paar hoofdstukken gecombineerd tot één afspeellijst, om te voorkomen dat de lijst te lang werd.

Daarna zet je de bestanden op je Watch:

Open op de iPhone de Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch > Muziek. Tik op Voeg muziek toe… en kies een afspeellijst. Nadat je Apple Watch bijgewerkt is kun je de muziek lokaal afspelen.

Wist je dat je ook in Spotify audioboeken vindt? Lees daarvoor onze tip over Spotify-toepassingen die wat minder bekend zijn. Met Spotify kun je namelijk meer doen dan je denkt! Wel is het aanbod relatief beperkt.

Bekijk ook 10 dingen die je met Spotify kunt doen (behalve muziek luisteren) Met Spotify kun je meer dan muziek luisteren. Volg een taalcursus, beluister een historische speech, leer mediteren of leer een instrument bespelen.