Voor het herstarten van de iPhone heb je geen fysieke knoppen nodig. Je kunt de iPhone ook herstarten via de software van je iPhone. In deze tip leggen we meerdere methoden uit.



iPhone herstarten zonder knoppen

Zijn je iPhone-knoppen kapot of heb je een handicap waardoor je onvoldoende kracht hebt om op de knoppen van de iPhone te drukken? Dan kun je de iPhone ook herstarten via het scherm. Zo werkt het:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Algemeen en blader helemaal naar beneden. Tik op Zet uit. De schuifknop verschijnt (zie afbeelding). Veeg over de knop om het toestel uit te zetten. Druk daarna op de aan/uitknop om de iPhone weer in te schakelen. Wil je het inschakelen ook zonder knoppen doen, dan sluit je je iPhone op een stroombron aan en hij zal automatisch weer ingeschakeld worden.

iPhone herstarten bij verschillende toestellen

Hoe je je iPhone kunt herstarten op de traditionele manier, verschilt per toestel. Op de modellen tot de iPhone 7 gebruik je de powerknop aan de zijkant, maar op nieuwere modellen gebruik je soms een combinatie van knoppen. In ons artikel over de iPhone resetten lees je er alles over.

iPhone herstarten als knoppen kapot zijn bij oudere toestellen

Als je een oudere iPhone of iPad hebt, dan kun je tegen het probleem aanlopen dat je thuisknop of aan/uitknop niet meer reageert. Dat is bijzonder vervelend als je de iPhone zou willen herstarten. Heb je iOS 11 of nieuwer, dan kun je het beste bovenstaande tip gebruiken om te herstarten via de instellingen. Heb je een oudere versie van iOS, dan zijn er andere mogelijkheden om je toestel toch nog uit te zetten en te herstarten.

Methode 1: Herstarten via AssistiveTouch

De eerste methode werkt via AssistiveTouch. Dit is een toegankelijkheidsoptie, die goed van pas komt als de knoppen van de iPhone niet meer werken of als je door een handicap niet in staat bent om de knoppen in te drukken. Via AssistiveTouch kun je alles bedienen via het scherm. Je activeert AssistiveTouch via Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid.

Er verschijnt nu een witte stip op het scherm, die altijd zichtbaar is. Om te herstarten doe je het volgende:

Druk op de witte stip en het menu wordt zichtbaar. Tik op Apparaat. Druk met je vinger een paar seconden op Vergrendel scherm. Het scherm om de iPhone te herstarten verschijnt. Veeg over de tekst Zet uit en de iPhone zal volledig uitschakelen. Zodra je de iPhone weer op een oplader aansluit, schakelt de iPhone weer aan.

Methode 2: Schakel vette tekst in bij Toegankelijkheid

Open de app Instellingen, ga naar Algemeen > Toegankelijkheid en schakel de optie Vette tekst in. Deze optie forceert namelijk een herstart van iPhone. En het grote voordeel van deze methode is dat je hierdoor niet alle opgeslagen wachtwoorden op je iPhone kwijt raakt. Bij de volgende methode verlies je die namelijk wel.

Methode 3: Stel de netwerkinstellingen opnieuw in

Open de app Instellingen en ga naar Algemeen > Stel opnieuw in > Hertel netwerkinstellingen. Vul de cijfercode van je iPhone in en tik op Herstel Netwerkinstellingen. Hiermee verwijder je alle netwerkinstellingen en worden de fabrieksinstellingen hersteld. Hiermee raak je al je wachtwoorden van Wi-Fi-netwerken kwijt, maar kun je de iPhone wel herstarten.

Er zijn nog wel meer manieren om de iPhone te herstarten, bijvoorbeeld bij het instellen van een andere taal (Instellingen > Algemeen > Regio en taal). Schakel bijvoorbeeld van Nederlands naar Engels en weer terug. Dit is een zogenaamde soft reboot waarbij het toestel niet helemaal uitgeschakeld wordt, maar het is vaak wel voldoende om van vervelende problemen af te komen.

