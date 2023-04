Aqara Presence Sensor FP2

De nieuwe aanwezigheidssensor van Aqara werkt met mmWave radartechnologie en kan nauwkeurig de aanwezigheid van mensen detecteren. Deze sensor is een stuk slimmer dan gebruikelijke producten, die met PIR-sensoren (passieve infrarood) werken. De nieuwe sensor verzamelt geen beelden en maakt het dankzij nauwkeurige detectie mogelijk om persoonlijke automatiseringen toe te passen. Hij is vanaf nu te koop in de Benelux en heeft een adviesprijs van €99,99. Wie slim is koopt ‘m hier voor €83,99 of bij Amazon Duitsland voor rond de 70% met een kortingscode (meer info verderop). Dat is duurder dan een gangbare sensor, maar hij kan ook veel meer.



De nadelen van standaard aanwezigheidssensoren

Aanwezigheidssensoren zijn er al veel langer, ook met HomeKit. Je kunt ze gebruiken om bijvoorbeeld de lampen automatisch in te schakelen als je de kamer binnenloopt. Het is een handige optie voor toiletten, badkamers, garderobekamers en andere ruimtes waar je meestal je handen vol hebt met andere bezigheden. Dergelijke sensoren werken meestal met infrarood en reageren op beweging. Een nadeel van dergelijke sensoren is dat je regelmatig in beweging moet blijven. Als je stilzit (bijvoorbeeld in bad), dan zal de PIR-sensor na verloop van tijd denken dat er niemand meer aanwezig is, waardoor de lamp uitschakelt. Door even met je arm te zwaaien zorg je dan dat er weer beweging wordt gedetecteerd.

Dergelijke sensoren kunnen op het verkeerde been worden gezet door ventilatoren, rondrijdende robotstofzuigers of bewegende bladeren van planten, als er een briesje door de kamer blaast. Ze kunnen namelijk geen onderscheid maken tussen personen en andere voorwerpen. De FP2 kan dat wel.

Een ander nadeel van traditionele sensoren is dat het bereik beperkt is, waardoor je soms meerdere sensoren moet neerzetten om bijvoorbeeld de eethoek en de zithoek in de gaten te houden. De FP2 kan tot wel 30 zones tegelijk in de gaten houden in een kamer van 40 m² en met afmetingen van 8m x 6m. Tenslotte heeft een normale sensor altijd wat tijd nodig om te herkennen dat er niemand meer in de kamer is. Als er bijvoorbeeld gedurende 10 minuten geen beweging meer is geweest, schakelen de lampen uit. Deze Aqara-sensor kan realtime detecteren dat je uit de kamer bent vertrokken en direct de lamp uit doen.

Waarom de FP2 anders is

De Aqara Presence Sensor FP2 werkt echter op een heel andere manier. Hier hoef je niet steeds met je armen te zwaaien of door de kamer te lopen om duidelijk te maken dat je nog steeds in de kamer aanwezig bent. Deze sensor gebruikt een andere techniek, namelijk millimetergolf radartechnologie (mmWave). De kamer mag maximaal 40 m² zijn, dus het is ook geschikt voor een forse woonkamer met eethoek of open keuken. Je kunt tot 30 zones binnen deze ruimte definiëren en daarbij kunnen maximaal 5 personen in de ruimte worden gedetecteerd. Maximaal 3 personen is het meest optimaal.

Per zone kun je automatiseringen maken. Zo kun je de verlichting in de eetkamer dimmen en de tv inschakelen op het moment dat iemand ’s avonds op de bank gaat zitten. Is er nog iemand in de keuken aanwezig, dan gaat de keukenverlichting uiteraard niet uit. Elk van die 30 zones verschijnt als een aparte sensor in HomeKit (!) dus je moet wel oppassen dat het nog overzichtelijk blijft. Nog een paar andere voorbeelden: de gordijnen dichtdoen op het moment dat je in bed gaat liggen, of de lampen op concentratiemodus instellen als je bij je bureau gaat zitten. De sensor werkt ook door gordijnstoffen en andere dunne materialen zoals plastic, maar kan niet door dikke muren of door dikke glasplaten ‘kijken’. Je bevestigt de sensor aan de muur of aan het plafond met een speciale houder, waarmee je ook de hoek kunt aanpassen.

Je kunt de Aqara Presence Sensor FP2 op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld voor beveiliging als je niet thuis bent, of voor het regelen van verwarming, verlichting en elektrische apparaten. De FP2 kan de kleinste bewegingen detecteren, zelfs ademhaling. Dit zorgt ervoor dat de verlichting niet plotseling wordt uitgeschakeld als je op de bank in slaap bent gevallen of stilletjes een boek ligt te lezen. De nauwkeurige aanwezigheidsdetectie, lichtdetectie en het automatiseren van meerdere zones is echter nog maar het begin.

Valdetectie op de FP2

De FP2 werkt ook met valdetectie, vooral gericht op ouderen. Familieleden en verzorgers krijgen een notificatie als de FP2-sensor een val detecteert, zonder dat het nodig is om wearables op het lichaam te dragen. De functie heeft een nauwkeurigheid van meer dan 98% en de maximale kijkhoek is 120 graden. Als je de sensor voor valdetectie wil gebruiken moet je wel rekening houden met een aantal beperkingen. Ten eerste moet je de sensor aan het plafond monteren en heb je te maken met een kleiner bewakingsgebied. Als valdetectie actief is kun je ook nog maar één persoon monitoren en kun je geen gebruik meer maken van zone-positionering. Eventueel zou je twee sensoren kunnen ophangen (eentje aan de muur en een andere aan het plafond) om gebruik te kunnen maken van valdetectie én alle andere functies.

De Aqara Presence Sensor FP2 kan in de toekomst ook detecteren wanneer je staat, zit of loopt. Daarbij worden geen beelden verzameld en je gezicht wordt ook niet vastgelegd. Er wordt alleen gekeken wat de houding is van het menselijke lichaam op basis van uitgezonden signalen. Zijn er dan helemaal geen nadelen bij deze sensor? Toch wel: hij is een stuk duurder dan conventionele bewegingssensoren die je voor een paar tientjes kunt kopen. Bij de FP2 ben je tussen de 70 en 100 euro kwijt, afhankelijk van de moeite die je wilt doen om de beste aanbieding te vinden.

De FP2 werkt met Apple HomeKit en met andere smart home-platformen. zoals Alexa en Google Home. Wil je het maximale eruit halen, dan moet je echter wel de Aqara Home-app installeren, voor het instellen van persoonlijke zones en het synchroniseren van de gekozen instellingen met jouw smart home-platform. Matter-ondersteuning wordt later dit jaar over-the-air toegevoegd, belooft Aqara. Twee andere toekomstige functies zijn slaapmonitoring en het meten van de ademhalingsfrequentie. De sensor kan nu al ademhaling detecteren, om te bepalen of er een levende persoon in de ruimte aanwezig is, maar later kun krijg je er ook deze twee genoemde gezondheidsfuncties bij. Een medisch apparaat is het echter niet.

Een review van de Aqara FP2 sensor volgt binnenkort. De Aqara F2 wordt onder andere verkocht via Alternate en binnenkort bij Bol.com. Bij Amazon.de krijg je ook nog eens 15% korting met code EU5PSFP2 en dan komt de prijs rond de 70 euro uit. Heb je geen Duitse Amazon Prime, dan komen er nog wel verzendkosten bij.

Meer weten over Aqara? We hebben een pagina met meer uitleg over de verschillende producten.