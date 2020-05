Apple Watch oplaaddocks voor bureau of nachtkastje

Omdat je de Apple Watch iedere avond aan de oplader moet leggen, loont het de moeite om hier een mooi accessoire voor aan te schaffen. Geef één van deze Apple Watch-standaards een mooie plek op je nachtkastje en ga iedere ochtend weer met een volle smartwatch de deur uit! Of zet de stand op je bureau, zodat je op kantoor kunt genieten van het mooie uiterlijk.

Apple’s Apple Watch dock

Apple heeft een magnetische oplaaddock voor de Apple Watch, die je op twee manieren kunt gebruiken: plat met het bandje los, of op de zijkant. Het magnetische oplaaddock voor Apple Watch is standaard al voorzien van een eigen oplader en kabel, dus je hoeft geen extra accessoires erbij te kopen. Deze dock is geschikt voor alle formaten Apple Watch en kost rond de 80 euro.

Apple’s Apple Watch-dock bekijken bij Apple of bij Amac

Belkin Boost Up voor Apple Watch en iPhone

Met deze oplaaddock kun je zowel je Apple Watch als je iPhone draadloos laden. Het is een gecertificeerd draadloos Qi-oplaadstation van 7,5 Watt voor de iPhone, waarmee je tot 25% sneller kunt laden als je een iPhone XS of nieuwer hebt. De ingebouwde magnetische oplaadmodule laadt je Apple Watch op en werkt ook goed samen met de nachtklokmodus. Wanneer je je Apple Watch vasthoudt in de optimale kijkhoek, kun je tijdens het opladen de wekkerfunctie gebruiken. Aan de achterkant zit een 5 Watt USB-A-poort waarmee je via een kabel nog een derde accessoire kunt laden, bijvoorbeeld AirPods of een Beats-koptelefoon. Het dock is verkrijgbaar in zwart en wit en kost rond de 150 euro.

Bij APR’s vind je een iets andere variant van dit laadstation, dat er vrijwel hetzelfde uitziet. Deze hebben echter een ovale steun voor de iPhone in plaats van een ronde vorm. Lees onze Belkin Boost Up review voor meer informatie over ervaringen en eigenschappen.

Belkin Boost Up bekijken bij Apple of bij Amac

Nomad Qi oplaadstation

Dit Qi Charging Base Station van Nomad is speciaal ontworpen voor de Apple Watch en iPhone. Het combineert strak design en een functionele draadloze oplader. Er zitten drie spoelen in, maar je kunt er slechts één iPhone tegelijk mee opladen. Die leg je op het luxe ogende leren laadoppervlak. Deze dock is alleen verkrijgbaar in zwart.

Nomad levert internationale adapters mee. Een LED-lampje geeft aan of er opgeladen wordt en dat gebeurt met een maximaal vermogen van 7,5 Watt.

Nomad Qi-oplaadstation bekijken bij Amac

Zens Dual Watch draadloze oplader

Het Nederlandse merk Zens brengt al jarenlang docks voor je iPhone en Apple Watch op de markt. De Zens Dual Watch oplader hebben we al eens op iCulture besproken in een review, maar is inmiddels opgevolgd door twee nieuwere modellen.

Het goedkoopste model heeft een vlakke laadplaat waarop je twee iPhones tegelijk kunt laden. Deze leveren 2x 10 Watt output. Er is gekozen voor aluminium met een stalen beugel voor de Apple Watch, zodat het luxe en robuust aanvoelt. De stroomadapter en laadkabel zijn meegeleverd, dus je hebt niets extra’s nodig. Dit laadstation combineert alles wat je nodig hebt. Verkrijgbaar in zwart of wit voor rond de 100 euro.

ZENS Dual + Watch Qi Draadloze Oplader bekijken

Een iets duurdere versie is deze, met een grotere achterplaat voor de iPhone en een extra lader voor de AirPods. Je kunt hierin de iPhone rechtop zetten, zodat je het scherm makkelijker kunt aflezen. Een bekleding van antislip-materiaal voorkomt dat de iPhone wegglijdt. Ook zit er nog een extra USB-poort op. Dit model kost rond de 140 euro.

