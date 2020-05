Moederdag: 8 cadeau’s waar je moeder echt iets aan heeft

Zeg je moederdag, dan denk je aan een lekker ontbijtje op bed en een grote bos bloemen. Maar er is veel meer mogelijk: help je moeder om meer digitaal te doen, slimmer te werken en beter haar backups en wachtwoorden te regelen. Met deze moederdagcadeau's geef je veel meer dan een kaartje of bloemetje.

Moederdagcadeau’s waar je moeder echt iets aan heeft

Je kunt natuurlijk kiezen voor een ontbijtje of een bos bloemen. Maar zou je haar niet gelukkiger maken met een verrassend alternatief, waar ze echt blij van wordt? Help je moeder met digitale klusjes waar ze zelf niet aan toekomt, zoals backups en wachtwoorden. Of geef haar een digitaal cadeau, waar ze zelf niet aan gedacht heeft. In deze gids vind je een aantal handige tips voor leuke moederdagcadeau’s, die je ook op afstand aan haar kunt geven. Soms moet je misschien je scherm op afstand delen of via FaceTime iets uitleggen, maar daar weet ze vast wel raad mee!

#1 Eindeloos leesplezier

Klaagt je moeder dat ze door al die verslavende spelletjes op de iPhone nauwelijks meer aan haar favoriete kranten en tijdschriften toe komt? Dan help je haar een handje door Blendle op haar toestel te installeren. Sluit een paar maanden Blendle Premium af en moeder kan lekker bladeren door artikelen van haar favoriete magazines en misschien nog wat nieuwe titels ontdekken. Je kunt Blendle Premium helaas niet echt ‘cadeau doen,’ dus je kunt het beste zelf een account aanmaken gekoppeld aan jouw rekening. De eerste maand is gratis en daarna betaal je maandelijks €9,99.

Het leuke van Blendle is dat je je moeder niet opscheept met stereotype vrouwenonderwerpen zoals mode en gezondheid, maar dat ze zelf kan kiezen of ze over opinie, wetenschap of techniek wil lezen. Houdt je moeder meer van fictie dan zijn Kobo Plus (boeken), Elly’s Choice (fictie) of Storytel (luisterboeken) misschien een beter idee.

#2 Geniet van een film

Tegenwoordig vliegen de videostreamingdiensten je om de oren. Je hebt Netflix, Videoland, Disney+, Apple TV+ en nog meer. Heeft je moeder nog geen abonnement of moppert ze over het beperkte filmaanbod? Doe haar dan een video streamingdienst cadeau! Als ze een beetje van films en series houdt is dat de moeite meer dan waard. Wij hebben een uitgebreide vergelijking van video streamingdiensten op de site staan. Heb je zelf al een dienst, dan kun je die vaak ook delen met anderen. Dat bespaart geld, maar je levert niet in op functies. Onderaan dit artikel leggen we uit wat de mogelijkheden zijn.

#3 Meer iCloud

Klaagt je moeder dat haar iCloud-opslag steeds vol is? Logisch, want 5GB is nogal weinig. Voor €12 kun je dat moeder iets geven waar ze een heel jaar plezier van heeft. Voor €12 kun je ook een superklein bosje bloemen kopen die ze na een week al weggooit, dus wat ons betreft is een jaarlidmaatschap op iCloud dan heel wat beter besteed. In plaats van 5GB opslag heeft ze opeens 50GB tot haar beschikking. Als je ook nog even alles qua backups goed instelt, hoeft mama nooit meer bang te zijn dat ze foto’s, berichtjes en andere dierbare herinneringen kwijtraakt. Meer over iCloud-opslag vergroten lees je in onderstaande tip. Koop je iTunes-kaarten met korting (zie iCulture Deals) dan ben je nog goedkoper uit.

Op dit moment krijg je bij Trekpleister en Kruidvat 15% extra tegoed bij aankoop van een iTunes-kaart van €25, €50 en €100. Deze actie geldt tot en met zondag 10 mei 2020.

Voor het maken van foto-backups zijn er ook heel andere diensten:

#4 Inspiratie opdoen

Is je moeder van het creatieve type en heeft ze geen idee welke apps leuk zijn om te ontdekken, breng haar dan eens in contact met Etsy (zelfgemaakte spullen), Houzz (interieurs) of 500px (fotografie). Pinterest kent ze waarschijnlijk al, maar ook die app zou je voor haar kunnen installeren en instellen. Etsy is vast wat minder bekend; vandaar dat we daar wat extra aandacht aan besteden.

