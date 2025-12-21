Spotify is een streaming muziekdienst voor iPhone, iPad, Sonos en meer. Lees alles over onbeperkt muziek luisteren via Spotify met een gratis of betaald abonnement.

Spotify is een streaming muziekdienst waarmee je toegang hebt tot tientallen miljoen muzieknummers. Het is de meest populaire muziekdienst wereldwijd en je kunt luisteren via je iPhone, iPad, Mac en andere apparaten. Lees alles over Spotify, wat het kost en wat de mogelijkheden zijn als Apple-gebruiker.

Wat is Spotify?

Spotify is van oorsprong een Zweedse muziekdienst, die sinds 2010 in Nederland actief is. De naam is een combinatie van ‘spot’ en ‘identify’. De muziekdatabase van Spotify bevat meer dan 100 miljoen nummers, die voor elke gebruiker toegankelijk zijn. De dienst had eind 2025 700 miljoen gebruikers, waarvan 281 miljoen betalend. Spotify is een concurrent van Apple Music, Amazon Music en YouTube Music. Met diensten zoals Spotify kun je je muzikale smaak verbreden, omdat je onbeperkt door de muziekbibliotheek kunt bladeren en zo nieuwe nummers en artiesten kunt ontdekken.

Je kunt muziek streamen op al je apparaten, maar ook muziek downloaden om offline te luisteren. Zolang je geabonneerd blijft, kun je blijven luisteren naar je favoriete muziek.

Verschil Spotify en andere muziekdiensten

Spotify lijkt op veel andere online muziekdiensten zoals Apple Music, Deezer en YouTube Music. Spotify onderscheidt zich vooral op twee punten van de andere diensten: het grote aantal gebruikers en het feit dat je er ook gratis naar kunt luisteren. Wereldwijd is Spotify de grootste streaming muziekdienst. Verder werkt Spotify met een gigantisch aantal apps en diensten samen, waardoor het interessant is voor iOS-gebruikers.

Spotify-app downloaden

De app voor iPhone, iPod touch, iPad, Apple Watch en Apple TV is gratis te downloaden uit de App Store. Er zijn soortgelijke apps voor Android, Windows en Mac

Spotify: Muziek en podcasts Versie 9.1.4 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.1+ Grootte 224.99 MB Uitgever Spotify Leeftijd 12+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Spotify abonnementen: 5 varianten

Spotify Premium biedt een proefperiode van 30 dagen. Daarna kies je een van de vijf beschikbare abonnementen:

Spotify Premium – Betaaldienst zonder reclame, die €12,99 per maand kost.

– Betaaldienst zonder reclame, die €12,99 per maand kost. Spotify Premium voor studenten – Studenten betalen geen €12,99, maar slechts €6,99 voor het Premium-abonnement.

– Studenten betalen geen €12,99, maar slechts €6,99 voor het Premium-abonnement. Spotify Premium Duo – Voor stellen die samen onder één dak wonen is er Spotify Premium duo voor €17,99 per maand.

– Voor stellen die samen onder één dak wonen is er Spotify Premium duo voor €17,99 per maand. Spotify Premium Family – Gezinspakket waarbij je €21,99 per maand betaalt voor zes personen, waarbij iedereen zijn eigen account en persoonlijke afspeellijsten heeft.

– Gezinspakket waarbij je €21,99 per maand betaalt voor zes personen, waarbij iedereen zijn eigen account en persoonlijke afspeellijsten heeft. Spotify Gratis – Luisteren op je mobiele telefoon, tablet en computer. Toegang tot het complete muziekaanbod, maar met beperkingen en reclames.

Sommige mobiele providers geven een gratis Spotify-abonnement aan hun klanten, bijvoorbeeld bij KPN.

Spotify Premium

Het betaalde Spotify Premium-abonnement kost €12,99 per maand via de website. Dit biedt de volgende extra’s, die je niet bij het gratis abonnement krijgt:

Hogere audiokwaliteit (inclusief lossless).

Ononderbroken luisteren zonder reclame.

Muziek downloaden en offline beluisteren.

In realtime luisteren met vrienden.

Je wachtrij kunnen bewerken.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen.

Spotify Premium met studentenkorting

Voor Nederlandse en Belgische studenten heeft Spotify een speciale kortingsregeling. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, betalen hierdoor niet de gebruikelijke €12,99 voor een abonnement, maar slechts €6,99. Zij profiteren van dezelfde voordelen als reguliere Premium-gebruikers. Studenten kunnen zich aanmelden via spotify.com/student. De korting geldt ook voor studenten die al een bestaand betaald abonnement hebben.

