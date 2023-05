Wanneer je op vakantie gaat wil je weten waar je spullen zijn. Een AirTag in je koffer is dan een goed idee. Zo weet je meteen of je koffer op de bestemming is aangekomen of nog op Schiphol staat.

Apple AirTag in je koffer stoppen

Door de drukte op luchthavens is het verstandig om zicht te houden op je koffers. Dat kan! Door een AirTag in je koffer te stoppen weet je altijd de meest recente locatie, ook na het afgeven van je bagage aan de incheckbalie. Is de koffer wel in het vliegtuig geladen en op de bestemming aangekomen? Met een AirTag weet je meteen dat je je geen zorgen hoeft te maken. Alle ins en outs lees je in dit artikel.

AirTag in koffer: gewoon doen!

Vooral bij koffers die je gaat inchecken is het verstandig om er een AirTag in te stoppen. Je koffer is na het inchecken niet meer in zicht en je moet er maar op vertrouwen dat de koffer op de bestemming aankomt. Een AirTag is zo klein, dat hij altijd nog wel in de koffer past. We raden aan om de AirTag binnenin de koffer op te bergen. Een hanger aan de buitenkant is minder verstandig, omdat je dan het risico loopt dat de AirTag beschadigd raakt of eraf valt.

Mag een Apple AirTag in je koffer?

Voorzover wij weten is het bij geen enkele luchtvaartmaatschappijen verboden om een AirTag te gebruiken. Kleine items met batterij, zoals een elektrische tandenborstel, zijn gewoon toegestaan. Dat geldt ook voor Bluetooth-trackers zoals de AirTag: die kun je gewoon in je koffer stoppen. Lufthansa was ooit van plan om AirTags te verbieden, maar heeft dit plan weer ingetrokken. Dus ja: een AirTag mag mee in de koffer.

AirTag in vliegtuig in je handbagage

Ook in je handbagage komt een AirTag van pas en wel om meerdere redenen. Koffers die je aan boord meeneemt blijven onder handbereik, maar ze bevatten wel je meest waardevolle spullen. Die bagage wil je echt niet verliezen. De AirTag kan een melding geven als je je koffer, tas of rugzak ergens vergeet.

AirTag in koffer stoppen of erbuiten hangen?

Je bepaalt zelf of je de AirTag in de koffer stopt of aan de buitenkant hangt. Hangt de AirTag buiten aan de tas, dan kunnen mensen deze gemakkelijker zien. Ze kunnen dan ook bij verlies gemakkelijker contact met jou opnemen, zonder dat ze eerst in jouw persoonlijke spullen hoeven te gaan rommelen. Aan de buitenkant hangen heeft echter wel als nadeel dat het de aandacht trekt. Als de tas zo waardevol voor de eigenaar is dat er een AirTag hangt, dan zal een dief denken dat er dure spullen in zitten. Een AirTag aan de buitenkant kan er bij het ruig gooien met koffers ook vanaf vallen.

Wil je liever ‘onder de radar’ blijven of gaat het er vooral om dat je zelf een koffer kunt terugvinden, dan kun je de AirTag het beste binnenin stoppen. Dit geeft de minste kans op schade en verlies.

Hoe werkt een AirTag in een koffer?

Een AirTag is een tracker die met Bluetooth verbonden is met je iPhone. Zodra je de AirTag hebt gekoppeld kun je via de Zoek mijn-app op je iPhone de locatie opzoeken. Je kunt een geluidje afspelen om de AirTag te zoeken of met pijlen kijken in welke richting de AirTag zich bevindt.

Er is één situatie waarbij een AirTag minder goed werkt en dat is op de bagageband. Het tracken van objecten werkt het beste als ze stilstaan. De bagageband draait te snel rond om de locatie betrouwbaar genoeg door te geven.

Koffer kwijt! Wat nu?

Is je koffer zoekgeraakt en zit er een AirTag in, dan kun je het volgende doen om de AirTag te zoeken. Open de Zoek mijn-app op de iPhone en kijk wat de laatst bekende locatie is van de AirTag die in de koffer zit. Je vindt de AirTag terug op het tabblad ‘Objecten’. Tik erop en je krijgt meer opties te zien.

De eerste stap is om de locatie op te zoeken. Is de koffer niet in de buurt, dan zal de laatst geziene locatie worden doorgegeven. Dit werkt het best als de koffer zich op een drukke plek bevindt waar veel mensen met Apple-devices komen. Zij zullen anoniem de locatie van jouw AirTag (en dus van jouw koffer) doorgeven.

Bekijk ook Zo werkt nauwkeurig zoeken bij de AirTag: met pijlen je tracker terugvinden De AirTag is bedoeld om persoonlijke spullen terug te vinden. Hoe dat werkt lees je in deze tip. Je kunt de locatie van de AirTag op de kaart zien, 'Nauwkeurig zoeken' inschakelen als je een recente iPhone hebt of een geluidje afspelen.

Is de koffer in de buurt, dan kun je zelf via Bluetooth verbinding maken. Je hebt dan de mogelijkheid om de AirTag een geluidje te laten afspelen. Dit komt van pas als de koffer op een bagagekar tussen andere koffers ligt. Is de koffer echt zoekgeraakt, dan kun je de ‘Verloren modus‘ inschakelen.

Bekijk ook Zo werkt de Verloren modus op de AirTag Ben je je AirTag kwijtgeraakt, dan kun je deze in Verloren modus zetten. Anderen kunnen dan meehelpen om jouw AirTag terug te vinden. Dit is hoe het werkt.

AirTag voor je koffer: doe maar meteen 4 stuks

Als je met de iPhone op vakantie gaat kun je het beste meteen een pak van 4 AirTags kopen, zodat je meteen vier koffers en tassen kunt volgen. Je bent dan bovendien per stuk iets goedkoper uit. Korting op AirTags ontdek je via ons account @iCultureDeals op Twitter en Instagram.