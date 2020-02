Het is vandaag de Internationale Dag van de Moedertaal. Deze dag is in 2000 door de UNESCO ingesteld om aandacht te vragen voor meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door je moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan. Volgens UNESCO bestaan er bijna 6.000 talen wereldwijd. Wil je een taal leren op je iPhone, dan kan dat met deze taalcursus apps.

Aanleiding om de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952 toen meerdere studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een officiële taal in Pakistan.

Heb je een andere moedertaal dan het Nederlands of komen je voorouders uit een ander land? Dan kan het interessant zijn om je eens in je moedertaal te verdiepen, zodat je beter begrijpt waar je vandaan komt.

Dit zijn de beste apps voor een taalcursus waarmee je een taal met je iPhone kan leren:

Taalcursus apps: taal leren met iPhone en iPad

We komen er in het buitenland vaak pas achter dat ons Frans, Duits of Italiaans niet meer is wat het ooit was. We komen er wel mee weg, maar echt fraai is het niet. Er zijn genoeg leuke taalcursus apps om er iets aan te doen. Of je nu Vlaams of Mandarijn wilt leren, over filosofie wilt discussiëren of alleen soepel een baguette wilt kunnen bestellen, wij zet de beste apps voor taalcursussen voor iPhone en iPad voor je op een rij die je helpen als je op je iPhone een taal wil leren. Zoek je een taalgids voor op reis? Dan hebben we daar een aparte gids over!



Talen leren met een app heeft voordelen ten opzichte van klassikaal les uit een boekje: je kunt op elk moment oefenen en met spraakherkenning kun je checken of je uitspraak goed is. Bovendien is het veel goedkoper en vrijblijvender dan een cursus volgen… maar je moet wel zelf de discipline opbrengen! In dit overzicht zetten we de beste apps met taalcursussen op een rijtje. Heb je dat, dan kun je met deze taalcursussen-apps een aardig woordje over de grens leren spreken.

iCulture adviseert: Duolingo

Wie ooit een klassikale taalcursus heeft gevolgd weet dat dit niet goedkoop is. Niet zo gek dus, dat de gratis app van Duolingo zo populair is. Duolingo is gratis én goed. Het is niet alleen leerzaam, maar ook leuk om te doen. Je kunt de scores met vrienden vergelijken, wat de drang om verder te leren alleen maar groter maakt. Ook kent de app allerlei beloningen (achievements) om je te motiveren.

Door de geluidseffecten, erkenningen voor niveau’s en toetsen biedt Duolingo een heel bijzondere manier om een taal te leren. Alle spelelementen en beloningen maken het leren van een taal tot een verslavend spelletje. Daarnaast is Duolingo een erg verzorgde app: het ziet er rustig uit en heeft een heldere lesstructuur. Met Duolingo kan je allerlei talen leren. van Nederlands naar Engels bijvoorbeeld. Spaans, Duits, Frans, Portugees en Italiaans leren kan ook, maar dan alleen vanuit uit het Engels. Tegen betaling kun je extra functies krijgen, maar die zijn niet nodig om met Duolingo een taal te leren. Onder de taalcursus apps is Duolingo al jarenlang de populairste keuze.

Memrise

Heel wat taalstudenten gebruiken flashcards om een nieuwe taal te leren. Dit is ook de aanpak die Memrise volgt, aangevuld met spelletjes, chatbots en meer. Je reist als spion naar een vreemde planeet en verdient punten voor correcte antwoorden. Juist de variatie moet het leuk maken om een vreemde taal te leren, zoals je ook in onze review van Memrise leest. Met kaartjes ga je woorden stampen, net zo lang tot je ze kunt onthouden. Door regelmatig te herhalen blijven de woordjes beter hangen, volgens het algoritme van deze app.

De app heeft een leuk uiterlijk die het prettig maakt om te gebruiken. Ook is er een offline modus om in het vliegtuig alvast wat woordjes te stampen. Vooral geschikt voor mensen die van een speelse aanpak houden en visueel zijn ingesteld. Elk woord en elke zin wordt uitgebeeld met een tekening of foto, zodat je het makkelijker onthoudt. Je kunt ook naar audio-opnames luisteren van verschillende woorden en zinnen. Telkens wanneer je een paar nieuwe woorden geleerd hebt gaat Memrise je overhoren. De talen Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans zijn gratis te volgen maar als je betaalt krijg je toegang tot nog meer games en de offline modus. Omdat je alleen woordjes leert is het verstandig om (via een andere app) ook nog wat grammatica en uitspraak te leren, zodat je geen woordjesrobot wordt.

