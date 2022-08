Vliegen met je iPhone: dit zijn de beste apps

Vliegen levert altijd wat extra stress op: je moet op tijd je koffer ingeleverd hebben, je mag niet te laat bij de gate zijn en dan heb je ook nog te maken met vertragingen en allerlei regels. Met de apps hieronder kan er niets mis gaan: deze apps waarschuwen bij vertragingen, tonen het horeca-aanbod op de luchthavens en nog veel meer.

iCulture adviseert: App in the Air

App in the Air is je persoonlijke vliegassistent. De app geeft realtime status, luchthaventips, navigatiekaarten voor de luchthaven en nog veel meer. De app werkt ook offline en als er wijzigingen in de gate of de vluchtstatus zijn, krijg je dat via SMS toegestuurd. Dat kost je geen data. Er zit een Apple Watch-app bij om snel te kunnen zien hoe de status is en hoeveel tijd je nodig hebt om bij de gate te komen. Uiteraard zie je ook wat de wachttijd bij de security is.

Zelfs onderweg heb je er iets aan, want de app laat zien over welke bezienswaardigheden je heen vliegt. Om het maximale eruit te halen heb je wel een premium-abonnement van ca. 30 euro per jaar nodig. Meer dan 1.000 luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Ryanair en EasyJet met informatie over de 5.000 drukste luchthavens wereldwijd zoals Heathrow, Schiphol, Dubai, Parijs Charles de Gaulle, Hong Kong, Frankfurt en meer. Je kunt zelfs je loyalty-punten erin bekijken van bijvoorbeeld Flying Blue.

Flight Board

Je vertrekt natuurlijk niet altijd van Schiphol. Als je weer terug wilt naar huis kun je ergens ter wereld op een vliegveld verzeild raken en dan zou je een lokale app kunnen gebruiken. Dat hoeft echter niet, want Flight Board laat alle vertrek- en aankomsttijden zien voor elke luchthaven wereldwijd. Je ziet de realtime vluchtinformatie, die per minuut wordt bijgewewrkt. Bevat meer dan 16.000 luchthavens en de vluchten van 1.400 vliegmaatschappijen wereldwijd. Geoptimaliseerd voor de iPhone en iPad. Je kunt zoeken op specifieke vluchten, bestemmingen of maatschappijen. Ook kun je makkelijk wisselen tussen vertrek- en aankomsttijden.

Schiphol Amsterdam Airport

Algemene vliegveldapps tonen alleen vertrektijden, vluchtstatus en gatenummer. Vertrek je vanaf Schiphol, dan is het handig om wat meer info te hebben. De officiële Schiphol-app levert complete informatie die je als gewone reiziger nodig hebt: informatie over aankomende en vertrekkende vluchten, parkeren, winkelen en plattegronden van de aankomst- en vertrekhallen. De app is zowel geschikt voor reizigers als voor afhalers en geeft gratis pushberichten bij statuswijzigingen. Je vindt ook info over bagagebanden, gatenummers en andere nuttige info.

Bij vertrekkende vluchten laat de Schiphol-app zien hoeveel tijd je nog hebt tot boarding en hoeveel tijd je nodig hebt om naar de gate te lopen. Je krijgt ook de weerssituatie op de plaats van bestemming te zien, kunt opzoeken waar de Meeting Points en rookplekken zich bevinden en kunt vanuit de app meteen een taxi reserveren.

RTHA (Rotterdam The Hague Airport)

De officiële app van Rotterdam The Hague Airport wordt niet meer zo vaak bijgewerkt, maar biedt je wel alle belangrijke informatie voor jouw reis! Bekijk de actuele vertrek- en aankomsttijden, ontdek de bestemmingen waar je naartoe kunt vliegen en lees meer over de bereikbaarheid van de luchthaven met de auto, het openbaar vervoer of de taxi.

BrusselsAirPort

In deze app vind je alle belangrijke informatie over de luchthaven van Brussel. Volg specifieke vluchten, ontvang updates via pushberichten en blijf op de hoogte van de actuele wachttijden bij de security. Je krijgt ook te horen wanneer op het laatste moment de gate is gewijzigd. De app laat ook zien welke shops en eetgelegenheden er op de luchthaven zijn er of er bepaalde kooptjes te krijgen zijn. De parkeerwidget wijst je naar de goedkoopste parkeermogelijkheid, terwijl de app je ook vertelt hoe je met het openbaar vervoer weer thuis komt vanaf de luchthaven. Kortom: bijna alles zit erin. Jammer is dat de app weinig updates krijgt.

