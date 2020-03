Noise cancelling hoofdtelefoons voor relaxed luisteren

Hieronder leggen we uit welke modellen er zijn, waarbij we rekening houden met verschillende eigenschappen, zodat er voor iedereen iets bij zit. Voor mensen met een krap budget hebben we ook twee aanraders, namelijk van Sennheiser en Sony. De AirPods Pro bieden ook noise cancelling, maar we richten ons hier op hoofdtelefoons, dus met een hoofdband.



Er zijn nogal wat merken, modellen en prijsklassen, maar er zijn een paar eigenschappen waar je op kunt letten bij het kiezen:

On-ear of over-ear

Draadloos of met kabel

Actieve of passieve ruisonderdrukking

De meeste modellen van tegenwoordig bieden over-ear oorschelpen en zijn draadloos met ANC (active noise cancelling). Naast de bekende merken zou Apple ook bezig zijn met een eigen, premium hoofdtelefoon. Deze zou naast de bestaande productlijn van Beats komen te staan en beschikken over functies die je momenteel alleen nog in de AirPods vindt. Meer over de Apple-hoofdtelefoon lees je in ons aparte artikel.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 20 uur | Opladen via: USB-C | Microfoon: Ja

Bose staat al jarenlang bekend om hun uitstekende noise cancelling hoofdtelefoons. Dit is het nieuwste model, met dezelfde audiokwaliteit, maar verbeterde draadloze functies. Ook de ANC is verbeterd. Dit neutraal uitziende model is comfortabel om te dragen en ziet er stijlvol uit. Het geluid is uitstekend en de hoofdtelefoon is met de knoppen ook gemakkelijk te bedienen. Nadelen zijn de wat mindere batterijduur en de wat hoge prijs. Maar je hebt dan wel dé standaard als het om noise cancelling hoofdtelefoons gaat.

Er zit een nieuw ANC-systeem in met verbeterde digitale signaalverwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Bose’s eigen chip, in combinatie met maar liefst acht microfoons. Zes daarvan zijn bedoeld voor ruisonderdrukking, de andere twee voor je stem. Verder heb je 11 standen om de noise cancelling te regelen, van volledige isolatie tot volledige transparantie. Er is ingebouwde spraakherkenning, zodat je deze hoofdtelefoon draadloos kunt bedienen. Verkrijgbaar in zwart en zilver, net als veel andere merken.

Sony WH-1000XM3

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 30 uur | Opladen via: USB-C | Microfoon: Ja

Volgens kenners maakt Sony de beste. Deze hoofdtelefoon levert gedetailleerde, dynamische sound en biedt tevens geweldige ruisonderdrukking. De functies die erop zitten zijn ook goed uitgedacht en de batterij gaat lang mee. Eigenlijk is er niet direct een reden om dit model af te raden. Ze zitten namelijk ook erg lekker, dankzij de dikke oorschelpen die goed over je oor vallen.

Qua functies is dit model vergelijkbaar met zijn voorganger XM2, met onder andere de Atmospheric Pressure Optimiser om luchtdrukverschillen te voorkomen. Bedienen doe je via een touchpad aan de zijkant of via de los verkrijgbare Sony Headphones Control app. Je kunt snel opladen via USB-C in slechts drie uur. Tien minuten opladen en je kunt weer vijf uur luisteren.

In vergelijking met z’n voorganger heeft de XM3 analoge versterking gekregen, waardoor het nog beter klinkt. Elk instrument komt optimaal tot z’n recht. Je hebt het vast wel vaker gehoord: het klinkt alsof de band bij jou in de kamer staat. Veel detail dus en tegelijk een rijke, diepe bas.

Beats Solo Pro

Type: On-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 22 uur | Opladen via: Lightning | Microfoon: Ja

Deze hoofdtelefoon heeft twee kenmerkende eigenschappen ten opzichte van de meeste andere modellen die we in dit overzicht bespreken. Dit is een on-ear model, die je met Lightning kunt opladen. Het geluid is wel in orde en goed gebalanceerd, als je tenminste van Beats houdt. De ruisonderdrukking is ook prima. Het product voelt bovendien lekker stevig aan, als je ze in de hand houdt. Op je hoofd zitten ze echter vrij strak, dus eerder bedoeld voor kleinere hoofden. Grootste pluspunt bij de Beats-producten is natuurlijk de bas en het feit dat je ze in talloze kleuren kunt kopen, waaronder een mooie diepblauwe kleur.

