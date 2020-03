Kleurenfilter-apps voor de iPhone

In de App Store vind je een enorme verscheidenheid aan apps voor fotografie. Erg populair zijn de fotofilter-apps, waarmee je allerlei leuke effecten kunt toevoegen aan je foto’s, zonder dat je een spiegelreflexcamera nodig hebt. Je foto oogt opeens een stuk origineler. Een kiekje van een kopje koffie ziet er opeens uit als een kunstzinnig meesterwerk. De keuze is enorm, vandaar dat iCulture voor jou een selectie heeft gemaakt van de beste kleurenfilterapps voor de iPhone.



Kleurenfilters geven je foto’s net dat speciale effect waardoor een gewone foto opeens veel mooier wordt. Je kent het natuurlijk van Instagram, maar er zijn nog veel meer foto-apps waarmee je misschien nog wel spectaculairder effecten kunt bewerkstelligen.

VSCO: professionele fotofilters

VSCO zorgt voor de prachtige effecten die professionals gebruiken in Adobe Lightroom en andere professionele camera-apps. In VSCO kun je daar voor een prikkie van proeven. Dit is de beste all-round fotofilter-app, die eigenlijk alles biedt wat je zoekt. Er zitten spectaculaire filters in, waarvan je er 20 gratis kunt gebruiken. Ook de zwart-wit-filters spreken ons erg aan. De filters zijn verdeeld over collecties, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden.

VSCO is gratis maar je kunt extra collecties erbij kopen. Er zit ook een sociaal platform bij, vergelijkbaar met Instagram.

Instagram: effecten voor de massa

Wie echt onderscheidende foto’s wil maken moet iets verder kijken, maar Instagram is veruit de populairste iPhone-app waarmee je foto’s eenvoudig voorziet van een kleureneffect. Niet alle filters zijn even nuttig en de zwartwit filters zijn ook niet erg sterk, maar de warme kleuren van Hefe en X-Pro II kunnen elke bewolkte dag opfleuren. Foto’s kun je eenvoudig oplichten met één knop en er zijn verschillende opties voor scherpstelling, vignettes en contrast, die je net zo makkelijk links laat liggen als je daar geen zin in hebt.

Daarnaast heeft Instagram het meest levendige fotonetwerk van de wereld. Het is al sinds het bestaan van de app een leuke bezigheid om personen alleen om hun etensfoto’s, luchtfoto’s, alledaagse leven of wat ze ook vastleggen te volgen. Nooit dwingend, maar altijd leuk als je reacties en likes binnenkrijgt op je kiekjes. Al gebruik je de fotofilters van Instagram niet en bewerk je foto’s niet; je wilt het resultaat vermoedelijk toch wel in deze app delen.

De app bevat een reeks filters, van subtiel tot extreem en er komen regelmatig nieuwe bij.

We hebben meerdere tips over Instagram-filters:

Snapseed: voor veelzijdige fotofilters

Ook Snapseed is een app met veel fans en een grote hoeveelheid fotofilters. Het leuke is dat je ook zelf filters kunt maken en die met een QR-code delen met anderen. Je kunt bij de standaardfilters kiezen uit zwart-wit, vintage en speciale filters voor portretten. Maar er zitten ook allerlei spectaculaire effecten in, waardoor je foto’s er echt uitspringen.

De interface van de app is bovendien erg eenvoudig: onderin zie je de tabbladen Looks, Tools en exporteren. Het zal duidelijk zijn dat je voor de filters en effecten op het tabblad Looks moet zijn. Voor bewerkingen kun je terecht bij Tools en als je klaar bent exporteer je het eindresultaat. Ondanks de veelheid aan functies zit de app toch barstensvol mogelijkheden. Zo kan zelfs een foto-expert ermee aan de slag. En hij is nog helemaal gratis ook, dankzij moederbedrijf Google (die mogelijk je foto’s en andere data wel gebruikt voor het opbouwen van een profiel).

