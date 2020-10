Oude iPhone verkoopklaar maken, hoe doe je dat?

Je hebt je zinnen gezet op een nieuwe iPhone. Maar eerst moet je het oude exemplaar nog verkopen. Hoe zorg je ervoor dat je je iPhone in topconditie is en het meest oplevert? We geven een aantal tips.



#1 Log uit bij iCloud en Zoek mijn iPhone

De eerste stap is om uit te loggen bij iCloud. Dit doe je via de Instellingen-app. Tik op jouw accountnaam en kies Log uit .

Belangrijk: zorg dat de iPhone niet langer in Zoek mijn iPhone staat. Apple heeft deze beveiliging toegevoegd, om de diefstal van iPhones minder aantrekkelijk te maken. Met een gestolen iPhone die nog op het Apple ID van iemand anders geregistreerd staat kun je helemaal niets, totdat de rechtmatige eigenaar het toestel weer heeft vrijgegeven. Dat betekent ook dat je het toestel voor de verkoop moet verwijderen, anders zal de koper heel snel weer op de stoep staan met klachten.

Deze verbeterde beveiliging via iCloud heeft er trouwens voor gezorgd dat het aantal diefstallen van iPhones drastisch is afgenomen. Dieven richten zich sindsdien liever op toestellen van andere merken zoals Samsung.

#2 Bescherm je privacy

Zorg dat alle persoonlijke gegevens gewist zijn, voordat je je iPhone verkoopt. Je hebt hiervoor geen computer met iTunes nodig. Wanneer je onderweg bent om je iPhone aan iemand anders te verkopen, kun je nog steeds een wisactie uitvoeren:

Open de Instellingen-app op de iPhone. Ga naar Algemeen > Stel opnieuw in. Druk nu op Wis alle inhoud en instellingen en voer je pincode in. Eventueel krijg je nog de vraag om uit te loggen, als je dit nog niet had gedaan. De iPhone zal hierna meteen volledig worden gewist.

Voordat je dit doet, maak je natuurlijk een back-up van je iPhone via iTunes of zorg je ervoor dat op iCloud een back-up van alle belangrijke documenten, apps en instellingen staat.

Doordat je uitgelogd bent uit iCloud en je alle inhoud en instellingen gewist hebt, verwijder je ook meteen het Activeringsslot, zodat de nieuwe eigenaar straks probleemloos het toestel in gebruik kan nemen.

#3 Maak je iPhone goed schoon

Het gebruik van een hoesje en screenprotector is een slimme investering voor mensen die ooit hun iPhone tweedehands willen verkopen. Je haalt de screenprotector eraf en je iPhone ziet er weer als nieuw uit. Geen krasje te bekennen! Je kunt je iPhone vervolgens in ‘als nieuw’-conditie verkopen. Met spuitlucht kun je de microfoon, speaker en andere openingen van de iPhone stofvrij maken.

#4 Verzamel alle originele accessoires

Als je de iPhone in originele verpakking kunt aanbieden, verhoogt dat de waarde. Mensen zien ook graag dat ze de originele oplader erbij krijgen en eventueel de originele oordopjes (liefst nog in plastic, als je zelf een ander type oordopjes hebt gebruikt).

Voor extra’s zoals autoladers en hoesjes krijg je nooit de originele prijs vergoed, maar ze zijn mooi meegenomen als je moet concurreren met tientallen anderen die ook hetzelfde type iPhone aanbieden. Als er een nieuwe iPhone in de verkoop gaat, worden sites als Marktplaats en het forum van iCulture vaak overstroomd met toestellen. Als jij nét iets meer te bieden hebt voor hetzelfde geld, ben je je iPhone sneller kwijt.

#5 Kies de beste verkoopwijze

Er zijn heel wat manieren om je iPhone aan te bieden: via een briefje bij de supermarkt, op het forum van iCulture en op Marktplaats, om maar een paar mogelijkheden te noemen. Wat de afgelopen jaren sterk in opkomst is, zijn partijen die tweedehands toestellen opknappen en weer verkopen aan mensen met een smalle beurs. Dit zijn meestal refurbished iPhones, die nog in prima conditie zijn en goed zijn nagekeken. Je krijgt er bovendien vaak garantie op.

Woon je in een grote stad, dan is het gemakkelijk om je iPhone te verkopen aan een plaatsgenoot, die persoonlijk kan langskomen. Het voorkomt dat je je iPhone moet opsturen, met risico op verlies. Op het het iCulture-forum heb je meer kans op ervaren iPhone-gebruikers die verstand van zaken hebben. Op Marktplaats weet je minder goed met wie je te maken krijgt. In alle gevallen geven we het advies om overdag af te spreken op een openbare plek, bijvoorbeeld een café. Je hebt dan minder kans dat de koper de iPhone uit je handen grist en ermee vandoor gaat, voordat het geld is overhandigd.

#6 Laat je iPhone repareren

Valt de iPhone nog binnen de garantie of heb je AppleCare aangeschaft, dan kun je het beste eerst eventuele defecten laten repareren. Een iPhone zonder technische defecten levert nu eenmaal meer op dan een iPhone met een haperende thuisknop of een barst in het scherm. Een tripje naar de Apple Store in Amsterdam, Brussel, Haarlem of Den Haag kan dan de moeite waard zijn, al loop je wel kans dat je de iPhone een paar dagen kwijt bent om de reparatie te laten uitvoeren.

Wist je trouwens dat een haperende homeknop vaak zelf te repareren is? Dit geldt overigens wel voor modellen met mechanische homeknop, want sinds de iPhone 7 kun je de knop niet meer indrukken waardoor ook geen fysieke defecten meer kunnen ontstaan. Zo voorkom je dat een teleurgestelde koper zijn geld terug wil hebben, of probeert af te dingen, omdat iets niet werkt.