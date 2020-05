Weet je niet waar je je iPhone gelegd hebt, dan kun je die terugvinden via je Apple Watch. Je kunt een ping-geluidje laten afspelen en zelfs de flitser laten knipperen. Deze tip legt uit hoe je zo gemakkelijk je iPhone terugvindt via je Apple Watch.

Met de Zoek mijn-app kan iedereen zijn of haar iPhone terugvinden. Maar als je regelmatig je iPhone kwijt bent, dan is het wat onhandig om telkens een ander apparaat te pakken of naar de browser te gaan. Gelukkig is er een handige functie op de Apple Watch waarmee je snel je toestel weer terugvindt. Dit werkt door het afspelen van een ping-geluidje en eventueel door het laten knipperen van de cameraflitser.

Zoekgeraakte iPhone terugvinden met Apple Watch

De Apple Watch en de iPhone zijn vrijwel altijd met elkaar verbonden, via Bluetooth of via hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Is dat het geval, dan kun je met de Apple Watch een signaal laten afspelen op de iPhone zodat je deze snel weer hebt teruggevonden. Deze truc werkt dus zelfs als de Bluetooth-verbinding tussen je iPhone en Apple Watch verbroken is. De enige voorwaarde is dat ze met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden moeten zijn.

Neem de volgende stappen op je Apple Watch om je iPhone terug te vinden:

Activeer het scherm van de Apple Watch. De wijzerplaat verschijnt in beeld. Veeg omhoog zodat je het Bedieningspaneel te zien krijgt. Tik op het iPhone-icoontje. De iPhone geeft nu een kort ping-geluid, zodat je hem kunt vinden.

Dit werkt ook als de iPhone in stille modus staat. Op de Apple Watch verschijnt de tekst Signaal naar iPhone sturen. Helaas kun je geen alternatief geluidje instellen voor deze zoekfunctie van de iPhone.

iPhone terugvinden met flitser

Is het lastig om de iPhone terug te vinden alleen op basis van het geluidje? Dan kan je ook de flitser laten knipperen. Dat komt vooral ‘s avonds en ‘s nachts goed van pas. Je ziet dan meteen waar je iPhone ongeveer ligt en in combinatie met het geluidje vind je hem zo weer terug.

Zo activeer je de flitser:

Activeer het scherm van de Apple Watch. De wijzerplaat verschijnt in beeld. Veeg omhoog zodat je het Bedieningspaneel te zien krijgt. Hou de knop met het iPhone-icoontje ingedrukt. De iPhone geeft nu een kort ping-geluid en de flitser zal een paar keer knipperen.

Je kan dit zo vaak als je wil achter elkaar herladen. De iPhone flitst maar kort, dus herhaal dit vooral als je de iPhone na de eerste keer nog niet goed kan lokaliseren. Het werkt alleen als de iPhone in stand-by staat, niet als hij ontgrendeld is en het beginscherm of een andere app in beeld is.

Apple heeft ook een uitlegvideo gemaakt waarin ze de functie laten zien:

Is de iPhone niet binnen bereik of kun je het geluid niet horen, dan kun je ook met de Zoek mijn-app op de kaart kijken waar je iPhone is. Hiervoor gebruik je iCloud.com of de Zoek mijn-app op een andere iPhone of iPad. Je kunt ook iemand anders vragen om je te bellen.