Sennheiser Momentum Wireless 3e generatie

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 17 uur | Opladen via: USB-C | Microfoon: Ja

Deze zie je regelmatig in de aanbieding voorbijkomen en is een prima keuze als je van dit merk houdt. De actieve ruisonderdrukking is erg effectief en qua bediening is ook aan alles gedacht. De enige reden waarom we deze zouden afraden is de wat kortere batterijduur: met 17 uur kun je de hele dag luisteren tot je naar bed gaat, maar de concurrentie doet het net iets beter. Dit is de derde generatie Momentum Wireless en is net als de voorgangers een populair model. Op het gebied van audio is deze hoofdtelefoon nog verder verbeterd, met levendig geluid. De ingebouwde bediening bevalt ook. Je kunt de voorganger nog in de winkel vinden, maar die wordt vaak voor dezelfde prijs aangeboden. Beter kies je voor deze nieuwe.

Bose QuietComfort 35 (serie II)

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: tot 20 uur | Opladen via: Micro USB | Microfoon: Ja

Al jarenlang populair als dé koptelefoon met ruisonderdrukking. Er is inmiddels een opvolger (de Bose 700 die we hierboven bespreken), maar die is een stuk duurder terwijl de QC35 ook nog steeds prima voldoet. De Bose QuietComfort 35 werkt met Siri en andere assistenten, is ideaal voor vliegreizen en heeft lekker zachte oorschelpen. De ruisonderdrukking is indrukwekkend en de muziekweergave is ook prima in orde. De toevoeging van Google Assistent zou je over de streep kunnen trekken. Wel is het zo dat er rond dit prijsniveau meer concurrentie op de loer ligt. Je kunt dus vergelijken welke jou het meest aanspreekt. Naast de standaardkleuren zwart en zilver kun je ook kiezen voor roségoud.

Bowers & Wilkins PX7

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 30 uur | Opladen via: USB-C | Microfoon: Ja

Zoek je een wat luxere hoofdtelefoon met ruisonderdrukking die ook nog eens draadloos is, dan is Bowers & Wilkins jouw merk. De oorschelpen zijn van de beste kwaliteit leer gemaakt en de fabrikant heeft echt geprobeerd om zo luxe mogelijke materialen te gebruiken. Qua uiterlijk scoort deze hoog, maar ook wat draagcomfort hou je ze graag nog wat langer op je hoofd. Minpuntje is dat ze minder goed invouwen dan andere merken. Er zitten drie niveau’s van ruisonderdrukking in en het geluid zelf is levendig en vol.

Sennheiser HD 4.50 BTNC

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: tot 25 uur | Opladen via: USB-C | Microfoon: Ja

Vind je de Sennheiser Momentum Wireless iets te duur, dan kun je bij dezelfde fabrikant ook een goedkopere noise cancelling-hoofdtelefoon vinden. De HD 4.50 BTNC heeft NoiseGardTM-ruisonderdrukking, werkt draadloos met Bluetooth 4.0 en heeft ook aptX-ondersteuning voor echt hifi-geluid vanaf je Mac. Met NFC kun je snel verbinden met compatibele apparaten. Je kunt er ook mee bellen, dankzij de geïntegreerde microfoon. De batterijduur is 19 uur, maar je kunt het oprekken tot 25 uur als je NoiseGard uitschakelt. Wel zeggen gebruikers dat het draagcomfort iets minder is dan bij de duurdere modellen. Bij Amazon Nederland is deze hoofdtelefoon ook verkrijgbaar voor een leuk prijsje.

Sony WH-CH700N

Type: Over-ear | Draadloos: Ja | Noise-cancelling: Ja | Batterijduur: 35 uur | Opladen via: Micro USB | Microfoon: Ja

Sony heeft een goede reputatie als het om ruisonderdrukking gaat, maar misschien vind je prijs ook belangrijk. In dat geval is deze draadloze hoofdtelefoon van nog geen 100 euro iets voor jou. Pluspunt is dat ‘ie ook nog een heel lange batterijduur heeft. Opladen moet dan wel via het al wat gedateerde Micro USB, maar dat mag de pret niet drukken. Deze hebben niet het meest verfijnde geluid en de ruisonderdrukking is ook niet het beste wat er op de markt te krijgen is, maar goed genoeg voor dit prijsniveau. Dit is het goedkoopste model dat we bespreken, en voor dit geld kunnen we het zeker aanraden.

Wat is Active Noise Cancelling (ANC)

Active Noise Cancelling (ANC) houdt in dat met technologie wordt gezorgd dat het omgevingsgeluid wordt gereduceerd, zodat je bij een lager geluidsvolume toch een betere weergave krijgt en de muziek goed hoorbaar is. Hoofdtelefoons met ANC proberen ongewenste omgevingsgeluiden zo volledig mogelijk te reduceren. Dit komt vooral van pas in het vliegtuig en het openbaar vervoer, als je het gezoem van de motoren wilt overstemmen.

Passieve noise cancelling doet eigenlijk niets anders dan het afschermen van je oren. Hiervoor zitten er goed geïsoleerde oorschelpen op de hoofdtelefoon, zodat omgevingsgeluid wordt buitengesloten. Dit is vergelijkbaar met gehoorbeschermers die je op een bouwplaats draagt.

