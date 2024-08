Het gebruik van mmWave-radartechnologie is niet nieuw voor Aqara: de eerder besproken Aqara FP2 Presence Sensor werkte er ook al mee. De FP1E maakt voor de verbinding gebruik van Zigbee en biedt ook ondersteuning voor Matter, als je over de juiste hub beschikt. Dit maakt het mogelijk om de sensor te gebruiken in automatiseringen van HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant, Homey en Samsung SmartThings. Deze nieuwe sensor kost €49,99 en is bedoeld als goedkoper alternatief voor de al eerder genoemde FP2-sensor.

Aqara Presence Sensor FP1E: handig voor erbij

De Aqara Presence Sensor FP1E kan nauwkeurig de aanwezigheid van personen detecteren, ook wanneer de persoon stil ligt of zit. Daarmee is de sensor nauwkeuriger dan een standaard bewegingssensor (oftewel passieve infraroodsensor, PIR), waarbij je regelmatig even met je handen moet wapperen of moet rondlopen, om duidelijk te maken dat er nog steeds iemand in de kamer aanwezig is. Een typische toepassing van deze Aqara-sensor is om de verlichting automatisch in te schakelen als er iemand de kamer binnenkomt. De verlichting blijft dan ingeschakeld als de persoon stilletjes in een stoel een boek zit te lezen, zonder te bewegen.

De FP1E is geschikt voor ruimtes tot 50 vierkante meter en kan aanwezigheid tot op een afstand van 6 meter detecteren. Wat echter ontbreekt ten opzichte van de duurdere FP2-sensor zijn de geavanceerde functies zoals zonepositionering. Maar heel eerlijk gezegd: dit heeft bij ons nooit zo goed gewerkt.

De FP1E maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de nauwkeurigheid te verbeteren en continu te leren. Daardoor kan de sensor zich aanpassen aan de gewoontes van de gebruiker. De installatie is vrij simpel: je voegt het accessoire toe aan de Aqara-app en bevestigt de sensor vervolgens met de meegeleverde magnetische of zelfklevende beugel. Voor de stroomvoorziening is een stopcontact en een usb-a-stekker vereist, om de 1,8 meter lange kabel te kunnen aansluiten.

Kamer scannen met AI

Wil je de nauwkeurigheid nog wat verder verbeteren, dan kun je in de app aangeven hoe groot de ruimte is met behulp van een schuifknop. Je kunt ook een handmatige scan van de ruimte met AI uitvoeren, waarbij de app vastlegt waar de hoeken en de grote objecten zich bevinden, om de herkenning van personen en grotere huisdieren te verbeteren.

Zoals met alle recente Aqara-producten ben je het besta af als je een Zigbee- en Matter-hub van Aqara hebt. Dit is overigens ook vereist om de communicatie via Zigbee 3.0 en HomeKit mogelijk te maken. Een goed voorbeeld is de Aqara Hub M3.