Batterijduur voor je Apple Watch verlengen

De Apple Watch heeft een behoorlijk goede batterijduur. Je haalt met gemak het einde van de dag en bij sommige mensen lukt het zelfs om een batterijduur van twee dagen te halen. Maar toch kunnen er momenten zijn dat je de batterijduur wat wilt verlengen, bijvoorbeeld als je een weekendje weg gaat of als er geen lader bij de hand is. Ook helpen deze tips als je al een wat oudere Apple Watch hebt. Met de 33 tips hieronder zorg je dat de batterijduur nét iets langer wordt.



Dat de batterijduur van de Apple Watch zo goed is, is deels te danken aan het OLED-scherm. Dit energiezuinige scherm zorgt ervoor dat het energieverbruik laag blijft, ook als het scherm regelmatig aan staat. Volgens Apple gaat de Watch 18 uur mee op een batterijlading. Daarbij gaan ze er vanuit dat je 90 keer de tijd checkt, 90 notificaties ontvangt, 45 minuten lang apps gebruikt en een workout van 30 minuten doet, waarbij je muziek luistert via Bluetooth. Voor een doorsnee gebruiker klinkt dit waarschijnlijk als behoorlijk intensief gebruik, vooral de 45 minuten in appgebruik. Maar batterijen gaan na verloop van tijd in kwaliteit achteruit en je zult merken dat de batterijduur gaandeweg iets minder wordt. Om toch zoveel mogelijk uit je batterij te halen hebben we de volgende tips.

#1 Kies een simpele wijzerplaat

Bij een OLED-scherm gebruiken de zwarte pixels de minste hoeveelheid energie. Kies daarom een wijzerplaat met veel zwart en zo weinig mogelijk informatie. Vermijd daarom kleurrijke en bewegende wijzerplaten zoals Mickey Mouse en fotowijzerplaten. Kies daarom een simpele variant met alleen een klokje en schakel alle complicaties uit.

#2 Maak het scherm minder fel

De batterij gaat langer mee als je de helderheid van het scherm zo laag mogelijk zet, waarbij het scherm nog wel goed af te lezen is.

Hiervoor ga je naar het instellingenscherm (via het tandrad-icoon). Kies Beelscherm en helderheid. Er zijn 3 standen. Tik op het kleine zonnetje om de helderheid te verlagen. Bonustip: je kunt ook de tekst groter maken, als je moeite hebt om het scherm af te lezen.

#3 Zet het always-on display uit

Vanaf de Apple Watch Series 5 heeft de Apple Watch een always-on scherm. Dat betekent dat het scherm altijd aan staat, zelfs als je er niet naar kijkt. Apple gebruikt een energiezuinige stand, waarbij de tijd minder vaak ververst wordt en de helderheid flink gedimd is. Maar je kan nog meer stroom besparen als je deze functie gewoon uitschakelt. Je doet dit zo:

Ga naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid. Tik op Altijd aan. Zet de functie in het volgende scherm uit.

#4 Beperk de notificaties

Probeer van zo weinig mogelijk apps notificaties te ontvangen. Telkens wanneer er een notificatie binnenkomt betekent het namelijk dat je een tikje krijgt en dat het scherm oplicht als je gaat kijken. Bovendien moet de informatie via Bluetooth of Wi-Fi worden verstuurd naar je Apple Watch, wat ook weer energie kost. Het uitschakelen van de notificaties doe je via de Apple Watch-app op de iPhone. Bij de optie Berichtgeving zie je welke apps notificaties naar je Apple Watch mogen sturen. Waarschijnlijk zitten er wel een paar bij, die je niet echt nodig hebt.

Vooral notificaties voor e-mail kunnen erg veel energie kosten, omdat de Watch steeds moet kijken of er nieuwe e-mail is. Kies desnoods ervoor dat je alleen notificaties krijgt van VIP-contacten.

#5 Verkort de tijd dat je Apple Watch-scherm aan staat

Telkens als je je pols opheft gaat het Apple Watch-scherm aan. Je kunt het scherm ook activeren door erop te tikken. Je kunt daarbij kiezen voor 15 of 70 seconden. Waarom Apple voor deze waarden heeft gekozen is een raadsel, maar één ding is duidelijk: kies voor 15 seconden als je wilt dat de batterij van je Apple Watch zo lang mogelijk meegaat. Je stelt dit in via Instellingen > Algemeen > Activeer scherm. Blader naar beneden en kies 15 seconden actief.

