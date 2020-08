Soms gaat je iPhone niet meer aan en zijn de problemen zo hardnekkig dat terugzetten naar fabrieksinstellingen nodig is. Deze tip legt uit hoe je de iPhone fabrieksinstellingen herstelt, zodat je met een schone installatie weer kunt beginnen. Het toestel wordt daarbij volledig gewist. Dit komt ook van pas als je je iPhone gaat verkopen.

Voordat je je iPhone of iPad terugzet naar fabrieksinstellingen, is het verstandig om eerst een back-up te maken, om te voorkomen dat je gegevens kwijtraakt.

Stappenplan iPhone fabrieksinstellingen terugzetten

Op deze manier kun je de iPhone fabrieksinstellingen terugzetten:

Zorg dat je iPhone of iPad goed is opgeladen of sluit deze aan op een laadkabel. Ga naar Instellingen. Ga naar Algemeen. Blader omlaag naar de optie Stel opnieuw in. Kies de optie Wis alle inhoud en instellingen. Er wordt gevraagd of je nog een laatste iCloud-backup wil maken. Kies hiervoor of sla de stap over. Bevestig dat je alles wilt wissen door je toegangscode in te voeren.

Het is ook mogelijk om je iPhone te herstellen via de Mac of pc:

Sluit je iPhone aan de computer aan. Op de Mac met macOS Catalina en nieuwer open je de Finder. Gebruik je een oudere versie of een Windows-pc? Open dan iTunes. Klik het aangesloten toestel aan in de zijbalk of in de balk bovenaan in iTunes. Kies daarna voor Herstel iPhone/iPad.

Bekijk ook iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Zorg er wel voor dat Zoek mijn iPhone uitgeschakeld staat. Dit doe je door op je iPhone te gaan naar Instellingen > je naam > iCloud > Zoek mijn iPhone.

Bekijk ook iPhone en iPad backup stappenplan: zo maak je iPhone back-ups Een iPhone back-up (reservekopie) maken is altijd verstandig. En natuurlijk geldt dat net zo goed voor de iPad. In deze gids leggen we je alles uit over het maken van backups van je iPhone en iPad, zowel op iCloud als lokaal op de Mac of Windows.

Bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen blijft de laatst geïnstalleerde iOS-versie op het toestel staan. Alle apps zul je weer opnieuw moeten downloaden uit de App Store (dat kan gratis, als je ze eerder al had aangeschaft). Alle instellingen zul je ook opnieuw moeten regelen. Toch kan terugzetten naar fabrieksinstellingen en je iPhone helemaal opnieuw inrichten een oplossing zijn als je te maken hebt met onverklaarbare problemen, die je na het verwijderen van losse apps niet hebt kunnen oplossen.

Bij het opnieuw instellen van de iPhone kun je ervoor kiezen om opnieuw te beginnen of om een reservekopie terug te zetten. In onze iPhone-handleiding lees je stap voor stap hoe je je toestel als nieuw in gebruik neemt.

Bekijk ook iPhone handleiding: de gebruiksaanwijzing voor jouw iPhone bekijken en downloaden Ben je op zoek naar de handleiding van de iPhone? Apple levert standaard geen iPhone-handleiding in de doos, maar je kunt deze wel online vinden of ons stappenplan voor het instellen van je iPhone volgen. Hier lees je er alles over.

Tweedehands verkoop: terugzetten naar iPhone fabrieksinstellingen is niet genoeg

Wil je je iPhone of iPad tweedehands verkopen, of heb je zelf een tweedehands toestel gekocht? Recente iPhones zijn voorzien van een Activeringsslot, die diefstal moet tegengaan. Teruggaan naar fabrieksinstellingen is niet voldoende om de het toestel weer in gebruik te kunnen nemen door de nieuwe eigenaar. De iPhone of iPad staat bij Apple geregistreerd via Zoek mijn iPhone, de opsporingsdienst waarmee je een zoekgeraakte of gestolen iPhone kunt terugvinden. Zolang het Activeringsslot actief is kan de nieuwe eigenaar de iPhone of iPad niet in gebruik nemen. Je hebt het Apple ID en het wachtwoord van de originele eigenaar nodig om te kunnen wissen en opnieuw te activeren met een nieuw Apple ID.

Bekijk ook Activeringsslot op de iPhone, iPad en Apple Watch: activeren, uitschakelen en meer Het Activeringsslot op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac beschermt je tegen onrechtmatig gebruik van een verloren toestel. Maar hoe schakel je Activeringsslot in en hoe haal je dit er weer af, bijvoorbeeld als je je toestel wil verkopen? In dit artikel lees je alles.

iPhone fabrieksinstellingen voor tweedehands kopers

De originele eigenaar van de iPhone moet het toestel verwijderen uit Zoek mijn iPhone om het toestel weer vrij te geven. Koop je een tweedehands iPhone die nog niet goed gewist is? Controleer dan als volgt of er nog een Activeringsslot op de iPhone zit:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in. Kies de optie Wis alle inhoud en instellingen. Lukt het om de iPhone te wissen, dan is alles in orde. Krijg je een melding dat het Activeringsslot actief is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de originele eigenaar om de iPhone uit de lijst te halen.

iPhone fabrieksinstellingen voor tweedehands verkopers

Verkoop je een iPhone tweedehands, vergeet dan niet om je iPhone uit Zoek mijn iPhone te verwijderen. Anders kan de nieuwe eigenaar er niets mee doen. Je schakelt Zoek mijn iPhone uit via de volgende stappen:

Ga naar Instellingen > je naam > iCloud. Schakel Zoek mijn iPhone uit.

Je kunt de iPhone ook via de website iCloud.com verwijderen, maar dan moet de telefoon wel langere tijd offline zijn.

Lees ook ons artikel hoe je de iPhone verkoopklaar kunt maken.

Bekijk ook Oude iPhone verkoopklaar maken, hoe doe je dat? Je wilt je iPhone verkoopklaar maken, zodat je een zo goed mogelijke prijs ervoor krijgt. Met deze 6 tips haal je het maximale eruit.

Gaat je iPhone of iPad helemaal niet meer aan? Dan hebben we in een apart artikel acht verschillende tips en oplossingen die het probleem kunnen verhelpen.