Busuu

De strak vormgegeven iPhone- en iPad-app van Busuu is beschikbaar in meerdere talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Turks, Pools, Russisch, Japans, Mandarijn, om maar een paar te noemen. De app is gratis te gebruiken, maar voor de premium functies zul je moeten betalen per maand, kwartaal of jaar. Deze app is tegelijk een soort community: native speakers helpen leerlingen met hun uitspraak. Je kunt ook zelf punten verdienen door als moedertaalspreker anderen te helpen. Leuk en handig: Busuu heeft ook taalcursussen voor op reis, zodat je onderweg of in het buitenland nog even snel de taal kan bijspijkeren. Minder geschikt als je een taal volledig onder de knie wilt krijgen, maar genoeg om je uit allerhande reissituaties te redden, bijvoorbeeld bij treinreizen of op de camping.

De overzichtelijke app bevat complete lespakketten met flashcards, uitleg over grammatica, schrijven, dialoog en uitspraak. De quizzes en spelletjes zijn leuk om je kennis te testen. Met de offline modus kun je vooraf een cursus downloaden zodat je kunt studeren zonder internetverbinding. Een deel van de flashcards is gratis, maar wil je alles doen dan zul je een maandbedrag moeten betalen.

Tandem

Om een taal te leren op je iPhone moet je veel oefenen. Tandem zorgt dat je in contact met moedertaalsprekers komt via tekst-, audio- en videochatten. Zo help je elkaar om een nieuwe taal te leren. De app brengt je in contact met een andere persoon die ongeveer dezelfde interesses heeft en jouw taal wil leren. Daardoor is het aantal talen dat je kunt leren bijna onbeperkt: als je die ene obscure taal wilt leren is er vast wel een native speaker te vinden die jij kunt helpen om Engels te leren (Nederlands of Vlaams kan natuurlijk ook, maar de kans is wat kleiner dat de spreker van die obscure taal dat net zoekt).

Na het afspreken van een tijdstip om te chatten kies je de onderwerpen waar je over wilt praten. Dit moet voorkomen dat er een vervelende stilte valt. Vind je een geschikte partner en wil je maar af en toe kletsen, dan is de app gratis te gebruiken. Je kunt eventueel ook betaalde lessen. Aanmelden doe je met een Facebook- of Google-account, waarna je profiel eerst goedgekeurd moet worden om te voorkomen dat er misbruik van de app wordt gemaakt. Op de achtergrond kijken moderators mee of je wel serieus bezig bent met het leren van een taal. Tandem is vooral handig als je de taal al een beetje onder de knie hebt.

Babbel

Als je wel eens reclames voor taalcursussen hebt gezien, dan is de kans groot dat het om een advertentie van Babbel ging. De app bevat lessen van steeds 10 tot 15 minuten, over verschillende onderwerpen. Ook is het mogelijk om lessen te volgen die op jouw niveau zijn aangepast, dus ook voor gevorderden. De app leert je allerlei woorden en zinnen en daagt je uit om ze te spellen, hardop uit te spreken en te gebruiken in zinnen. Het leuke van Babbel (zoals de naam al aangeeft) is dat het heel erg op conversatie is gericht. Je maakt kennis met de grammatica terwijl je de taal gebruikt. Door gaten in gesprekken in te vullen hoef je niet meteen een hele zin zelf samen te stellen, maar kun je stapgewijs de nieuwe taal in de praktijk brengen. Je kunt de lessen ook offline gebruiken.

Het design van de app is niet zo mooi en de spraakherkenning werkt niet altijd. Ook is het jammer dat je maar één gratis les krijgt en daarna een paar euro’s per maand moet betalen om verder te gaan. Dit geldt per taal. Babbel gebruikt een combinatie van herhaling, zinnen aanvullen en zinnen herhalen. Ook kun je leerdoelen instellen en kijken of je voortang boekt. Veel opties, maar het wordt al snel prijzig.

Meer taalcursussen apps

Hebben de hierboven genoemde taalcursus apps niet het gewenste effect? Probeer deze apps dan eens om een taal te leren op je iPhone of iPad:

Chineasy (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Makkelijk Chinees leren met een speciale methode.

