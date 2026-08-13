Ook in 2026 organiseert Apple weer een Back to School actie. Wat krijg je dit jaar als cadeau bij een nieuwe iPad of Mac en wat zijn de deelnemende producten? Dat lees je hier.

Back to School is een kortingsactie in de zomer en aan het begin van het studiejaar. Naast de speciale onderwijskorting krijg je er ook nog iets extra’s bij. Dit jaar krijg je, net als een aantal jaar geleden, een Apple Gift Card cadeau bij aanschaf van een nieuwe MacBook of iPad. Apple’s Back to School-actie is nu later dan gebruikelijk ook in Nederland en België en wij vertellen je wat je als cadeau krijgt en of het een verstandige keuze is.

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Back to School bij Apple in Nederland

De Back to School-actie is in Nederland en België op 13 augustus 2026 van start gegaan en loopt door tot maar liefst 22 oktober 2026. Dat is later dan gebruikelijk, wat in voorgaande jaren begon de actie al begin of midden juli. In de VS begon de actie op 16 juli 2026, ook al ongeveer een maand later dan voorgaande jaren. Vorig jaar kreeg je nog gratis accessoires zoals AirPods of een Apple Pencil cadeau, maar dit jaar keert Apple terug naar de cadeaukaarten die daarvoor jarenlang de standaard waren.

In de Nederland krijg je een cadeaukaart van €120,- bij een MacBook Pro en €80,- bij een MacBook Air, iPad Pro of iPad Air. Opvallend is dat de MacBook Neo buiten de actie valt: dit instapmodel heeft van zichzelf al een scherpe prijs. Ook de iPad mini, de gewone iPad en de desktop-Macs doen niet mee.

De cadeaukaart komt bovenop de standaard onderwijskorting die je krijgt bij aanschaf van een Mac of iPad voor je studie. In de kleine lettertjes staat dat de korting alleen geldt voor “(aankomende) studenten in het vervolgonderwijs en hun ouders, docenten, mensen die thuisonderwijs geven en andere medewerkers uit het onderwijs op elk niveau.” In Nederland hoef je geen bewijs zoals een studentenpas of inschrijving aan te leveren, dus in principe kan iedereen op deze manier een Mac of iPad met korting kopen.

Cadeaukaart voor studenten: deelnemende producten en prijzen in Nederland en België

Actie in het kort €120 bij aankoop van een MacBook Pro

€80 bij aankoop van een MacBook Air, iPad Air of iPad Pro Deelnemende producten Onderstaande prijzen zijn de huidige Nederlandse prijzen inclusief onderwijskorting, nog zonder cadeaukaart. De cadeaukaart kun je bij een volgende aankoop gebruiken. MacBook MacBook Air (M5, 13-inch): vanaf €1.319,- (i.p.v. €1.429,-), met €80,- cadeaukaart

MacBook Air (M5, 15-inch): vanaf €1.609,- (i.p.v. €1.729,-), met €80,- cadeaukaart

MacBook Pro (M5, 14-inch): vanaf €2.119,- (i.p.v. €2,229,-), met €120,- cadeaukaart

MacBook Pro (M5 Pro/Max, 14-inch): vanaf €2.769- (i.p.v. €2.949,-), met €120,- cadeaukaart

MacBook Pro (M5 Pro/Max, 16-inch): vanaf €3.219,- (i.p.v. €3.449,-), met €120,- cadeaukaart iPad iPad Air 2026 (11-inch): vanaf €769,- (i.p.v. €829,-), met €80,- cadeaukaart

iPad Air 2026 (13-inch): vanaf €969,- (i.p.v. €1.029,-), met €80,- cadeaukaart

iPad Pro 2025 (11-inch): vanaf €1.209,- (i.p.v. €1.319,-), met €80,- cadeaukaart

iPad Pro 2025 (13-inch): vanaf €1.559,- (i.p.v. €1.669,-), met €80,- cadeaukaart

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Is Apple’s Back to School gunstig?