Spotify Family

Naast Premium heeft Spotify nog een extra betaald abonnement: Family. Dit is bedoeld voor gezinnen, maar zou je ook kunnen gebruiken als je (bijvoorbeeld als student) met meerdere mensen in hetzelfde huis woont. Spotify Family kost €21,99 per maand en daarmee heb je 6 accounts. Zelfs als je het abonnement met slechts 2 mensen gebruikt, ben je al goedkoper uit dan wanneer je voor beide apart zou betalen. Als je al een Spotify-account hebt, kun je je account koppelen nadat je voor het Family-account hebt gekozen.

Spotify Duo

Het Duo-abonnement is vergelijkbaar met Spotify Family, maar dan voor twee personen. Het is vooral bedoeld voor kleine huishoudens (bijvoorbeeld zonder kinderen of andere bewoners) die samen elk hun eigen Spotify Premium-account willen. Met €17,99 per maand is dit de goedkoopste optie voor stellen. Je hebt alle voordelen van Spotify Premium, maar dan dus voor twee personen op hetzelfde adres.

Spotify Gratis

Je kunt na de proefperiode ook Spotify gratis blijven gebruiken. Dit biedt wel enkele beperkingen:

De nummers worden onderbroken door reclame en je kunt niet altijd volledige albums op mobiel luisteren.

De muziek is alleen in standaard audiokwaliteit te beluisteren, niet in hogere kwaliteit.

Via de iPhone-app mag je elke afspeellijst of nummers van een bepaalde artiest afspelen. Je kunt hierbij wel kiezen met welk nummer je start, maar je luistert wel op shuffle. Ook kun je eigen afspeellijsten en afspeellijsten van anderen beluisteren.

mag je elke afspeellijst of nummers van een bepaalde artiest afspelen. Je kunt hierbij wel kiezen met welk nummer je start, maar je luistert wel op shuffle. Ook kun je eigen afspeellijsten en afspeellijsten van anderen beluisteren. Op de iPad en desktop kun je elk nummer on-demand afspelen. Je kunt dus zelf zoeken naar specifieke muzieknummers en bent niet gebonden aan de volgorde die de muziekdienst bepaalt. Daarnaast kun je natuurlijk nog gewoon afspeellijsten en albums afspelen. De muziek wordt onderbroken door reclames.

kun je elk nummer on-demand afspelen. Je kunt dus zelf zoeken naar specifieke muzieknummers en bent niet gebonden aan de volgorde die de muziekdienst bepaalt. Daarnaast kun je natuurlijk nog gewoon afspeellijsten en albums afspelen. De muziek wordt onderbroken door reclames. Je kunt geen muziek downloaden en offline beluisteren.

Samenwerking met externe diensten zoals Sonos werkt alleen als je een van de betaalde Premium-abonnementen hebt.

Persoonlijke afspeellijsten in Spotify

Op de Home-pagina krijg je nieuwe muziek voorgeschoteld op basis van je luistergeschiedenis. Hier vind je in de eerste plaats artiesten die je nog niet kent of die vergelijkbaar zijn met artiesten waar je veel naar luistert. Ook vind je hier verschillende persoonlijke afspeellijsten die wekelijks of dagelijks ververst worden. Zo geeft Discover Weekly je elke maandag een verse afspeellijst met een mix van nieuwe en oude nummers op basis van je luistergeschiedenis, die je zelf ook deels kan personaliseren.

Op vrijdag (de dag waarop vaak nieuwe nummers en albums worden gereleased) zie je in de Release Radar welke nieuwe nummers zijn uitgekomen die overeenkomen met jouw luistergedrag. In Daily Mix vind je dagelijks vier afspeellijsten met nieuwe en oude nummers.

Ook biedt Spotify een flink aantal niche mixes, waarbij je ultraspecifieke playlists gebaseerd op genres, onderwerpen of gemoedstoestanden kan vinden. Daarnaast heb je nog de Daily Mixes gebaseerd op artiesten, genres en ook weer gemoedstoestanden, die dagelijks veranderen. Ten slotte biedt Spotify ook de zogenaamde Daylist, waarbij je meermaals per dag een gepersonaliseerde playlist aangeboden krijgt die zich aanpast op wat je vaak op bepaalde tijdstippen luistert.

