IKEA heeft een aantal slimme producten in het assortiment die beschikbaar zijn met HomeKit. Het bekendste voorbeeld zijn de Tradfri-lampen, maar ook de slimme stekker en rolgordijnen werken met HomeKit. Dat geldt helaas niet voor veel andere accessoires, maar daar komt binnenkort vermoedelijk verandering in. Uit een pagina van IKEA blijkt namelijk dat de ondersteuning voor HomeKit voor de bewegingssensor en de nieuwe Snelkoppelknop gepland staat.



‘IKEA bewegingssensor en Snelkoppelknop krijgen HomeKit’

Op de pagina is informatie te lezen over aankomende nieuwe firmware, zowel voor de gateway als accessoires. Vanaf versie 1.13.21 zou HomeKit-ondersteuning toegevoegd worden aan de bewegingssensor en Snelkoppelknop (Shortcut Button). Het voordeel van ondersteuning voor HomeKit is dat je deze accessoires dan ook kan gebruiken voor het bedienen van andere HomeKit-producten. Ze zijn dan niet meer exclusief bedoeld voor de lampen van IKEA, maar bijvoorbeeld ook voor andere lampen en apparaten die samenwerken met HomeKit.

De Snelkoppelknop is sinds kort beschikbaar in Nederland. Met de knop kun je snel scènes activeren en bijvoorbeeld lampen uitschakelen. Je kan er stickers met icoontjes op plakken zodat je daaraan kan zien wat je met de knop precies activeert.

Hou er rekening mee dat je voor de ondersteuning van HomeKit wel de Tradfri-bridge nodig hebt. Zonder deze hub kun je de accessoires niet bijwerken naar de nieuwste versie.

Ook nieuwe STYRBAR-knop

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de update verschijnt, maar vermoedelijk wordt deze al binnen een week uitgerold naar gebruikers. Behalve de ondersteuning voor HomeKit, werkt deze versie ook samen met een nieuwe STYRBAR-knop. Deze was eerder al gelekt en is bedoeld om de lampen op afstand aan te passen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van de helderheid.

