Het nieuwe studiejaar gaat over een paar maanden weer beginnen en dat betekent altijd leuke Back to School kortingsacties. Ontdek welke Back to School-kortingen er zijn bij Apple, Mac-resellers en andere winkels!

Back to School 2020

Update 15 juni 2020: Apple staat op het punt om de Back to School-actie voor 2020 aan te kondigen. Dit jaar krijg je een setje AirPods bij aankoop van een in aanmerking komende Mac of iPad. Een banner in de Apple Store-app wijst erop dat studenten en docenten een gratis setje AirPods krijgen. Tegen bij betaling kun je de variant met draadloze oplaadcase of de AirPods Pro kiezen. Inmiddels staan alle details voor de Amerikaanse actie online.

Back to School is een kortingsactie aan het begin van het studiejaar. Je kunt bij Apple terecht voor een gratis product bij aankoop van een Mac of iPad voor je studie. Wat is er dit jaar te krijgen? Voorgaande jaren kwam je in aanmerking voor een gratis Beats-koptelefoon, maar dit jaar heeft Apple voor AirPods gekozen.

Gratis AirPods voor studenten

Apple geeft dit jaar gratis AirPods weg. Het geldt bij de volgende producten:

Het geldt dus niet voor de Mac Pro, iPad mini en de standaard iPad.

Je kunt als cadeau kiezen uit:

AirPods met normale case: geen bijbetaling

AirPods met draadloze oplaadcase: $40 bijbetaling

AirPods Pro: $90 bijbetaling

Dit zijn de prijzen die voor de Amerikaanse Back to School-actie gelden. De prijzen kunnen iets variëren, afhankelijk van valutaverschillen. Wel is het zo dat je altijd dezelfde bijbetaling doet, onafhankelijk of je voor een iPad Air van rond de 500 euro of een iMac Pro van meer dan 5000 euro kiest.

Wat is Back to School?

Elk jaar in de zomermaanden organiseert Apple voor studenten, hun ouders en onderwijzend personeel de Back to School-actie. De promotie houdt in dat je een gratis cadeau krijgt bij aankoop van een Mac voor je studie. Daarnaast kom je in aanmerking voor de goedkopere onderwijsprijzen voor Macs, iPads en andere producten.

Voorgaande jaren gaf Apple je een gratis Beats-koptelefoon. Je krijgt deze als je een in aanmerking komende Mac of iPad voor je studie aanschaft. De exacte voorwaarden en modellen zullen we laten weten zodra deze bekend worden gemaakt. De actiepagina met alle voorwaarden is nog niet online; Apple heeft in een persbericht alleen in algemene bewoordingen aangegeven dat de actie opnieuw is gestart.

De promotie geldt maar korte tijd en is beschikbaar voor studenten die hoger onderwijs volgen, ouders die een Mac of iPad namens een student aanschaffen en medewerkers van onderwijsinstituten. Zij komen niet alleen in aanmerking voor onderwijskorting, maar krijgen er dus ook een gratis cadeautje bij.

Als je via de onderwijsshop van Apple een in aanmerking komende Mac aanschaft krijg je bij de bestelling de mogelijkheid om een van de drie genoemde Beats-producten gratis aan je winkelwagentje toe te voegen. Bij de duurdere Beats moet je soms bijbetalen.

Back to School is een van de weinige momenten dat Apple extra korting geeft, bovenop de onderwijskorting. Tussen 2015 en 2019 gaf Apple een Beats-product bij de aankoop, de jaren daarvoor een cadeaukaart. Daarnaast krijg je nog wat extra korting op bepaalde accessoires, AppleCare+ en dergelijke.

Het is nog niet bekend tot hoe lang de actie duurt. Bekijk hier de voorwaarden van 2019 om een indruk te krijgen.

Wanneer is de volgende Back to School?

Back to School 2020 komt er binnenkort aan. Ben je benieuwd wanneer Back to School-actie meestal worden aangekondigd? Je kunt het afleiden uit de data van voorgaande jaren.

