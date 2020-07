MacBook rugtassen voor school of werk

Als je weer naar school gaat of voor je werk een MacBook mee moet sjouwen, dan komt een rugzak goed van pas. Een MacBook rugzak biedt bescherming, terwijl je ook nog plek hebt om andere spullen zoals opladers, adapters, boeken en meer mee te nemen. Zoek daarom niet langer als je twijfelt over een MacBook rugzak of tas.

De beste MacBook rugtas: Bobby van XD Design

De Bobby-tas van XD Design is een populaire en verstandige keuze voor een MacBook rugtas. De meeste Bobby-tassen hebben heel veel verschillende vakjes en zijn geschikt voor de grootste 15-inch MacBook. Kleiner kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld de 13-inch MacBook Air. Ook is er plek voor je iPad, een notitieblok, zijn er vakjes voor pennen, een pokerbank en nog veel meer. Wat je voor je werk of studie ook nodig hebt, met deze tas neem je het allemaal probleemloos met je mee. De laptops hebben ook een eigen USB-aansluiting. Door een powerbank in je tas te stoppen en deze te koppelen aan de USB-aansluiting, kun je snel vanaf de buitenkant je iPhone opladen. XD Design heeft rekening gehouden met de hoge waarde van al je spullen in de tas. Vanaf de achterkant is er geen opening, dus niemand kan stiekem van achteren je tas open maken. De ritsen aan de zijkant zijn goed verborgen. Ook aan het draagcomfort is gedacht, want door het design hangt het gewicht niet naar achteren. De hangers zijn uiteraard ook verstelbaar, dus je kiest zelf een geschikte draagpositie.



De tas is gemaakt van een waterafstotende stof. Moet je door de regen naar school fietsen, dan hoef je niet bang te zijn dat al je spullen nat worden. Met de vakjes aan de buitenkant kun je ook snel bij andere spullen die je onderweg nodig hebt.

De Bobby-tas van XD Design is er in meerdere soorten en maten. Een inhoud van minimaal vijftien liter is het prettigst, maar er zijn ook tassen met een grotere inhoud. XD Design heeft ook andere type tassen, met een sluiting die je oprolt en met een kliksysteem dichtmaakt. Ook deze tassen zijn geschikt voor je MacBook.

Koop je tussen 13 juli en 13 september 2020 een XD Design rugtas bij Coolblue , dan krijg je daar een passende powerbank bij cadeau. Nagenoeg alle XD Design-tassen doen mee. Het complete aanbod van de tassen vind je hier

Bekijken → XD Design Bobby-tassen bij Coolblue

De beste MacBook rugzakken: onze top 8

We hebben op Twitter een klein onderzoek gehouden en bespreken hieronder een aantal van de meestgenoemde merken. We houden daarbij ook rekening met de beschikbaarheid, zodat je de tas snel in huis hebt.

Er zijn nog veel meer merken die kwalitatief goede MacBook rugzakken in het assortiment hebben. Denk aan bekende merken als Samsonite, Nomad en meer. Ook die hebben we kort onder de aandacht gebracht.

#2 Incase Icon Lite II

Incase is bekend van de vele hoesjes voor de MacBook Pro. Heb je al zo’n sleeve, dan is het extra mooi om daar een bijpassende rugzak bij te zoeken. Incase is bovendien gespecialiseerd in hoezen en tassen voor dure apparatuur, dus je weet dat je met dit merk goed zit. De Incase ICON Lite II is een bekend model en bestaat al jaren. Je MacBook is beschermd tegen stoten dankzij het gevoede kunstleren vak. Het grotere vak is ideaal voor je schoolboeken of andere zwaardere spullen.

Je iPad berg je aan de buitenkant op via het speciale voorvakje, waar ook een rits verstopt zit. Alle vakken zijn makkelijk bereikbaar. De tas heeft een inhoud van zo’n 12 liter en is daardoor wel wat aan de kleinere kant. Maar daar is de prijs ook naar, want de tas is lang niet de duurste uit deze lijst.