#6 Voorkom dat je Apple Watch-scherm aan gaat

Het scherm van je Apple Watch gaat aan als je je pols optilt. Gebruik je vaak je handen tijdens het werken, dan zul je merken dat het scherm steeds aan gaat, terwijl dat helemaal niet nodig is. Je kunt het uitschakelen via Instellingen > Algemeen > Activeer scherm. Bovenaan dit scherm staat een schakelaar die je uit zet.

#7 Ga sporten zonder hartslagmeting

Als je de fitness- en sportfuncties van de Apple Watch gebruikt, zal de hartslagmeter continu actief zijn. Dit is nodig om een goede schatting te maken van je calorieverbruik. Wil je alleen stappen, afstanden en snelheden meten, dan is het niet nodig om je hartslag te meten. Dit krijg je voor elkaar door de workout uit te voeren in de stroombesparende modus:

Open de Apple Watch-app op je iPhone en ga naar het eerste tabblad Mijn Watch. Blader omlaag naar Work-out. Zet de schakelaar bij Stroombesparing aan.

#8 Zet de fitnessfuncties helemaal uit

Gebruik je je Apple Watch niet voor het meten van stappen en calorieën en vind je het halen van je staandoel ook niet zo belangrijk, dan kun je de fitnessfuncties van de Apple Watch ook helemaal uit zetten:

Open de Apple Watch-app op je iPhone en ga naar het eerste tabblad Mijn Watch. Blader omlaag naar Privacy. Zet de schakelaars bij Hartslag en Houd conditie bij uit.

Vanaf de Apple Watch Series 4 kun je hier ook kiezen om geluidsmetingen van je omgeving uit te schakelen. De Geluid-app checkt of het omgevingsgeluid niet te hard is. Door dit uit te schakelen, kun je flink wat stroom besparen.

#9 Verwijder apps die je niet nodig hebt

Met apps kun je veel meer functionaliteit toevoegen aan de Apple Watch. Maar als ze regelmatig je locatie moeten vaststellen, muziek streamen of informatie van internet ophalen, dan kunnen ze sneller de batterij leegtrekken. Verwijder apps die je niet langer nodig hebt. Je kunt ze later altijd weer opnieuw installeren. Het helpt ook om apps uit je Apple Watch Dock te halen, zodat ze minder vaak ververst worden.

#10 Zet animaties uit

Net als op de iPhone krijg je op de Apple Watch ook animaties te zien bij het openen en sluiten van apps, of bij het inzoomen op apps als je aan de digitale kroon draait. Dit kost energie. Je kunt dit uitschakelen via Instellingen > Toegankelijkheid > Verminder beweging. Een bijkomend voordeel is dat alle icoontjes op het homescreen nu dezelfde grootte hebben.

#11 Zet je Apple Watch op Niet Storen of Vliegtuigmodus

Ben je geconcentreerd aan het werk, ben je met een examen bezig of ben je een avondje samen met vrienden, dan hoef je écht niet alle notificaties te zien. Zet daarom je Apple Watch even op stil. Dat kan op twee manieren: door de vliegtuigmodus in te schakelen (meest effectief) of door Niet Storen aan te zetten. Dat laatste zorgt ervoor dat je nog wel apps kunt raadplegen en andere activiteiten met je Apple Watch kunt doen, maar dat je geen meldingen meer krijgt. Je kan ook kiezen om de Theatermodus in te schakelen. Dit voorkomt dat het scherm steeds aanspringt bij een melding of als je je pols draait.

#12 Zet het geluid uit

OK, het speakergeluid van de Apple Watch veroorzaakt niet zo heel veel extra energieverbruik. Maar als je het niet nodig hebt, waarom zou je het dan niet uitzetten. Ook dit kan op meerdere manieren: via de instellingen op de Apple Watch zelf of via de Apple Watch-app op de iPhone. Maar ook hier is de snelste manier: via het Bedieningspaneel op de Apple Watch.

#13 Zet de Apple Watch in spaarstand

Is de batterij van de Apple Watch bijna leeg en wil je toch het einde van de dag halen? Zet dan je Apple Watch in spaarstand. Druk hiervoor op de contactenknop aan de zijkant van de Apple Watch (de lange platte knop) totdat het scherm verschijnt waarop je de spaarstand kunt inschakelen. Je kunt de Spaarstand ook activeren via de Snelle blik. Ben je een weekendje weg en ben je de oplader vergeten, dan kun je op deze manier ook de Apple Watch ‘s nachts helemaal uitzetten.