De waarde van de cadeaukaart is dit jaar aanzienlijk minder dan vorig jaar. Vorig jaar kreeg je nog een cadeaukaart ter waarde van €140,- of €90,- en deed bijvoorbeeld ook de Mac mini nog mee. Jaren daarvoor was de waarde zelfs €150,- of €100,-. Bovendien zijn de prijzen bij Apple onlangs nog gestegen, wat de actie dit jaar minder aantrekkelijk maakt.

Voor sommige MacBooks kun je daarom beter terecht bij andere winkels. Zeker bij de duurdere modellen kun je gemakkelijk meer besparen ten opzichte van de adviesprijs en krijg je de korting meteen in handen. Bovendien kun je met het geld dat je bespaart zelf kiezen wat je daarvoor koopt. Je moet daarbij wel afhankelijk zijn van goede deals, omdat je anders niet gunstiger uit bent dan bij Apple. Bij Apple krijg je bovenop de cadeaukaart (die je kunt gebruiken in de Apple Store, maar ook voor digitale aankopen in de App Store, Apple-abonnementen en meer) ook nog de studentenkorting. Kies je een wat ouder model, bijvoorbeeld de MacBook Air M4 uit 2025, dan kun je veel meer besparen. Apple verkoopt die niet meer, maar sommige andere winkels nog wel.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de levertijd bij Apple bij bijvoorbeeld de MacBook Air flink langer is.

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Op recente modellen is nog geen fikse korting te krijgen, maar je kunt altijd even gaan kijken:

Back to School 2026: cadeaubon van Apple

Elk jaar in de zomermaanden tot en met oktober organiseert Apple voor studenten, hun ouders en onderwijzend personeel de Back to School-actie. De promotie houdt in dat je een gratis cadeau krijgt bij aankoop van een Mac of iPad voor je studie. Daarnaast kom je in aanmerking voor de lagere onderwijsprijzen voor Macs, iPads en andere producten.

De actie geldt zowel in de online Apple Store als in de fysieke winkels en duurt tot en met oktober of zolang de voorraad strekt. Je vindt hier de voorwaarden in Nederland en hier de voorwaarden in België.

Bekijk hier het complete aanbod op het gebied van onderwijskorting. De korting wordt toegepast op het product dat je koopt (de Mac of iPad) en voor het cadeau betaal je in principe de volledige prijs. Dit in verband met eventueel retourneren van je aankoop. Wil je de Mac of iPad toch weer terugbrengen, dan krijg je het aankoopbedrag inclusief de toegepaste korting terug. Het cadeau (waar je dan dus voor betaald hebt), kan je ook retourneren, maar voor het volledige oorspronkelijke bedrag. Dit voorkomt dat mensen een Mac of iPad kopen en vervolgens retourneren, om alleen het gratis product (de cadeaukaart) te houden.

De promotie geldt maar korte tijd en is beschikbaar voor studenten die vervolgonderwijs volgen (MBO, HBO, universitair), ouders die een Mac of iPad namens een student aanschaffen en medewerkers van onderwijsinstituten. Zij komen niet alleen in aanmerking voor onderwijskorting, maar krijgen er dus ook een gratis cadeautje bij.

Back to School is een van de weinige momenten dat Apple extra korting geeft, bovenop de onderwijskorting. Tussen 2015 en 2019 gaf Apple een Beats-product bij de aankoop, de jaren daarvoor een cadeaukaart. Daarnaast krijg je nog wat extra korting op bepaalde accessoires, AppleCare+ en dergelijke.

Bekijk de kleine lettertjes onderaan deze pagina voor de spelregels.

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Ik ben geen student, kan ik van deze korting profiteren?

Officieel is de actie en onderwijskorting alleen bedoeld voor (ouders van) studenten (MBO, HBO, universitair) en medewerkers van onderwijsinstellingen. Maar tijdens het aanschaffen wordt niet gecheckt of je wel echt student bent. In Nederland hoef je online geen bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling bij Apple aan te tonen, waardoor in principe iedereen van deze actie kan profiteren. Ook als je dus geen student bent.

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