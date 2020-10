Wil jij je oude iPhone verkopen? In dit artikel lees je tips waar je terechtkunt voor een iPhone inruilen of verkopen, zodat je het maximale voor je toestel krijgt.

De beste periode om je iPhone te verkopen, is vlak voordat er nieuwe modellen worden aangekondigd. Bij de iPhone betekent dit de zomerperiode rond augustus/september. Hoe verkoop je je iPhone het best en hoe krijg je er de beste prijs voor? Dat leggen we uit in dit artikel.

iPhone verkopen: speel in op prijsontwikkelingen

De prijzen van tweedehands iPhones blijven redelijk stabiel totdat er een nieuw model wordt aangekondigd. Dit heeft te maken met een aantal factoren, waar je als aanbieder slim op kunt inspelen.

Niet iedereen heeft behoefte aan de nieuwste iPhone en er zijn mensen die zich niet zo druk maken over de aankondiging. Voor deze groep kopers is het niet zo belangrijk dat er een nieuw model aankomt; zij kopen wanneer ze behoefte hebben aan een nieuw toestel.

Zodra de nieuwe iPhones zijn aangekondigd wordt de markt overspoeld door tweedehands iPhones van de vorige generatie. Je krijgt dan te maken met een grote groep concurrenten die ook hun iPhone voor de beste prijs kwijt willen. Zorg dus dat je er vroeg bij bent.

Na de aankondiging van een nieuwe iPhone is het voorgaande model opeens minder geliefd. Vaak verlaagt Apple ook de prijs van deze eerdere modellen, waardoor je toestel minder oplevert. Timing is alles!

Dit alles zorgt ervoor dat de prijs van tweedehands iPhone vrij stabiel blijft, tot het moment dat Apple een nieuw model aankondigt. De beste periode om je iPhone te verkopen is dan ook vlak voor de media-evenementen in september/oktober (iPhones) of oktober/februari (iPads). Met de tips uit dit artikel levert je huidige iPhone bij de verkoop zoveel mogelijk op.

Waarom zou je je iPhone verkopen?

Je kunt je oude iPhone weggeven aan familie of doneren aan een goed doel. Maar als je van plan bent om weer een nieuwe iPhone te kopen, dan kan het slim zijn om je oude toestel te verkopen voor wat extra cash. Misschien hoef je dan nog maar 200 euro bij te betalen voor je volgende iPhone. Daardoor komt dat nieuwe toestel opeens een stuk sneller binnen handbereik!

Wat levert je oude iPhone op?

Gelukkig is de iPhone een erg waardevaste telefoon. Maar omdat er veel modellen van de iPhone in omloop zijn, kunnen de prijzen erg uiteenlopen. Hoeveel je nog kunt vragen voor je oude iPhone hangt van een aantal factoren af:

Welke generatie : Een iPhone 8 of iPhone XS Max maakt nogal wat verschil? Nieuwere generaties met grotere schermen en meer opslag zijn uiteraard meer geld waard.

: Een iPhone 8 of iPhone XS Max maakt nogal wat verschil? Nieuwere generaties met grotere schermen en meer opslag zijn uiteraard meer geld waard. Kleur : de zwarte/grijze versies van de iPhone zijn altijd wat makkelijker te verkopen dan (rosé)goud.

: de zwarte/grijze versies van de iPhone zijn altijd wat makkelijker te verkopen dan (rosé)goud. Opslagcapaciteit : Heeft je toestel 64GB, 128GB, 256GB of zelfs 512GB? Hoe meer opslag, hoe meer geld je kunt vragen. Al is het niet zo dat je voor een dubbele hoeveelheid opslag 100 euro extra kunt rekenen (zoals Apple wel doet bij nieuwe modellen).

: Heeft je toestel 64GB, 128GB, 256GB of zelfs 512GB? Hoe meer opslag, hoe meer geld je kunt vragen. Al is het niet zo dat je voor een dubbele hoeveelheid opslag 100 euro extra kunt rekenen (zoals Apple wel doet bij nieuwe modellen). Beschadigingen : Een kapot scherm levert een flink lagere prijs op. Het kan daarom het overwegen waard zijn om je iPhone eerst te laten repareren. Krassen op de behuizing zorgen ook voor een lagere prijs. Tip: investeer in een goede beschermhoes.

: Een kapot scherm levert een flink lagere prijs op. Het kan daarom het overwegen waard zijn om je iPhone eerst te laten repareren. Krassen op de behuizing zorgen ook voor een lagere prijs. Tip: investeer in een goede beschermhoes. Extra accessoires : Lever je een beschermhoes, dock of autolader bij de iPhone, dan heb je een streepje voor op andere verkopers, die alleen een losse iPhone verkopen.

: Lever je een beschermhoes, dock of autolader bij de iPhone, dan heb je een streepje voor op andere verkopers, die alleen een losse iPhone verkopen. Originele doos en kassabon: Sommige kopers hechten er waarde aan dat de iPhone nog in de originele doos zit en dat er een originele kassabon bij wordt geleverd, zodat ze zeker weten dat de iPhone eerlijk ergens is gekocht (en mogelijk zit er dan ook nog garantie op). Originele spullen versnellen de verkoop van je iPhone.