#14 Verminder transparantie

Is het uitschakelen van animaties niet voldoende en wil je nog meer kostbare minuten winnen, dan kun je ook de transparantie uitschakelen. Dat doe je eenvoudig via de Apple Watch zelf. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Maak minder doorzichtig. Het ziet er allemaal wel wat minder mooi uit, maar je haalt in ieder geval het einde van de dag.

#15 Kies voor grijstinten

Het klonk ons aanvankelijk wat vreemd in de oren, maar je schijnt daadwerkelijk de batterijduur van je Apple Watch te kunnen verlengen door over te schakelen op grijstinten. Ook deze optie vind je direct op de Apple Watch, via Instellingen > Toegankelijkheid > Grijstinten.

#16 Zet automatisch installeren van apps uit

Zodra je een app installeert die zowel op de iPhone als op de Apple Watch werkt, dan zal de bijbehorende app meteen worden geïnstalleerd op het horloge. Dit kost uiteraard energie, dus kun je dit op momenten dat het erop aan komt maar beter uitschakelen. De instelling hiervoor vind je in de Apple Watch-instellingen bij Algemeen > Appinstallatie.

#17 Sluit batterijvretende apps af

Als het goed is regelt de Apple Watch zelf het energieverbruik van apps. Maar soms gaat er iets mis, waardoor een bepaalde app opeens veel meer energie verbruikt. Je kunt het eventueel merken door het warmer worden van de Apple Watch. Je sluit de app gedwongen af door de volgende handelingen uit te voeren:

Start de app waarvan je vermoed dat het de boosdoener is. Houd de zijknop van de Apple Watch ingedrukt totdat je het scherm ziet om de Apple Watch uit te zetten. Hou de Digital Crown ingedrukt. De app wordt afgesloten en je gaat terug naar het homescreen.

#18 Herstart je Apple Watch regelmatig (maar niet te vaak)

Het is een waarheid als een koe: als iets niet werkt zoals het hoort, kun je beter even herstarten. Hou de Digital Crown en de zijknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Wacht vervolgens totdat de Apple Watch weer opstart. Je hoeft dit niet elke dag te doen, maar elke maand kan wel helpen om de batterijduur te verlengen.

#19 Installeer de nieuwste update van watchOS

Apple brengt regelmatig updates voor watchOS uit, waarin de nieuwste optimalisaties zijn doorgevoerd. Dat zorgt er ook voor dat je altijd de nieuwste functies hebt. Je kan via de iPhone automatische updates inschakelen via de Watch-app > Algemeen > Software-update > Automatische updates. Je kan ook direct vanaf je Apple Watch updaten via Instellingen > Algemeen > Software-update.

#20 Speel niet te veel spelletjes

Je kunt op de Apple Watch allerlei spelletjes spelen, ook al is het kleine scherm er niet voor geschikt. Maar hou er rekening mee dat de Apple Watch is ontworpen om steeds maar héél kort ingeschakeld te zijn. De batterij is er niet op berekend om tijdens lange sessies te gebruiken. Een spelletje af en toe is geen probleem, maar als het een verslaving wordt is het slim om een oplader bij de hand te hebben.

#21 Gebruik een Bluetooth-borstband

Ben je duursporter en ga je langere tijd sporten, dan kun je beter een Bluetooth-hartslagmeter met een borstband dragen. Tja, we weten dat het vervelend is om te dragen, maar het verbruikt minder energie dan constant de ingebouwde hartslagmeter van je Apple Watch gebruiken. Je kunt de hartslagmeter met je Apple Watch koppelen door naar Instellingen > Bluetooth te gaan op je Apple Watch. Zorg wel dat je een hartslagmeter hebt die met Bluetooth werkt.

#22 Schakel Bluetooth op je iPhone niet uit

Schakel je Bluetooth uit op de iPhone, dan zal de Apple Watch vergeefs gaan zoeken naar en verbinding. Het horloge zal blijven zoeken totdat er weer een verbinding mogelijk is. Het is beter om Bluetooth ingeschakeld te laten, zodat beide apparaten steeds met elkaar in contact staan. Of zet de Apple Watch in vliegtuigstand, als je helemaal niet wilt dat Bluetooth actief is.

#23 Kies voor een 42mm/44mm Apple Watch

Ben je bezorgd over de batterijduur van de Apple Watch en heb je nog geen exemplaar gekocht? Kies dan voor de 42mm of 44mm Apple Watch. Deze heeft meer ruimte voor een grotere batterij en dat leidt tot een batterijduur van minstens anderhalve dag. Bij de 38mm en 40mm Apple Watch moet je rekenen op één dag batterijduur.