Bekijken: Incase Icon rugtas bij de Apple Store (99,95)

#3 Rains rugzak

Zoek je een hip uitziende rugzak waar je toch goed je laptop in kwijt kunt? Dan is deze rugzak van het Deense merk Rains iets voor jou. Deze is er in twee maten, waarbij het grootste model geschikt is voor een 13-inch laptop. Deze heeft een hoofdcompartiment, een binnenvak voor je laptop, een binnenvak met ritssluiting en een opbergvak voor je telefoon aan de buitenzijde. Deze rugzak heeft een magneetsluiting en twee verstelbare hengsels op de achterzijde.

Vind je de normale rugzakken wat te nerdy, met te veel riempjes en details, dan zal de Rains-rugzak je aanspreken. Deze is wat minimalistischer. Hij is gemaakt van waterafstotende stof, zodat hij een regenbui gemakkelijk aankan. De rugtassen van Rains worden getest tegen waterdichtheid en zorgen voor een hippe uitstraling tijdens wisselvallig weer. Daarnaast is Rains milieubewust en worden de rugtassen gemaakt van gerecycled materiaal. De tas meet 28,5cm x 47cm x 10cm en heeft een inhoud van 13 liter. De stof is gemaakt van 50% polyurethaan en 50% polyester. Uiteraard is ook de ritssluiting goed geseald. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Bekijken:

#4 Thule rugzak voor MacBook

De rugzakken van Thule hebben een iets ruigere uitstraling. Ze zijn daarom iets minder sjiek, maar daarom niet minder goed. Een goede keuze is de Thule Crossover, een ruime tas vanaf zo’n 20 liter. Het vak voor je MacBook Pro biedt optimale bescherming, met daarvoor ook nog een vakje voor je iPad. Wil je meer meenemen, dan kan dat ook in het ruime opbergvak. De Crossover 2 heeft aan de zijkant een vak voor een grote drinkbeker, dus ook als je erop uit trekt komt deze tas van pas.

Zoek je een MacBook rugtas voor op reis, dan is er ook een travee-variant. Bij dit model zitten alle vakjes voor kabels en je tablet aan de voorkant, terwijl je je MacBook in het achterste vak tegen je rug aan schuift. Binnenin kun je dan allerlei kleding opbergen. De tassen zijn spatwaterdicht en beschikbaar in allerlei kleuren.

De prijs van deze tassen ligt zo tussen de €65 en €230.

Bekijken:

#5 Dakine

Wil je opvallen, dan kan je kiezen voor een Dakine-rugzak. Deze Macbook rugzakken zijn een stuk vrolijker qua uitstraling dan de andere tassen in deze lijst. Er zijn allerlei leuke patroontjes in verschillende kleuren. Het voordeel is dat je deze tas ook een stuk makkelijker terugvindt als je op school bent en tussen de vele andere rugzakken moet zoeken.

Je kan kiezen uit allerlei maten, variërend van 25 liter tot wel 40 liter. Het vak voor je laptop vind je in de binnenkant vlakbij je rug. Waar veel andere tassen standaard ook een vak voor een iPad hebben, is dat bij de tassen van Dakine lang niet altijd het geval. Wel zitten er nog allerlei andere vakken in voor accessoires, boeken, je drinkbeker en nog veel meer.

De prijs van deze tassen ligt tussen de €35 en €70.

Bekijken:

#6 Fjallraven Kanken

De rugzakken van Fjallraven kent iedereen, maar niet alle modellen zijn geschikt voor een laptop. De speciale laptop-versie van de Kanken-rugzak is dat wel en heeft een gevoers laptopvak voor een computer tot 15-inch. Deze klassieker is gemaakt van een duurzame waterafstotende stof, waarbij je keuze hebt uit meerdere kleuren. Voor dagelijks gebruik is de Fjällräven Kånken No. 2 Laptop 15″ Super Grey een optie. Deze heeft een gewatteerd 15-inch laptopvak en verstevigde bodem, zodat je spullen goed beschermd zijn. Ook verhogen de reflecterende details je zichtbaarheid. Minpuntje is dat er geen binnenvakken in zitten.