Hipstamatic X: voor foodfilters en meer

Een oudgediende in de App Store en nog steeds – terecht – hooggewaardeerd. De app wordt tegenwoordig verrassend vaak gebruikt voor foodfotografie.

Het grote voordeel van deze app is dat hij een enorme hoeveelheid ‘lenzen’ en ‘filmrolletjes’ heeft (allemaal los aan te schaffen via in-app aankoop), terwijl de hoeveelheid content verrassend goed is gesorteerd. Wat verder meteen opvalt is dat Hipstamatic echt het ouderwetse analoge camera-gevoel probeert te benaderen: filters noemt de app lenzen en toont deze als een cameralens die op de camera van Hipstamatic wordt geschroefd. Érg retro.

Retrica: voor retro fotofilters

Retrica bevat meer dan 55 filters in een overzichtelijke interface. De keuze is reuze, maar gelukkig kun je ook een willekeurig effect laten uitkiezen, zodat je kunt kijken of het misschien iets is. Je kunt deze app naast je normale apps voor fotobewerking gebruiken. Het gaat er vooral om dat het leuk in gebruik is. Via een in-app aankoop kun je je collectie foto-effecten uitbreiden naar meer dan 80 filters.

Afterlight: subtiele effecten voor selfies

Het populaire Afterlight heeft niet een, maar twee soorten fotofilters. Je hebt kleurenfilters die de kleurtonen van de foto’s aanpassen en effecten die je over de foto heen kan leggen. Die laatste omvatten bijvoorbeeld lensvlekken, zonweerspiegelingen, ruis, strepen en stippen van een bioscoopdoek. Je kan ze spiegelen en het kost geen enkele moeite meer lagen over elkaar te leggen.

De kleurenfilters zelf zijn onderverdeeld in standaardfilters en filters van andere gebruikers. Ook is er een seizoensgebonden aanbod en zijn er filters van bekende fotografen. Het mooie is dat de fotofilters vrij subtiel zijn, zodat ze vooral een bepaalde sfeer uitstralen. Elke filter is aan te passen met bewerkingstools, zodat je je eigen uitstraling kunt bedenken. Ook zijn er speciale effecten zoals selectief inkleuren, dubbele belichting en stof op de lens. De subtiele effecten zijn vooral geschikt voor zelfportretten.

Verder is er een Clarify-functie waarmee je foto’s opheldert. Je kan altijd een bewerking ongedaan maken. Of foto’s uitsnijden in een bepaalde vorm, zoals een hart of letter. De bijzondere mogelijkheid meerdere foto’s semi-transparant op elkaar te leggen, maakt de mogelijkheden af. Niet voor niets zo geliefd.

Enlight Photofox: voor creatieve foto’s

Met Enlight Photofox maakt je als het ware digitale kunst. Er zitten allerlei effecten in, met standaard filters zoals zwart-wit, sepia en vintage. Maar ook Duo-filters, waardoor je kleurverlopen in twee kleuren kunt gebruiken. Verder zitten er handige bewerkingstools in. Voor onbeperkt gebruik moet je wel betalen en de prijs daarvoor is de afgelopen tijd behoorlijk omhoog gegaan. Heb je nog de oude versie van Enlight (zonder de toevoeging ‘Photofox’) dan kun je die blijven gebruiken zolang als het nog werkt. Maar anders zul je moeten betalen – met prijzen oplopend tot bijna 100 euro voor alle tools.

Polar: fotofilters voor landschappen

Polarr bevat allerlei filters om mee te experimenteren. Ze zijn echter het meest geschikt voor landschappen, omdat je er allerlei weereffecten op kunt loslaten. Denk daarbij aan lichtlekkage, lens flare, sneeuw en wolken. Een foto die je midden op de dag hebt gemaakt kun je omzetten naar een mooie zonsondergang. Of kies een regeneffect, zodat het er net iets anders uit ziet. Je kunt ook zelf filters maken.

