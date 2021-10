IKEA Snelkoppelknop nu met drie acties

Voorheen kon je alleen met één druk op de knop een scene activeren op deze IKEA-knop. Nu kun je ook tweemaal drukken of langer drukken. Twee van de drie acties die je instelt kunnen worden doorgegeven aan HomeKit, zodat je hieraan ook weer andere acties kunt koppelen. Alleen het tweemaal drukken op de knop wordt niet herkend door HomeKit. Hiervoor moet je gateway-update 1.16.26 installeren, die nog meer goed nieuws bevat voor HomeKit-gebruikers.



Eerder waren de nieuwe functies al beschikbaar via het Early Access-kanaal van IKEA en nu zijn ze er voor iedereen. De knop is vooral vanwege de prijs ( €8 ) en het kleine formaat aantrekkelijk. Wie in de grensstreek woont en meerdere knoppen nodig heeft kan trouwens beter even naar Duitsland rijden, want daar is de knop maar €6. Ook voor andere IKEA-producten is het slim om naar de prijzen in beide landen te kijken, want bij het ene product is Nederland goedkoper en bij het andere Duitsland of België.

Sinds februari is de IKEA Tradfri Snelkoppelknop geschikt voor HomeKit en afgelopen zomer werd ‘ie sterk verbeterd waardoor hij geschikter is voor HomeKit-gebruikers. Je kunt nu in de Woning-app bijvoorbeeld de batterijstatus bekijken. Wil je dit, dan zul je wel de Tradfri-gateway moeten aanschaffen. Je kunt via de Home Smartapp van IKEA zien of de gateway al is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Er zijn ook updates voor de Tradfri-afstandsbediening voor openen en sluiten (2.3.079) en de Symfonisk afstandsbediening (2.3.080). Deze zorgen dat de verbinding ook bij een lage batterijstatus nog intact blijft.