+ , iOS 11.0+) - Makkelijk Chinees leren met een speciale methode. Byki Mobile (gratis, iPhone, iOS 7.0+) - Byki staat voor Before You Know It en biedt oneindig veel talen aan; van Creools tot Zulu. Nederlands is ook beschikbaar. Je betaalt een vast bedrag per taal en krijgt daar meer dan 1000 woorden en zinnen voor terug. Ziet er wel een beetje gedateerd uit.

Leer Duits - AccelaStudy® (€10,99, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De ontwikkelaar van AccelaStudy heeft ontzettend veel taalcursusapps in de App Store. Hier zitten ook Nederlandse cursussen bij, zoals Nederlands-Japans, Nederlands-Turks of Nederlands-Chinees. De apps hebben een heldere opzet en design. Kies de app die bij jou past!

Learn Chinese - Mandarin (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Leer Mandarijn met deze mooi ontworpen app. Veel schermruimte voor het schrijven en lezen van de Chinese karakters, aangevuld met woordjes- en grammaticalessen met meer dan 5.000 flashcards. Drie dagen gratis proberen, daarna moet je een eenmalig bedrag betalen.

50 talen leren (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Deze overzichtelijke app met audiobestanden is niet vernoemd naar het aantal talen, maar naar de 50talen-methode, een specifieke aanpak. Je kunt heel veel talen leren en betaalt een paar euro per taal.

HelloTalk Snel leren van talen (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Net als bij Tandem brengt deze app je in contact met mensen die de taal al spreken. In ruil daarvoor leer je hen jouw moedertaal. Leuk idee, omdat iedere deelnemer zowel student als docent is. Je geeft aan wat je niveau is en HelloTalk brengt je in contact. Je kunt ook filteren op leeftijd of land.

Beelinguapp: Language Learning (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Een unieke manier om een taal te leren, dankzij boeken. Beelinguapp biedt je favoriete verhalen in meerdere talen en dialecten. Je kunt het verhaal zelf lezen en tegelijk in een andere taal luisteren. Kies bijvoorbeeld de Drie Musketiers of Sneeuwwitje en kijk hoe de woorden oplichten tijdens het voorlezen. Voor mensen die sterk op het gehoor zijn ingesteld.

Rosetta Stone: Learn Languages (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Deze commerciële aanbieder van taalcursussen bestaat al heel lang. Kies uit meer dan 24 talen en leer de basis: luister naar woorden, herhaal ze en zoek de foto’s bij de woordjes. Dit is een klassieke aanpak waarmee al heel wat mensen een taal hebben geleerd (al kun je je afvragen of het vandaag de dag nog de meest efficiënte is). Schrik niet van de prijs: een taal leren kost hier meer dan 100 euro – per niveau!

Clozemaster (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Hou je van een spelletje, maar hoeft het er niet zo gelikt uitzien, probeer dan eens Clozemaster. Deze app biedt meer dan 100 talen en een tekst-naar-spraakfunctie. Ideaal voor mensen die een taal al een beetje beheersen en dit weer willen opfrissen. Je begint met gangbare woorden en verdient punten als je het correcte woord kiest dat in de zin ontbreekt. Daarnaast zijn er grammatica-uitdagingen.

Leuk om te weten: wist je dat je een vreemde taal het best in bed kunt leren? En mocht je het leren van een vreemde taal te veel werk vinden, dan kun je ook gebruik maken van taalgidsen op iPhone of iPad, waarmee je dingen gewoon kunt aanwijzen op foto’s. Ook te gebruiken in regio’s waar je het lokale dialect niet spreekt.

Bekijk ook De beste apps met taalgidsen voor iPhone en iPad Met taalgidsen voor iPhone en iPad ga je goed voorbereid op vakantie of op reis. Welke taalgidsen voor iOS zijn goed? Met welke kun je een gesprekje voeren en welke bieden de beste vertalingen voor situaties op reis? Ook leggen we uit welke digitale aanwijswoordenboeken er zijn, zodat je zelfs in gebieden waar je het plaatselijke dialect niet weet toch duidelijk maakt wat je bedoelt.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial en is geactualiseerd in februari 2020. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via de link onder dit artikel.

Openingsfoto: belchonock via Depositphotos.