Spotify’s muziekaanbod

Spotify omvat alle denkbare genres, ook jazz en klassiek. Je hebt keuze uit tientallen miljoenen muzieknummers. Er zijn in totaal meer dan 100 miljoen nummers te vinden op Spotify. Sommige artiesten kiezen er soms voor om albums niet of later op de muziekdienst aan te bieden. Dit omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen betalende en niet-betalende gebruikers. Zo verwijderde Taylor Swift jaren geleden haar aanbod van de dienst en besloot ook Jay-Z om niet meer samen te werken. Maar inmiddels vind je alle bekende artiesten gewoon op Spotify.

Met de app zoek je naar nieuwe muziek/artiesten, speel je muziek af en beheer je je muziekbibliotheek. Ook kun je bladeren door toplijsten en nieuwe releases of bladeren op basis van genre of stemmingen. Daarbij heb je keuze uit honderden afspeellijsten die door de muziekdienst zelf of partners zijn samengesteld. Je kunt nummers liken en zo aan je bibliotheek toevoegen.

Extra’s in de Spotify-app: activiteiten, radio en podcasts

Je vindt in Spotify nog meer handige functies. Zo kun je de activiteiten van artiesten, vrienden en interessante personen op Spotify volgen, zodat je meteen op de hoogte bent van de nieuwste nummers. Met Spotify Radio maak je je eigen radiostation op basis van je favoriete artiesten. Ook zie je in de app heel eenvoudig je luisterstatistieken.

De afgelopen jaren heeft Spotify ook steeds meer de focus op podcasts. Inmiddels zijn er meer dan 5 miljoen podcasts uit binnen- en buitenland te vinden op Spotify (dus ook de iCulture-podcast). Nagenoeg elke podcast is ook via Spotify te beluisteren, verdeeld over allerlei genres. Je kunt op de Home-pagina filteren tussen muziek of podcasts.

Verder kun je in Spotify ook taalcursussen volgen, conferenties beluisteren en nog veel meer. Lees hiervoor ons artikel: 10 dingen die je met Spotify kunt doen (behalve muziek luisteren).

Spotify Connect: streamen naar je stereosysteem

Spotify biedt met Spotify Connect de mogelijkheid om muziek rechtstreeks naar allerlei speakers te streamen. Dit is onder andere mogelijk met Sonos-systemen (zie hieronder). Je kunt dan de muziek bedienen vanuit de app voor iPhone en iPad. Hiervoor heb je wel een betaald Spotify Premium-abonnement nodig.

Ook kun je Spotify Connect gebruiken om Spotify vanaf andere apparaten te bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld muziek afspelen via je desktop en dat via je iPhone bedienen. Andersom werkt de functie ook.

Spotify beluisteren via Sonos-systeem

Sonos is een populaire oplossing om muziek in je hele huis af te spelen. De witte en zwarte speakers hebben een design dat goed bij Apple-spullen past. Sonos-speakers zijn op afstand te bedienen vanaf de iPhone, iPad of desktop en spelen moeiteloos Spotify-afspeellijsten af. De Sonos-speakers zijn vrij prijzig, maar er zijn ook instapmodellen. De Sonos-app voor iOS is geschikt voor Spotify. Vanuit de Spotify-app kun je rechtstreeks muziek afspelen op je Sonos dankzij de Connect-functie. Voor de Sonos-functies heb je een betaald abonnement nodig.

Spotify beluisteren via HomePod

De HomePod is Apple’s slimme speaker met een vergelijkbare geluidskwaliteit als de Sonos One. De HomePod werkt standaard het beste met Apple Music, maar is ook meteen een AirPlay-speaker. Je kunt Spotify op de HomePod dus gewoon gebruiken, maar je hebt daar wel altijd je iPhone of iPad voor nodig. In onze aparte tip lees je wat er allemaal mogelijk is met Spotify op de HomePod.

Spotify beluisteren via je hifi-installatie

Spotify werkt op de iPhone, iPad en desktopcomputers. Maar er zijn ook steeds meer manieren om de muziekdienst op audioapparatuur in huis af te spelen. Sommige hifi-installaties werken met AirPlay, zodat je gewoon vanuit de Spotify-app de muziek draadloos kan afspelen. Ook slimme speakers werken vaak met AirPlay en/of Spotify Connect. Voor oudere hifi-installaties zijn er andere mogelijkheden, zoals de Logitech Squeezebox Touch, Philips Fidelio, Bluesound Vault en Bluesound Node. Wil je juist een duurdere oplossing, dan kun je bij fabrikanten van professionele audioapparatuur terecht. Sommige hebben een ingebouwde Spotify-functie.