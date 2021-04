Eve Light Switch

Het is de eerste Thread-geschikte lichtschakelaar – niet alleen voor HomeKit, maar voor slimme platformen in het algemeen. Eve maakte voorheen vrijwel alleen producten met Bluetooth, wat soms ertoe leidde dat accessoires wat traag reageerden. Met Thread-ondersteuning zou dat een stuk beter moeten zijn. De Eve Switch krijgt continu stroom en kan daarom ook gebruikt worden als Thread Router. Dit houdt in dat je het Thread-netwerk in je huis verder uitbreiden, ook naar plekken die wat moeilijker bereikbaar zijn. De Eve lichtschakelaar vereist een nuldraad en die is niet altijd aanwezig. Let erop dat deze blauwe draad in jouw montagedoos te zien is. Wat de schakelaar zelf betreft zit je aan dit standaard model vast met afmetingen van 85 x 85 x 41 mm. Je hebt geen keuze uit kleurtjes of varianten die mooi bij jouw huidige lichtknoppen aansluiten.



Steeds meer Eve-producten krijgen ondersteuning voor Thread , een technologie die ook in de HomePod mini zit. Door de schakelaar te installeren wordt hij automatisch onderdeel van je Thread-netwerk. Andere accessoires kunnen er vervolgens verbinding maken, zodat je netwerk steeds verder wordt uitgebreid.

Bekijk ook HomePod mini werkt met Thread, maar wat is het? De HomePod mini is het eerste Apple-device dat met Thread werkt. Dit is een energiezuinige netwerktechnologie die je ook in producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zult terugvinden.

Daarmee is ook meteen een belangrijk verschil met de HomePod mini aangestipt: die werkt alleen als Border Router en kan dus het netwerk niet verder uitbreiden, terwijl de Eve-lichtschakelaar als Thread Router dat wel kan.

De Eve Light Switch in EU-uitvoering kost €99,95 en is verkrijgbaar via de Eve-website en binnenkort ook via andere winkels. De belangrijkste specs zijn: 230 Volt, 50/60 Hz, max. 5 Ampère / 1150 Watt.

Voor Thread-accessoires heb je geen eigen bridge nodig, maar alleen een Border Router zoals de HomePod mini. Heb je dat niet, dan kun je de accessoires nog steeds gebruiken. De verbinding loopt dan via Bluetooth.