Zens Dual Watch oplader bekijken (ook in zwart)

Elevation Lab batterijdock voor Apple Watch

Deze dock is op meerdere manieren te gebruiken: als dock op je bureau of nachtkastje, of als reservebatterij voor onderweg. Je kunt met deze batterij zowel je iPhone als Apple Watch opladen en hebt daarvoor niet de speciale laadkabel van de Apple Watch nodig. Met de zogenaamde StowStrap zet je de Apple Watch goed vast, zodat je zelfs in je tas kunt doorgaan met opladen.

Deze batterij heeft een capaciteit van 8000 mAh, genoeg om je Apple Watch op te laden voor twee weken gebruik. Je kunt deze batterij ook op z’n kant gebruiken voor de nachtklokmodus. Kan handig zijn als je vaak in hotelkamers verblijft, waar de stopcontacten niet altijd op een bereikbare plaats zitten. Hij kost rond de 100 euro.

Elevation Lab batterijdock voor Apple Watch, bekijken

Belkin Travel Stand

Deze schijfvormige Travel Stand lijkt op de houder van Apple zelf, maar er zijn twee verschillen. Ten eerste is dit model zwart (ook mooi) en de prijs ligt een stuk lager: rond de 30 euro. Je moet zelf zorgen voor een oplaadkabel en stroomadapter, maar als je die toch nog hebt liggen is dit een fraaie oplossing. Je kunt de Apple Watch er op twee manieren op leggen: plat of op z’n kant.

Belkin Travel Stand bekijken

Xtorm smartwatch dock

Een aluminium oplaadstation voor je Apple Watch, waarbij je zelf nog moet zorgen voor de kabel. Dit is een goedkope manier om je bestaande laadkabel op een wat makkelijker manier op te hangen. Werkt ook met sommige andere smartwatches, zoals die van Fossil.

Bekijk de Xtorm smartwatch dock, ca. 30 euro

Houten Apple Watch-dock

Zoek je iets rustieks voor je buitenhuis of je zelfgetimmerde bureau, dan kun je ook allerlei ander moois vinden, zoals deze houten bureauhouder met ophangpunt voor je Apple Watch. Aan de achterkant zitten 3 USB-poorten, zodat je nog meer apparaten kunt opladen. Geschikt voor alle telefoons en eigenlijk ook voor elke generatie Apple Watch.

Bekijk de houten USB-docking station, ca. 30 euro

Andere Apple Watch-docks

Er zijn nog meer docks voor je iPhone en Apple Watch, zoals deze:

Belkin Powerhouse bij Bol.com, waar je ook diverse merkloze docks aantreft.

Logitech Powered (zie foto hieronder): aangekondigd in maart 2020 maar nog niet in de winkel aangetroffen: een 3-in-1 laaddock in de Powered-serie. Biedt plaats aan een rechtopstaande iPhone, Apple Watch en plat oppervlak voor bijvoorbeeld AirPods.

Waarop letten bij een Apple Watch dock kopen?

Bij het kiezen van een Apple Watch-dock of -standaard is het goed om te checken of de oplader wordt meegeleverd. Er zijn heel wat standaards waarbij je zelf voor de kabel moet zorgen. Wil je het accessoire bijvoorbeeld op je bureau neerzetten, dan moet je wel beschikken over een extra oplader. Deze zijn vanaf €35 euro verkrijgbaar in de Apple Store met een lengte van 30 cm of 1 meter lengte. Bij een Apple Watch-dock zal de variant van 1 meter lengte het meest praktisch zijn, omdat je de kabel dan achter je nachtkastje naar het stopcontact kunt laten lopen. Accessoiremakers kunnen via Apple’s Made for Apple Watch-programma goedgekeurde laders maken, dus let daarop als je bijvoorbeeld een reservebatterij met geïntegreerde Apple Watch-lader koopt.

Bij het kiezen van je Apple Watch-dock hoef je geen rekening meer te houden met de Nachtklokmodus, want dit werkt tegenwoordig in elke stand. Je hoeft de Apple Watch niet meer gekanteld op te hangen of neer te leggen.