Mextures

Als een standaard sepia-filter niet genoeg is, je Instagrams Valencia al vanaf het begin hebt gebruikt en je elk filter op elkaar vindt lijken, dan moet je misschien eens een blik werpen op Mextures. Dit is namelijk geen app om snel een filtertje op een foto te zetten, maar om zelf filters te maken.

Door laag op laag aan verschillende effecten op elkaar te zetten, boetseer je een kleurenfilter waar alleen jij gebruik van kan maken. Tenzij je hem in de app deelt met andere gebruikers. Dat geldt ook voor de filters die professionele fotografen hebben gemaakt. Mextures specialiseert zich in gritty, grainy effecten. Net zoals je bij kleien met verschillende kleuren vanzelf bruine klei krijgt, worden filters opgestapeld eigenlijk vanzelf grofkorrelig en rauw. Zo kan je foto’s de textuur van een schildering op doek geven of anderszins een surrealistisch effect meegeven.

Nadien sla je je filter op en heb je hem de volgende keer weer voor het grijpen. Zo kan je vervolgens wél in een handomdraai een filter toepassen. Jouw filter.

Mextures bevat alvast 26 standaardfilters, die gebaseerd zijn op populaire filmtechnieken, maar ook op artistieke texturen. Je geeft in één klap een bepaalde sfeer aan een foto. Alle standaardfilters zijn gratis, voor de Pro-filters moet je betalen.

A Color Story

Een app gemaakt door Instagram-influencers. Dan weet je wel wat je krijgt: een mooie app die vooral geschikt is voor selfies. Wat A Color Story vooral goed doet is zorgen dat je consistente kleuren gebruikt op je Insta. Kies je graag voor een bepaalde tint, dan zorgt deze app dat het wat beter op elkaar is afgestemd.

Je gaat met A Color Story dan ook een stap verder dan de standaard Insta-filters. Er zitten 100 filters in en 40 effecten die je kunt laten overlappen om een unieke combinatie te maken. Ook zijn er 20 bewerkingstools. De app is gratis, maar je moet betalend lid worden om alle tools te kunnen gebruiken.

Andere fotofilter-apps voor iPhone

Pomelo Filters (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Bevat meer dan 60 filters die je kunt aanpassen. De Live-filters kun je zelfs gebruiken voordat je een foto maakt. Biedt ook simpele bewerkingstools.

, iOS 9.0+) - Bevat meer dan 60 filters die je kunt aanpassen. De Live-filters kun je zelfs gebruiken voordat je een foto maakt. Biedt ook simpele bewerkingstools. Darkroom – Photo Editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een fotobewerker waar je alle kanten mee op kunt.

, iOS 11.0+) - Een fotobewerker waar je alle kanten mee op kunt. Rookie Cam - Photo Editor (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Net als bij de hierboven besproken app Retrica kun je de filters live toepasen in de camera. Je weet dus vooraf wat het effect is.

Cymera (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Deze app is specifiek bedoeld als ‘beauty app’, dus voor het mooier maken van selfies.

, iOS 9.0+) - Deze app is specifiek bedoeld als ‘beauty app’, dus voor het mooier maken van selfies. Filterra - Foto Editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Een enorme hoeveelheid filter packs, waarbij je net als in Mextures de effecten over elkaar heen kunt leggen.

, iOS 12.0+) - Een enorme hoeveelheid filter packs, waarbij je net als in Mextures de effecten over elkaar heen kunt leggen. Infltr - Onbeperkte Filters (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een onbeperkt aantal filters, belooft deze app. Sommige zijn erg subtiel, maar met zoveel opties dat je wel even bezig bent.

, iOS 11.0+) - Een onbeperkt aantal filters, belooft deze app. Sommige zijn erg subtiel, maar met zoveel opties dat je wel even bezig bent. Over: Design/Flyer/Story Maker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Feitelijk geen fotofilter-app, maar wel een applicatie om je eigen tekst in prachtige lettertypes op een foto te zetten. Je kan het contrast met de foto vergroten door de foto lichter of donkerder te maken.

