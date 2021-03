Op de nieuwste iPhones kun je foto's met extra lange sluitertijd maken. Gebruik je een statief, dan kan de sluitertijd zelfs oplopen tot 30 seconden! Hoog tijd dus om een statief in huis te halen, maar welke? In deze round-up stellen we de beste iPhone-statieven aan je voor.

Waarom je een iPhone-statief nodig hebt

Op de iPhone kun je veel profijt hebben van een iPhone-statief. Zo kun je bijvoorbeeld timelaps maken of de sterren fotograferen. Ook kun je een statief in je hand houden als een selfiestick en er zijn ook modellen die je makkelijk kunt neerzetten voor een handsfree foto.

In dit artikel bekijken we een aantal populaire kleine statieven voor je iPhone, die je hiervoor kunt gebruiken.

Tips voor het gebruik van iPhone-statieven

Bij elke nieuwe iPhone-generatie besteedt Apple extra aandacht aan de camerafuncties. Er zitten elk jaar wel weer verbeteringen in, zoals de nachtmodus en functies om meerdere foto’s te maken bij slechte verlichting. Hoewel de iPhone steeds beter in staat is om mooie foto’s uit de losse hand te schieten, krijg je toch nog steeds het beste resultaat bij gebruik van een statief. Je kunt dan een langere sluitertijd gebruiken, die zelfs kan oplopen naar 30 seconden. De iPhone herkent het statief met behulp van de ingebouwde gyroscoop. Zo worden je foto’s in het donker nog mooier!

Maar ook bij eerdere iPhone-modellen komt een statief van pas om stabielere foto’s te kunnen maken. Eventueel kun je gebruik maken van een Bluetooth-knop, die vaak wordt meegeleverd bij een selfiestick. Heb je een bestaand statief, dan heb je alleen nog een smartphonehouder nodig. Deze zijn meestal voorzien van een standaard schroefdraad-aansluiting. Je kunt ze ook vrij goedkoop op de kop tikken bij Chinese winkels. Zelfs met zo’n goedkope tripod kun je al goed uit de voeten, maar wil je liever een statief dat duurzaam is en geen lamme pootjes krijgt, dan is een duurder model de investering waard. Hij gaat namelijk jarenlang mee!

Manfrotto PIXI ministatief

Eén van de populairste kleine statieven is de Manfrotto PIXI. Dit statief is gemakkelijk mee te nemen, omdat je hem eenvoudig zeer compact kunt opvouwen. Hij wordt geleverd met een universele telefoonhouder, dus je kunt de Manfrotto PIXI met elk soort iPhone gebruiken.

Joby GripTight One GorillaPod Stand

De GorillaPod is een populair statief, omdat de poten zo flexibel zijn. Hierdoor kun je deze Joby op verschillende manieren gebruiken. Je kunt de poten om diverse voorwerpen heen buigen, zoals een tak van een boom, of neerzetten op een oneffen ondergrond. Het statief is ook verkrijgbaar met magnetische poten, waardoor je de poten makkelijk kan bevestigen op een metalen ondergrond. De tripod, inclusief smartphonehouder, is geschikt voor een smartphone tot een maximale breedte van 91 mm.

DJI Osmo Mobile 4-gimbal

Dit gimbalstatief is de ideale keuze als je naast het maken van foto’s ook graag video’s schiet. Met de Osmo Mobile 4 van DJI maak je namelijk stabiele videobeelden. Bij de gimbal krijg je ook een statief dat je erop kunt schroeven, zodat je je iPhone dus neer kunt zetten en gebruik kunt maken van DJIs slimme software. In combinatie met de DJI Mimo-app krijg je toegang tot diverse creatieve functies, zoals hyperlapses, timelapses, slow motion, dolly zoom en panorama. Voor meer informatie kun je dit artikel raadplegen dat we schreven over de DJI Osmo Mobile 4.

Benro BK10

De Benro BK10 is ontworpen als selfiestick, maar kan door de uitklapbare pootjes ook gebruikt worden als statief. Dit statief wordt geleverd inclusief adapters om je actiecamera (zoals GoPro) of smartphone te monteren. Door de meegeleverde afstandsbediening is het eenvoudig om een selfie te maken. Let wel op dat deze afstandsbediening niet wordt ondersteund door de GoPro. Het statief is uit te schuiven tot een maximale hoogte van 85 cm.

Merkloze statieven

Naast de bovengenoemde statieven zijn er ontelbaar veel merkloze tripods te vinden voor je telefoon. Controleer wel of deze statieven geschikt zijn voor jouw telefoon en of je er een telefoonhouder bij krijgt. Kijk even naar de maximale breedte van de houder, dan weet je meteen even of je iPhone gaat passen.