Houd er rekening mee dat toestellen die niet meer officieel door Apple worden ondersteund, niet meer zoveel waard zijn. Zo kan de iPhone 6 geen updates meer krijgen naar iOS 13, waardoor mensen liever een nieuwer model hebben. Maar laat je daar niet door ontmoedigen. Het toestel werkt nog steeds met populaire apps en er zijn nog genoeg geïnteresseerde kopers te vinden die helemaal niet het nieuwste van het nieuwste nodig hebben. Je moet er alleen rekening mee houden dat de prijs die je krijgt niet meer zo hoog is.

iPhone inruilen

Rechtstreeks verkopen aan een particulier levert meer geld op dan inruilen bij Apple of een winkel. Maar je kunt veel tijd kwijt zijn met de afhandeling, krijgt mensen over de vloer en moet oppassen of je wel met een eerlijke handelaar te maken hebt. Wil je snel geld krijgen voor je iPhone, dan kan inruilen een beter idee zijn. Het levert minder stress op en je weet meteen wat je krijgt voor je oude iPhone. Bovendien zorgen deze inruilbedrijven ervoor dat de oude toestellen werden opgeknapt en weer de verkoop in gaan. Je doet dus ook nog iets voor het milieu en iemand anders heeft er weer plezier van.

iPhone inruilwaarde bij Apple

Hoeveel levert je oude iPhone nog op als je hem inruilt bij Apple? De iPhone inruilwaarde is helemaal afhankelijk van het model en de conditie waarin het toestel verkeert. Bij online inruilen krijg je een tegoedbon via e-mail toegestuurd, terwijl je in de Apple Store meteen korting krijgt op je volgende toestel. Door je IMEI-nummer in te vullen krijg je meteen te zien hoeveel je oude toestel opbrengt bij inruil, zelfs als het een Android-toestel betreft.

De Plus-modellen hebben vaak een wat hogere iPhone inruilwaarde. Dat geldt ook als je iPhone meer opslagcapaciteit heeft en in betere staat is.

iPhone verkopen via online veilingsites

Er zijn talloze plekken waar je tweedehands spullen kunt verkopen. Niet alleen op Marktplaats, maar ook op eBay en Facebook Marketplace. Er staan dagelijks meer dan 10.000 iPhones op Marktplaats, dus je zult goed je best moeten doen om op te vallen. Daar staat tegenover dat er ook duizenden mensen op zoek zijn naar een tweedehands iPhone, dus laat je niet meteen uit het veld slaan. Het aanbod op Marktplaats is groot, maar de vraag ook. Je kunt tegen betaling je advertentie extra uitlichten of hoger plaatsen.

We hebben een aparte tip over iPhones op Marktplaats, waarin we uitleggen hoe je het beste je oude iPhone aan de man brengt, maar ook hoe je oplichting voorkomt. Ook als verkoper moet je namelijk opletten, omdat je met namaak-betaalapps en met nepgeld te maken kunt krijgen. Kan de koper het toestel niet ophalen, maak dan afspraken over de betaling en verzending. Verstuur de iPhone pas als het geld binnen is en verstuur je pakketje met een trackingcode, zodat er geen discussie kan ontstaan of je überhaupt wel iets verzonden hebt.

We hebben een aparte tip over het tweedehands verkopen van je iPad.

iPhone verkopen, is dat wel slim?

In de weken voordat er een nieuwe iPhone op de markt komt kun je het beste je huidige toestel al verkopen. Dat brengt wel onzekerheden met zich mee. Je weet niet altijd hoe snel het nieuwe model verkrijgbaar is en vaak is ook nog niet definitief welke functies erin zullen zitten. Vaak kun je aan de hand van gelekte foto’s en andere informatie wel een goede inschatting maken of het nieuwe toestel bij je past. Ook zul je er rekening mee moeten houden dat je misschien een paar weken zonder iPhone zit. Je kunt dit opvangen door tijdelijk een oud exemplaar te gebruiken.

Omdat Apple vaak een consequent prijsbeleid hanteert is het vooraf al goed mogelijk om in te schatten hoeveel de nieuwe iPhone je gaat kosten. Nieuwe iPhones kosten meestal rond de €800-€900 en voor de grotere modellen ben je rond de €1200 kwijt. De kans is groot dat de prijzen van de nieuwe modellen rond hetzelfde niveau liggen.

iPhone inruilen en recycling

Heb je geen zin om je toestel aan een particulier te verkopen, dan kun je ook je iPhone inruilen voor geld. Je kunt bij Apple terecht en krijgt dan een kortingsbon voor je volgende aankoop. Meestal levert het niet zoveel op. Je kunt beter terecht bij partijen die refurbished iPhones aanbieden. Wij hebben onderzocht dat er nogal wat andere bedrijven en providers zijn die meer bieden dan Apple.

Je geeft aan wat voor toestel je hebt (merk, serienummer, type, opslagcapaciteit) en in welke conditie deze verkeert. Hoe completer, hoe meer geld je ervoor terugkrijgt. Een kapot scherm zorgt ervoor dat je minder krijgt. De toestellen worden gecontroleerd, schoongemaakt en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Het refurbished toestel wordt vervolgens weer te koop aangeboden, zodat iemand anders er plezier van kan hebben.

Is je toestel helemaal kapot, dan kun je je iPhone recyclen, zodat hij op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld via Apple, maar ook via de meeste winkels waar je iPhones kunt kopen. Bij iPods en oudere apparaten geldt dat je ze wel naar de Apple Store kunt brengen voor recycling, maar dat je er niets voor terugkrijgt. Dus ook geen tegoedbon.

Je verwacht het misschien niet, maar ook op Marktplaats kun je een kapotte iPhone verkopen. Het levert misschien maar een paar tientjes op, maar dat is beter dan thuis in een la laten liggen. Die kapotte iPhones worden meestal gebruikt voor de onderdelen die nog wel werken, zoals knopjes en binnenwerk.