Etsy is een plek waar mensen een eigen winkeltje kunnen openen voor hun zelfgemaakte producten. Met deze app kun je het aanbod bekijken en ook zelf aanbieden. Voor de makers is er de aparte app genaamd ‘Verkoop op Etsy’ (link). Je ontdekt er allerlei originele producten die je nergens anders zult vinden, omdat ze veelal handgemaakt zijn en omdat er van elk product maar een paar exemplaren bestaan. Eventueel kun je de app ook gebruiken voor inspiratie om zelf iets te knutselen. Misschien leidt het er wel toe dat moeder haar eigen creaties gaat verkopen en een eigen webwinkeltje begint!

#5 Backups instellen

We horen wel eens verhalen van mensen die alles kwijt zijn omdat hun iPhone in een emmer water is gevallen. “Hoe kan dat?”, vraag je je als Apple-kenner misschien af. “Backups op iCloud worden toch automatisch gemaakt en het moet wel heel gek lopen als je daarbij iets kwijtraakt.” Dat klopt, maar je moeder zal niet de eerste zijn die een waarschuwing over niet-geslaagde backups gedachteloos wegklikt met het idee: “Daar ga ik later wel naar kijken”. Maakt je moeder geen backups, dan is het tijd om dat te gaan doen. Bij de iPhone en iPad lukt het meestal wel met iCloud- of iTunes-backups, maar kijk ook even goed of er wel een Time Machine-backup van de Mac wordt gemaakt.

Misschien merkt ze er niet direct iets van, maar als de nood aan de man is is ze je eeuwig dankbaar!

#6 Wachtwoordmanager instellen

Zit je moeder nog steeds te klooien met hezelfde wachtwoord van tien jaar geleden? Installeer een goede wachtwoordmanager, stel ‘m in en geef je moeder uitleg hoe het werkt. Er zijn genoeg verhalen in het nieuws over gehackte accounts en gelekte naaktfoto’s van bekende sterren, dat zelfs de meest tech-aversieve moeder wel heeft meegekregen dat je maar beter je wachtwoord goed kunt beschermen. Installeer een goede wachtwoordmanager, ongeacht of dat Dashlane, KeePass of iets anders is. Help je moeder meteen even met het instellen van tweestapsauthenticatie en leg haar uit hoe ze unieke wachtwoorden genereert en die invult op websites.

Eventueel kun je ook iCloud Sleutelhanger instellen. Dit is iets minder geavanceerd dan sommige speciale apps, maar werkt goed.

#7 Foto’s bewerken

Zoekt je moeder “zoiets als Photoshop, maar niet te moeilijk”? Dan heb je een app nodig die genoeg opties biedt maar niet te ingewikkeld is. Pixelmator is dan een slimme keus: deze app heeft speciale sjablonen voor allerlei fotoprojecten, zodat je in korte tijd iets bijzonders kunt maken. Bovendien is Pixelmator een erg goede app voor fotobewerking, zowel op de iPhone/iPad als op de Mac. Met een beetje oefenen heeft je moeder het zo onder de knie en komen alle oude vakantiefoto’s waarschijnlijk weer jouw kant op.

#8 Deel je digitale diensten

Zou je moeder ook wel eens gebruik willen maken van Netflix, Disney+, Spotify of Apple Music, maar vindt ze een tientje per maand voor al die diensten net iets te veel? Je kunt geld besparen door over te stappen naar een gezins- of familiebundel. Bij de meeste diensten kun je meerdere subaccounts aanmaken als je kiest voor een groeps- of familiebundel, zodat je elkaar niet in de weg zit. Bij Spotify moeten alle gebruikers op hetzelfde adres wonen, maar bij Apple Music en Google Play Music hoeft dat niet. Met Netflix Premium kunnen vier mensen tegelijk naar andere films en series kijken.

Het geldt trouwens voor veel meer diensten: met Microsoft Office 365 Home kun je met vijf gebruikers aan de slag (die niet allemaal op hetzelfde adres hoeven te wonen) en bij diensten zoals 1Password en Dropbox zou je kunnen kijken naar de speciale bundels voor kleine teams. Je hoeft er vaak geen bedrijf te hebben om gebruik van te maken van een team- of groepsbundel. Met Kobo Plus van Bol kun je op maximaal 5 apparaten tegelijk lezen, maar daarbij kun je elkaar wel in de weg zitten qua voortgang in een boek. Heb je een heel andere smaak dan je moeder, dan hoeft dat geen probleem te zijn.

Als je ervoor zorgt dat alles werkt en ze niet zelf in de instellingen hoeft te duiken, wordt een gratis app opeens een waardevol cadeautje. Tenzij je natuurlijk een moeder hebt die technische dingen liever zelf regelt.