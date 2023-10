Het gaat om de Parasoll deur- en raamsensor, de Vallhorn bewegingssensor en de Badring lekkagesensor. Ze werken alledrie met Zigbee 3.0 en staan in verbinding met de Dirigera-hub. Ze maken deel uit van IKEA’s Home Smart-programma, waar je ook slimme lampen, rolgordijnen en speakers vindt. De sensoren zelf zijn uiteraard niet op allerlei manieren aan te sturen, maar je kunt de meldingen die ze doen wel gebruiken in automatiseringen. Zo kun je de lampen inschakelen als ergens beweging wordt gedetecteerd, of snel naar huis rennen als er lekkage is. Twee van de drie sensoren lekten al eerder uit via de Amerikaanse FCC.

IKEA-sensoren voor een veiliger huis

Sensoren zijn niet de meest spannende smart home-accessoires, maar ze kunnen wel erg handig zijn om een activiteit te detecteren. Al deze drie sensoren zijn gericht op veiligheid in huis.

Parasoll (deur- en raamsensor) – De sensor kost ongeveer 10 euro en ligt in januari 2024 bij IKEA in de winkelrekken. Meer informatie lees je verderop.

IKEA Parasoll

De IKEA Parasoll is een open/dicht-sensor. Deze bestaat uit een hoofdunit met draadloze functionaliteit en een tweede unit met magneet. Je kunt hiermee controleren of deuren, ramen, wasmachines en dergelijke open of dicht zijn. Dit accessoire is eerder al bij de FCC opgedoken. Met deze sensor kun je in de gaten houden of deuren en ramen gesloten zijn. Zijn de twee delen vlakbij elkaar, dan is de deur gesloten. Ook kun je als bewoner een melding krijgen zodra er een raam of deur wordt geopend, zodat je meteen weet of er onverwachte bezoekers zijn. En je kunt gemakkelijk op basis van de status (open of dicht) controleren of er nog een raam open staat.

IKEA Vallhorn bewegingssensor

IKEA breidt het smart home-systeem verder uit met deze waterdichte bewegingssensor, die de naam Vallhorn heeft gekregen. Ook deze was al te zien op tekening bij de FCC. Hij is zowel binnen als buiten te gebruiken, dankzij de IP44-rating. Er zitten twee AAA-batterijen in. Hij is te koppelen met het Home Smart-systeem van IKEA zelf en te bedienen met de IKEA-app, maar ook met andere apps en smart home-systemen. Het gaat om een vierkant kastje van 7 x 7 centimeter, maar aan één kant een oog. Hij is daarmee een stuk groter dan de huidige Tradfri-bewegingssensor, die een langgerekte vorm heeft van 7 x 4 centimeter en tegenwoordig voor €12,99 in de winkel ligt. Het huidige Tradfri-model heeft ook een rating van IP44 en is volgens IKEA geschikt voor in de badkamer.

Zoek je een betere IP-rating, dan zou je kunnen kiezen voor de duurdere Philips Hue Outdoor bewegingssensor van rond de €55,- die met een IP54-rating stof- en spatwaterdicht is.

Wat opvalt is hoe gevarieerd dergelijke bewegingssensoren zijn. Sinds kort is er de Chinese Qingping bewegings- en lichtsensor die verbinding maakt via Bluetooth en Thread en rond de €25,- kost. Deze meet minder dan 4 x 4 centimeter en heeft een kogelscharnier om in alle richtingen te kunnen ‘kijken’. De richting is overigens niet op afstand te bedienen. Wel kun je dankzij de ingebouwde PIR-sensor nauwkeurig menselijke bewegingen herkennen en via AppleHomeKit een automatisering maken die erop reageert. Zo kun je een melding krijgen als er onverwacht een persoon door het huis loopt of het licht uitschakelen als er een tijdje geen beweging is.

IKEA heeft nog weinig technische details gegeven over de accessoires, die alledrie in wit kunststof zijn uitgevoerd. Wel weten we dat ze dankzij de koppeling met de Dirigera-hub ook met HomeKit aan te sturen zijn. Maak je je nu al zorgen over waterlekkage, dan hebben we een overzicht van watersensoren met HomeKit, die een gil geven als ze nattigheid voelen.