Heb je last van een stipje of zelfs meerdere stipjes op de foto? Dan heb je waarschijnlijk te maken met lens flare. Dit fenomeen komt door de cameralens van je iPhone en is niet in het echt te zien. In deze tip leggen we uit wat je ermee kunt doen.

Tijdens het fotograferen met je iPhone kun je weleens te maken krijgen met lens flare. Dat ontstaat door fel licht dat in de lens reflecteert. Je ziet dit niet met het blote oog, maar wel op het eindresultaat. Ook tijdens het filmen kan het ontstaan. Lens flare kan lelijk zijn, maar soms kan het ook in je voordeel werken.

Zo kun je lens flare herkennen

Lens flare treedt niet altijd op tijdens het fotograferen of filmen. Het zal eigenlijk alleen voorkomen als er een sterke lichtbron op de lens schijnt. Dat kan de zon zijn, maar ook een felle lamp. Als de omgeving ook nog donker is kan het effect sterker worden. Op de onderstaande foto is lens flare goed te zien. Kijk vooral onder de zon op de donkere bergtoppen.



Foto door: @d_vischjager. Geschoten met Canon 80D i.c.m. Canon EF 16-35mm f/4L.

Je herkent dit foto-effect dus aan de stip of stippen op je foto. Sommige mensen denken dan dat hun lens vies is, maar dat is niet het geval. Ook in een filmpje kan het voorkomen. Het effect zal vooral optreden tijdens zonsondergang omdat de zon dan laag hangt en soms zelfs op ooghoogte.

Hebben alle lenzen last van lens flare?

Ja. Alle lenzen kunnen in principe last hebben van dit fenomeen. Het ligt er maar net aan hoeveel licht er binnenkomt en vanuit welke hoek. Van de goedkoopste smartphones tot aan de duurste professionele DSLR’s kan het optreden. Het effect kan mooi of lelijk zijn afhankelijk van de hardware, maar dát het kan optreden is een gegeven.

Heb je dus net een nieuwe iPhone gekocht en krijg je stippen op je beeld, raak dan niet in paniek. De lens is niet kapot en een nieuw exemplaar zal waarschijnlijk hetzelfde werken. Wordt een foto echt niet om aan te zien en maakt het niet uit hoeveel licht er is, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand en kun je ernaar laten kijken.

Wat te doen bij lens flare op de iPhone?

Lens flare kan storend zijn, maar wanneer je het goed gebruikt kan het je foto ook een dromerig effect geven. Ben je nog op de fotolocatie, dan kun je misschien wegdraaien van de sterke lichtbron. Als je al weg bent is het effect te verwijderen als je het niet mooi vindt. Bij een filmpje moet je toch echt een van de betere videobewerkers installeren, maar je kansen zijn klein dat de stip verdwijnt. Je kunt dan het beste het effect voor lief nemen of opnieuw filmen.

Afhankelijk van hoeveel lens flare je hebt kun je het eenvoudig verwijderen van je foto. Is het verspreid over je hele foto, dan worden je kansen op een mooi eindresultaat kleiner. Heb je slechts één stipje, dan ben je binnen no-time klaar. Je kunt het namelijk verwijderen met speciale apps.

Wij raden TouchRetouch aan voor het retoucheren van foto’s op je iPhone. Deze app maakt het makkelijk om een stip te markeren en te verwijderen. Alle functies zijn inbegrepen na aankoop. Binnen de app moet je de objectwisser kiezen. Daarna markeer je de lens flare en tik je op GO. Daarna kun je de foto delen, opslaan of zelfs het origineel wijzigen. Zoek je een gratis app, dan is Retouch de moeite waard.

Helaas is het (nog) niet mogelijk om op iOS je foto te retoucheren met de standaard Foto’s-app voor iPhone. Wel zijn veel instellingen van een foto te wijzigen. Een uitgebreid overzicht met de beste fotobewerking apps voor iPhone en iPad vind je ook bij iCulture.