LoungeBuddy

Op een luchthaven rondhangen is nooit leuk. Maar als je in een lounge met gratis drank en eten kunt zitten, dan is het een stuk beter vol te houden. Het is niet altijd duidelijk waar je de lounges kunt vinden en wat ze kosten. LoungeBuddy helpt je daarbij. Je ziet welke lounge er bij jou in de buurt is en welke kaart of elite-status je nodig hebt om binnen te komen. Ook zie je met welke luchtvaartmaatschappijen een lounge samenwerkt. Je kunt bovendien foto’s en reviews publiceren van lounges die je hebt bezocht.

Reisapp

Bij het vliegen buiten Europa is het altijd belangrijk om te weten wat je mag meenemen. Daarom is de Reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een goede informatiebron. Vul je bestemming in en de app geeft aan wat je mag mee terugnemen naar Nederland, verdeeld per categorie. Je kunt met de app ook handig valuta omrekenen en foto’s maken van aankoopbonnen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen als je dure apparatuur mee op vakantie neemt, die je al voor de reis had gekocht. Bij de douane kun je dan makkelijker aantonen dat je de spullen niet in het buitenland hebt gekocht.

Ga je naar een ‘moeilijk’ land zoals Libanon of Syrië, dan kun je de actuele reisadviezen zien voor alle landen wereldwijd. Ook biedt de app hulp als je in de problemen bent gekomen, bijvoorbeeld wanneer je paspoort is gestolen. Je vindt de adressen van lokale ambassades die je kunnen helpen als je in een noodsituatie zit. Misschien niet nodig als je naar Spanje op vakantie gaat, maar ver van huis kan het erg van pas komen.

Apple Kaarten

Het is misschien niet de app waar je het eerst aan denkt als je op Schiphol aanwezig bent, maar Apple Kaarten komt bijzonder goed van pas. Apple Kaarten heeft namelijk een indoor plattegrond van heel Schiphol. Je ziet dan precies waar de winkels, toiletten en gates zijn. De app geeft ook aan op welke verdieping je precies bent, zodat je weet waar je heen moet lopen om je vlucht niet te missen. Je vindt in de app geen vliegtijden, maar je vindt er wel je weg mee door het grootste vliegveld van Nederland.

Trippie

Trippie helpt je de weg op de drukste luchthavens ter wereld. De app laat plattegronden zien en op een interactieve luchthavenkaart kun je meteen zien waar welke voorziening is en waar je op di moment zelf staat. Er is informatie over de 22 drukste vliegvelden, omdat je juist daar al snel het overzicht kwijtraakt. Je ziet waar je kunt eten tijdens een lange overstap en hoe ver het lopen is naar de gate of naar de toiletten.

Andere vliegveldapps

KLM (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - De app van onze nationale luchtvaartmaatschappij.

Air France (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 14.5+) - Vlieg je met KLM, dan ben je soms aangewezen op de vluchten van Air France.

, iOS 14.5+) - Vlieg je met KLM, dan ben je soms aangewezen op de vluchten van Air France. easyJet: Travel App (gratis, iPhone, iOS 10.3+) - De app van budget vliegmaatschappij EasyJet.

Transavia (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Inchecken en vluchtinfo bekijken van Transavia.

Vueling-Goedkope Vliegtickets (gratis, iPhone/ Watch , iOS 13.0+) - Zoek je vlucht op en kijk wat de status is bij Vueling.

, iOS 13.0+) - Zoek je vlucht op en kijk wat de status is bij Vueling. Corendon.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Voor je all-inclusive budget vliegvakantie. Bekijk komende en eerdere boekingen.

British Airways (gratis, iPhone/ Watch , iOS 13.0+) - Ook de Britten hebben een eigen app.

, iOS 13.0+) - Ook de Britten hebben een eigen app. Lufthansa (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.0+) - App van de Duitse nationale vliegmaatschappij.

Voordat je op vakantie gaat moet je natuurlijk wel je koffer inpakken. We helpen je op weg met een uitgebreide lijst van apps waarmee je inpaklijsten kunt maken, zodat je niets vergeet.