De rugzak heeft genoeg ruimte voor je dagelijkse benodigdheden zoals je portemonnee en lunch. In het voorvak van de tas berg je kleinere spullen op zoals je sleutels. Je waterflesje doe je in één van de zijvakken. Dit model heeft een inhoud van 18 liter en sluit met een rits. Er zit ook een borstband bij.

Bekijken:

#7 Peak Design

Peak Design maakt oorspronkelijk cameratassen, maar ze zijn ook prima geschikt om je laptop in mee te nemen. De meeste modellen hebben namelijk een vak voor een 15-inch MacBook en ook nog een kleiner vak voor een tablet. Door de indeling met allerlei vakjes is de tas ideaal voor opladers, kabels, een muis en andere computeraccessoires die je onderweg bij je wil hebben. De nylon tas zelf en de ritsen zijn waterdicht en je hebt de keuze uit een inhoud van 20 tot maar liefst 45 liter. Qua kleur zijn de tassen van Peak Design erg strak vormgegeven. Je kan kiezen tussen bijvoorbeeld antraciet, zwart en de wat meer apartere kleuren zoals bruin.

De tassen zijn wel erg prijzig (zo’n tussen de €200 en €300), maar je krijgt volgens gebruikers wel waar voor je geld. Dit is een tas waar je jaren mee kan doen, waardoor hij ook na je studie nog van pas komt.

Bekijken: Peak Design tassen bij Coolblue

#8 Knomo-rugzakken

Het Britse merk Knomo is misschien wat minder bekend, maar heeft heel wat te bieden. Je vindt hier sportieve rugzakken in verschillende modellen en kleuren – niet alleen rood. Daarnaast kun je kiezen uit luxere tassen van leer. Veel modellen zijn geschikt om je laptop in mee te nemen. De Knomo Henley Cromwell is het oprolmodel rechts op de foto, die momenteel met een flinke korting verkrijgbaar is. Gemaakt van waterafstotend nylon en met een waterdicht vak aan de voorkant.

Het laptopvak is gewatteerd met EVA-foam, zodat de kans op beschadiging minimaal is. De indeling is efficiënt, zodat je alles goed kan terugvinden. Tegelijk biedt deze tas genoeg draagcomfort. Zoek je liever een wat klassiekere rugzak, dan is de links afgebeelde Knomo Henley Harpsden voor de 13-inch laptop een mooie optie.

Bekijken:

Nog meer MacBook rugtassen

Er zijn nog veel meer merken die laptoptassen maken die geschikt zijn voor je MacBook. We lichten een aantal andere merken uit:

The North Face : Dit merk heeft een groot assortiment van tassen met laptopvakken. De elastieken voorkant is ideaal om snel even iets op te bergen. → Bekijken bij Coolblue of bekijk bij Bol.com. Lees ook onze eerdere review van de The North Face Access rugzak.

: Dit merk heeft een groot assortiment van tassen met laptopvakken. De elastieken voorkant is ideaal om snel even iets op te bergen. → Bekijken bij Coolblue of bekijk bij Bol.com. Lees ook onze eerdere review van de The North Face Access rugzak. Nomad: Nomad kennen we van hoogwaardige accessoires voor onder andere de iPhone en iPad. Let wel goed op dat je een tas kiest met de juiste afmetingen voor jouw MacBook. → Bekijken bij Bol.com.

Samsonite : Bekend van de koffers. Hoogwaardige tassen met veel inhoud, vakjes en zelfs hengsels om hem te rijden. Alleen voor de echte pro. → Bekijk bij Coolblue of bekijk bij Bol.com

: Bekend van de koffers. Hoogwaardige tassen met veel inhoud, vakjes en zelfs hengsels om hem te rijden. Alleen voor de echte pro. → Bekijk bij Coolblue of bekijk bij Bol.com RiutBag: Deze tas is gespecialiseerd in het veilig opbergen van je spullen. Alle ritsen zitten namelijk verstopt tegen je rug, dus niemand kan ongemerkt je tas open maken. Alleen te bestellen via de website van de maker in het Verenigd Koninkrijk. Een voordeel: ze accepteren de Nederlandse ING Apple Pay kaart!

Is een MacBook rugzak teveel van het goede en zoek je alleen een hoes? Check dan onze lijsten met geschikte hoezen: