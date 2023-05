Wanneer moet je je oude iPhone vervangen?

Mensen houden de afgelopen tijd langer vast aan hun iPhone. Elk jaar vervangen zit er niet altijd in en is ook helemaal niet nodig. Na een paar jaar is het tijd om ‘m te vervangen. Toch zijn er ook mensen die blijven doorlopen met hun oude iPhone met het idee: zolang hij niet kapot is, is er geen reden om een nieuwe iPhone te kopen. Eventueel laten ze de batterij vervangen, zodat hij weer de hele dag meegaat. Zeker voor mensen die niet zoveel met hun toestel doen, is zo’n lange levensduur erg prettig. Het bespaart geld en alle standaardfuncties blijven toch wel goed functioneren. Maar je loopt risico’s als je te lang met een oude iPhone blijft doorlopen. Dat heeft te maken met beveiligingsupdates.

Beveiligingsupdates voor oudere iPhone

Apple staat erom bekend om producten lange tijd te ondersteunen. Je kunt de iPhone 8 (toch alweer een ‘oudje’) nog steeds updaten naar iOS 16. Apple brengt hiervoor allerlei updates uit, die steeds weer kleine verbeteringen en nieuwe functies bevatten.

Daarnaast brengt Apple voor nóg oudere toestellen beveiligingsupdates uit. Heb je bijvoorbeeld een iPhone 7, dan krijg je niet meer de nieuwe functies van iOS 16, maar er zijn sinds het verschijnen van iOS 16 maar liefst zes beveiligingsupdates verschenen voor dit toestel (waaronder iOS 15.7.6).

Onderstaande toestellen krijgen geen updates met nieuwe functies meer, maar nog wel beveiligingsupdates:

Dit maakt ook meteen duidelijk welke toestellen je nog relatief veilig kunt gebruiken. Heb je een iPhone 6s, de eerste generatie iPhone SE of een iPhone 7, dan brengt Apple hiervoor nog steeds beveiligingsupdates uit en ben je min of meer veilig (maar optimaal is het niet, zoals je verderop zult zien).

Heel oude iPhones: minder functies, minder veilig

Eerdere modellen uit bijvoorbeeld de iPhone 4- en iPhone 5-serie zou je misschien nog wel kunnen gebruiken, maar de gebruikerservaring gaat langzamerhand achteruit. Je zult merken dat bepaalde software (zoals WhatsApp op oudere iPhones) niet meer beschikbaar is. Sommige standaardfuncties zullen nog steeds werken, maar ook daar komt een einde aan. Op deze supportpagina kun je zien wat de minimale systeemeisen per toepassing zijn. Zo heb je voor Apple Arcade minimaal iOS 13 nodig en werkt Tweefactorauthenticatie pas vanaf iOS 9. En voor Apple Kaarten heb je minimaal iOS 10 nodig.

Nu zal je als bezitter van een oudere iPhone niet zo snel behoefte hebben om veeleisende games te spelen, maar als je onze tips over Apple Kaarten leest, krijg je misschien toch zin om het te gebruiken.

Geen beveiligingsupdates meer? Dit zijn je risico’s

Veel beveiligingsupdates die Apple uitbrengt zijn gericht op ‘zero-day’ kwetsbaarheden en exploits. Dergelijke kwetsbaarheden worden bijvoorbeeld gebuikt door de Pegasus-spyware van de NSO Group, waarmee bewindslieden en journalisten konden worden afgeluisterd. De meeste aanvallen zijn gericht op heel specifieke personen, om te proberen inlichten te krijgen over geheime operaties.

Maar ook als gewone gebruiker loop je risico’s. Bijvoorbeeld bij een ‘zero-click’ kwetsbaarheid, waarbij je geïnfecteerd kunt worden zonder op een link te klikken of een website te bezoeken. De exploit kan bijvoorbeeld geactiveerd worden als er een foto wordt bekeken in de Berichten-app of Mail-app. Zwakke plekken in de software kunnen worden gebruikt om je inloggegevens te achterhalen, om vervolgens je accounts te kapen en je bankrekening leeg te halen. Gebruik je geen tweefactorauthenticatie (simpelweg omdat je toestel het niet ondersteunt), dan ben je minder goed beveiligd tegen bijvoorbeeld identiteitsdiefstal.

Er zijn ook veel kwetsbaarheden die te maken hebben met WebKit: zo zijn er in iOS 15.7.6 (bedoeld voor oudere iPhones) weer een aantal opgelost die actief werden misbruikt. Apple probeert deze lekken op te sporen en te dichten. Heb je een veel oudere iOS-versie, dan loop je meer kans om op een schadelijke site terecht te komen.

Zijn beveiligingsupdates wel voldoende? Nee!

Apple zal de meeste moeite steken in de allernieuwste iOS-versie. Dat blijkt ook uit het overzicht van opgeloste beveilingslekken: voor iOS 16.5 (voor recente iPhones) zijn er 39 beveiligingslekken opgelost en bij iOS 15.7.6 (voor oudere iPhones) zijn er maar 17 beveiligingslekken gedicht. Nu kan het zijn dat de meeste beveiligingslekken alleen in iOS 16 zaten, maar daar lijkt het niet op. Apple heeft bijvoorbeeld Rapid Security Response updates uitgebracht voor iOS 16 voor twee kwetsbaarheden die actief werden misbruikt, maar in iOS 15 werden ze pas vele weken later opgelost. Een twee beveiligingslekken die in iOS 15.6.1 zogenaamd werden opgelost, bleken toch niet helemaal gefixt.

Voor maximale veiligheid zul je dus onze lijst met iOS 16 toestellen moeten raadplegen:

Koopadvies: deze toestellen zijn de beste keuze (wat ons betreft)

Met een iPhone 8 zit je op het eerste gezicht wel goed, maar niet voor lang. De komende jaren zal dit toestel geen gewone updates meer krijgen, maar alleen nog de (minder complete) beveiligingsupdates. Wil je nú een nieuw toestel kopen en kun je je niet de allernieuwste veroorloven, dan is het beter om voor de iPhone 11 of nieuwer te kiezen, zodat je er nog een jaartje of drie mee vooruit kan.

Voor mensen die heel lang met hun toestel willen doen is de iPhone SE 2022 ook een prima keuze, want die heeft een relatief nieuwe A15-chip (dezelfde als in de iPhone 13) en krijgt nog jarenlang échte updates. Dit advies geldt ook voor de aanschaf van een refurbished iPhone: misschien kun je nog een opgeknapte iPhone X vinden, maar je moet je afvragen of je dat wil. Hij functioneert nog prima en alle onderdelen zijn goed nagekeken en eventueel vervangen, maar echt veilig is ‘ie over een tijdje niet meer.

Daarom ons advies om minimaal een iPhone 11 te kopen of een iPhone SE 2022.