Met de slaaptimer kun je in slaap vallen met muziek, zonder dat je iPhone de hele nacht blijft doorspelen. Deze tip legt uit hoe je de slaaptimer instelt in de Klok-app van je iPhone of iPad.

Slaaptimer op de iPhone

Nog even wat muziek luisteren voor het slapen gaan? Met de slaaptimer op de iPhone (of iPad) zorg je ervoor dat de muziek automatisch stopt na een aantal minuten of uren. Zo voorkom je dat de batterij leegloopt of dat de muziek de hele nacht blijft doorspelen. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

In slaap vallen met muziek

Je kent misschien wel de timer-functie op de iPhone en iPad. Die komt van pas als kookwekker of als je over een paar minuten herinnerd wilt worden om bijvoorbeeld iemand terug te bellen. Je kunt de timer ook op een andere manier gebruiken, namelijk terwijl je in slaap valt.

Als je ‘s avonds wilt gaan slapen is het lekker om nog even naar muziek te luisteren. Om te zorgen dat de muziek vanzelf stopt kun je een album of een korte afspeellijst uitkiezen. Maar het kan ook anders. De Klok-app op de iPhone heeft namelijk een slaaptimer. Die zorgt ervoor dat de muziek na een vooraf ingesteld aantal minuten vanzelf uitschakelt.

Slaaptimer instellen

Open de Klok-app en ga naar het tabblad Timer. Kies bovenin het scherm de gewenste tijdsduur, bijvoorbeeld 30 minuten. Bij het item Als timer eindigt kies je de optie Stop afspelen. Druk op de Start-knop.

Zet nu een lekker muziekje op, zet een radiostation aan of luister naar een podcast. Het afspelen stopt vanzelf als de tijd verstreken is. Er klinkt geen waarschuwingsgeluid, waardoor je weer wakker zou kunnen worden. Via de aan/uitknop bovenop het toestel kun je het scherm van de iPhone ondertussen uitschakelen, zodat maar een minimale hoeveelheid energie wordt gebruikt.

De klokapp heeft nog meer mogelijkheden. Lees bijvoorbeeld ook over het gebruik van de iPhone als stopwatch en de iPhone als wekker.