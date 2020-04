De beste gamecontrollers voor iPhone, iPad en Apple TV

Wil je gamen met je iPhone, iPad, Apple TV of Mac, dan zijn er speciale gamecontrollers voor verkrijgbaar. Het beste kun je daarbij kiezen voor een goedgekeurde Made for iPhone gamecontroller, want dan weet je zeker dat alle knoppen, triggers en analoge sticks goed werken in games. In dit overzicht vind je een aantal gamecontrollers en games die ervoor zijn aangepast.

Welke gamecontrollers?

Apple introduceerde in iOS 7 voor het eerst officiële ondersteuning voor gamecontrollers. Via het MFi-licentieprogramma konden fabrikanten gamepads maken die officieel zijn goedgekeurd en waarbij de knoppen op de juiste manier werken. Sindsdien is er wel wat veranderd: er zijn meer geschikte games bijgekomen, de prijs van de gamecontrollers is omlaag gegaan en ze zijn tegenwoordig vaak ook geschikt voor gamen op de Apple TV. Omdat Apple strikte regels hanteert voor de bediening van de controllers weet je zeker dat de knoppen altijd op dezelfde manier werken. Ook de d-pad, analoge sticks en triggers zijn op alle gamecontrollers hetzelfde.

Sommige controllers sluit je aan met een Lightning-kabel, terwijl andere via Bluetooth werken. De modellen met Bluetooth zijn het meest ideaal als je ook wilt kunnen gamen met de Apple TV. Verder zijn er modellen die alleen op bepaalde iPhones of iPads werken, waardoor je iPhone een soort handheld gamesysteem wordt. Hou er wel rekening mee dat je bij het kopen van een nieuwe iPhone in dat geval ook je gamecontroller zult moeten vervangen.

MFi gamecontrollers

Apple voerde ooit een keurmerk voor gamecontrollers in. Deze zogenaamde MFi gamecontrollers zijn te herkennen aan het Made for iPhone-certificaat (MFi). Alleen gamepads met dit keurmerk bieden officiële ondersteuning voor iOS-games. Fabrikanten moeten hiervoor hun gamepad door Apple laten goedkeuren, zodat je zeker weet dat het werkt. Het maakt de accessoires wel iets duurder dan gebruikelijk, omdat fabrikanten een vergoeding aan Apple moeten betalen. Helaas besteedt Apple hier nauwelijks aandacht meer aan en verkoopt Apple inmiddels ook weer controllers zonder MFi-keurmerk.

Xbox- en PlayStation-controllers

Sinds het najaar van 2019 zijn er twee grote spelers bijgekomen als het gaat om gaming op Apple-apparaten. Draadloze controllers van Xbox en PlayStation kunnen nu ook met je Apple-apparaten gekoppeld worden. Heb je een Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4 of een nieuwere console? Dan kun je de meegeleverde controller koppelen met je Apple-apparaten.

Je kunt natuurlijk ook een nieuwe, losse controller aanschaffen als je (nog) geen console hebt. Helaas heeft Apple geen ondersteuning voor sommige specifieke functies van deze controllers. Zo weet de iPhone niet precies hoe stevig je de trigger-knoppen indrukt aan de achterkant, terwijl de Xbox en PlayStation dit nauwkeurig kunnen uitlezen. Desalniettemin zijn deze controllers welkome toevoegingen voor Apple-gebruikers.

SteelSeries Nimbus

De SteelSeries Nimbus is een ven de bekendste gamecontrollers voor iPhone, iPad, Apple TV en Mac. De Nimbus is een goede aankoop als je games wilt spelen op je Apple TV. Het werkt beter dan de Apple TV-remote en biedt stevige knoppen die snel reageren. Je hand raakt ook minder snel verkrampt bij langere gamesessies.

De Nimbus heeft geen houder voor de iPhone of iPad, dus je zult zelf een manier moeten vinden om het scherm van je toestel goed te kunnen zien. Het prettige van de Nimbus is wel dat je niet vastzit aan één toestel, waardoor je er jarenlang plezier van kunt hebben. Het koppelen via Bluetooth kost maar een paar seconden. Bovendien is deze controller ook geschikt voor games die je in portretmodus speelt, terwijl de controllers van Gamevice alleen in landscape werken.

SteelSeries Nimbus bekijken bij Apple.

Xbox Controllers

Sinds iOS 13 kunnen iPhone- en iPad-bezitters ook gebruik maken van de Xbox One-controller. Dit is goed nieuws, want als je een Xbox hebt, heb je vast ook nog wel een controller liggen. Het moet dan wel een nieuwer Bluetooth-model zijn en niet de originele controller uit 2013. Die laatste gebruikt namelijk Microsoft’s eigen verbindingstechnologie en is niet geschikt voor Apple-apparaten.

