De IKEA Tradfri Snelkoppelknop krijgt een opvolger. Deze is gemakkelijker te herkennen aan de nieuwe naam IKEA SOMRIG en is bovendien een stuk groter dan de eerdere knop. Hij gaat tussen de €7 en €10 kosten en is al opgedoken in de online IKEA-winkels in diverse landen, waaronder Frankrijk, Zweden en Griekenland. De SOMRIG moet gekoppeld worden met de DIRIGERA-hub of TRADFRI gateway om te kunnen gebruiken. Binnenin zit een vervangbare AAA-batterij. De handleiding en productpagina zijn al online te vinden, maar nog niet in Nederland.

IKEA SOMRIG kan zes acties aan

Met één druk op de knop kun je tot 6 acties en automatiseringen uitvoeren, bijvoorbeeld de lampen inschakelen, een scène activeren of de muziek starten. IKEA SOMRIG heeft twee knoppen, elk voor drie acties door kort, tweemaal of lang te drukken. Instellen doe je via de IKEA Home Smart-app. Heb je meerdere knoppen, dan kun je ze onderscheiden door ze te voorzien van een sticker.

De IKEA SOMRIG snelkoppelknop komt er binnenkort aan

De snelkoppelknop werkt op batterijen en is IP44 stof- en waterbestendig. Hij kan dus in een vochtige omgeving zoals een badkamer worden gebruikt, zolang het maar blijft bij oppervlakkige spatjes. Buitenshuis onder een afdak zou eventueel ook nog kunnen. De knop meet 50 x 30 x 80 mm.

Wat de prijs betreft: die is zoals wel vaker bij IKEA sterk afhankelijk van het land waar je koopt. Bij IKEA Frankrijk zagen we ‘m voor €6,99 en bij IKEA Griekenland betaal je €9,99. In thuisland Zweden wil de meubelgigant er 99 Zweedse kronen voor hebben.

IKEA SOMRIG met batterij en stickers.

IKEA heeft al twee andere smart home afstandsbedieningen, namelijk RODRET en STYRBAR. Hiermee kun je alleen apparaten tegelijk aan of uit zetten of de verlichting dimmen. Wil je alleen lampen bedienen, dan zou je de IKEA RODRET van €7,99 eens kunnen bekijken, een draadloze dimmer. De IKEA STYRBAR is wat veelzijdiger en kost €9,99. Hiermee kun je meerdere lichtbronnen tegelijkertijd bedienen met één klik, zodat je meer sfeer kunt creëren door de kleur en de kleurwarmte van de lampen aan te passen.