Zelfs Apple verkoopt inmiddels de Xbox One-controller via de Apple Store. Het is een layout die veel gamers prettig vinden. Je kunt alle knoppen en triggers gebruiken, maar het werkt uiteraard niet met platform-specifieke toepassingen. Ook goed om te weten is dat deze controller geschikt is voor de meeste pc-games, dus als je op meerdere platforms wilt gamen zit je goed. Er zijn ook los verkrijgbare accessoires om je smartphone aan deze controller vast te maken. Of je deze kiest of de DualShock die we hieronder bespreken is een kwestie van voorkeur.

Xbox draadloze controller bekijken bij Apple.

Bekijk ook Apple verkoopt nu ook de draadloze Xbox-controller Wil je serieus aan de slag met Apple Arcade? Dan is een fijne controller een goed begin. Apple is daarom begonnen met de verkoop van losse Xbox-controllers.

PlayStation DualShock 4

We kunnen natuurlijk niet de Xbox One controller bespreken, zonder ook even de tegenhanger van Sony te noemen. Sony noemt het ‘Onze meest comfortabele, intuïtieve controller ooit’ en veel mensen geven dan ook de voorkeur aan het symmetrische layout en het wat meer gestroomlijnde design, in plaats van de ronde vormen van de Xbox One-controller.

Je hebt toegang tot dezelfde knoppen en triggers als andere controllers, maar er zitten ook een paar PlayStation-specifieke knoppen op, die je op de iPhone en iPad niet zult gebruiken. Het trackpad is aanraakgevoelig. De prijs is vrijwel hetzelfde en de mogelijkheden ook, dus het is puur een kwestie van voorkeur welke layout je het prettigst vindt.

Rotor Riot

Het klinkt misschien niet zo aantrekkelijk om een bekabelde controller gebruiken, maar er zitten wel voordelen aan. De verbinding is bijvoorbeeld erg betrouwbaar. Ook hoef je je niet druk te maken over de batterijduur en de pass-through oplossing zorgt ervoor dat je je iPhone kunt opladen tijdens het gamen. Er zit ook een clip bij om aan je iPhone vast te maken. Deze werkt met een Lightning-aansluiting, maar er is ook een USB-C-versie voor andere smartphones.

Let er wel op dat je deze controller alleen in landschapsweergave kunt gebruiken. De knoppen en de analoge joysticks van de Rotor Riot zijn lekker robuust en de joysticks zijn ook klikbaar voor L3/R3 acties. Goedkoop en een prima oplossing als je geen bestaande controller hebt liggen.

Rotor Riot bekijken bij Apple.

Gamevice Controllers

Van de Gamevice Controller zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Er is een variant voor grote en kleine iPads en je kunt modellen vinden voor de iPhone. Er valt er iets te zeggen voor gamen op een grotere iPad: vanwege het grote scherm en de krachtige processor is de ervaring erg immersive: je wordt helemaal in de game gezogen. De Gamevice Controller bestaat uit twee delen, die met elkaar verbonden zijn via een rubberen band die achterlangs loopt. De rechterkant sluit je aan op de Lightning-poort van je apparaat, dus er is geen draadloze verbinding nodig. Er zijn twee analoge joysticks en twee schouderknoppen, aan elke kant van het scherm. Aan de linkerkant vind je een traditionele joypad en aan de rechterkant heb je vier knoppen.

De Gamevice Controller voor iPhone kan veel meer dan iOS-games spelen. Je kunt er ook je DJI Spark-drone of je Sphero-robot mee aansturen. Koppelen doe je via de bijbehorende iOS-app en de bediening is daarna prettiger dan via de knoppen op het scherm. Zo kun je heel precies je drone of robot besturen. Gamevice heeft een eigen ‘Works with Gamevice’-programma, waardoor het werkt met meer dan duizend mobiele games, waaronder Street Fighter IV en Minecraft.

Let wel op dat je minimaal de tweede generatie van de Gamevice Controller koopt, die begin 2017 op de markt kwam. De controller bestaat uit twee delen, die met elkaar zijn verbonden. Je maakt ze aan de onder- en bovenkant van de vast. De tweede generatie heeft een Lightning-aansluiting en hoeft dus niet meer apart opgeladen te worden. De eerder verschenen modellen zijn voorzien van een eigen batterij.

Gamevice Controllers zijn nauwelijks meer verkrijgbaar, maar je kunt bij Kamera Express nog een paar modellen vinden.

Gamecontrollers voor Apple TV

Veel gamecontrollers die we hier hebben besproken zijn ook geschikt voor de Apple TV. Dankzij Apple Arcade heb je keuze uit veel games, waarvan vele zijn aangepast voor het spelen met gamecontrollers. Hoe je deze en andere gamecontrollers met de Apple TV koppelt lees je in onze tip.

Bekijk ook Extra afstandsbediening of gamecontroller koppelen met de Apple TV Je kunt een standaard afstandsbediening of gamecontroller koppelen met je Apple TV. In deze tip lees je hoe deze accessoires via infrarood of Bluetooth koppelt met je Apple TV.

Je leest alles over gamecontrollers en de Apple TV in onderstaande tips:

Bekijk ook ons overzicht van Apple Arcade, waarmee je voor een vast bedrag per maand kunt gamen.