#24 Hou het energieverbruik van je Apple Watch in de gaten

Pas als je weet waar hoger energieverbruik door wordt veroorzaakt, kun je er iets aan doen. Kijk daarom in de Apple Watch-app op de iPhone hoe je batterijverbruik is. Je ziet meteen hoeveel data de verschillende apps hebben gebruikt en dat kan een aanwijzing zijn hoe intensief je ze gebruikt. Je kunt het batterijverbruik ook in de gaten houden op de wijzerplaat door een complicatie in te schakelen. Nog slimmer: kijk op het Vandaag-scherm van de iPhone wat de batterijstatus van je Apple Watch is.

#25 Koop een reservebatterij voor de Apple Watch

Je hebt reservebatterijen voor de iPhone, die je ook voor de Apple Watch kunt gebruiken. Dat vereist wel dat je steeds de oplader bij de hand hebt. Er zijn gelukkig betere oplossingen. We hebben op iCulture eerder geschreven over de NomadPod en de Griffin Travel Power Bank, twee reservebatterijen die geschikt zijn voor de Apple Watch. Je hebt er geen aparte lader voor nodig. Investeer voorlopig nog niet in horlogebandjes met ingebouwde batterij zoals de ReserveStrap, want die zijn vaak afhankelijk van de diagnostische poort in de Apple Watch en het lijkt erop dat Apple het gebruik daarvan niet toestaat. Bekijk ook ons overzicht met Apple Watch powerbanks.

#26 Gebruik je Apple Watch niet om mee te bellen

Het is mogelijk om met je Apple Watch te telefoneren, maar het is af te raden. Ten eerste is het geluid niet optimaal, vooral voor de ontvanger aan de andere kant van de lijn. Het ziet er bovendien vreemd uit en de batterij gaat sneller leeg. Volgens Apple heeft de Apple Watch een normale batterijduur van 18 uur, maar ga je ermee bellen dan is het opeens gereduceerd tot 3 uur. Voer liever telefoongesprekken via je iPhone.

#27 Zet draagdetectie aan

Als je ‘s avonds je Apple Watch op de lader legt, is het niet nodig dat alle notificaties daarop blijven binnenkomen. Dankzij draagdetectie weet de Apple Watch of hij om je pols zit of niet. Als je hem dus op de lader legt, wordt de Apple Watch automatisch vergrendeld en komen alle notificaties gewoon weer op je iPhone binnen. De instelling voor draagdetectie vind je in de Apple Watch-app op je iPhone bij Mijn Watch > Algemeen > Draagdetectie.

#28 Zeg Siri vaarwel

Als je Siri gebruikt op de Apple Watch, dan kan je deze functie op drie manieren activeren: door de Digital Crown ingedrukt te houden, door ‘Hé Siri’ te zeggen en door je pols te draaien en meteen te spreken. Voor ‘Hé Siri’ en het draaien van je pols moet de Apple Watch constant luisteren en dat kost uiteraard energie. Ben je gewend om de knop in te drukken (of gebruik je Siri helemaal niet), schakel het dan uit. Ga naar Instellingen > Algemeen > Siri en zet de schakelaars uit.

#29 Zet activiteitenmeldingen uit

Je hebt bij #8 de fitnessfuncties helemaal uitgezet. Misschien gaat je dat wat te ver en wil je wel meten wat je hebt gedaan, maar je wilt niet steeds de meldingen ontvangen, bijvoorbeeld dat je moet gaan staan. Gelukkig kun je de herinneringen van de Activiteit-app ook uitzetten: ga naar de Apple Watch-app op de iPhone en kijk bij Activiteit. Je kunt de herinneringen één dag uitschakelen (bijvoorbeeld wanneer je ziek in bed ligt) of gericht bepaalde herinnering uitschakelen. Een populaire optie is bijvoorbeeld om de herinneringen om elk uur te gaan staan uit te schakelen.

#30 Gebruik de pincode op een slimme manier

Het is verstandig om je Apple Watch af te schermen met een pincode, zodat deze minder snel het doelwit is van dieven. Aan een geblokkeerde Apple Watch heb je immers niet zoveel. Maar gebruik de pincode wel op een slimme manier: stel in dat je géén pincode hoeft in te vullen als de iPhone is ontgrendeld. Dat scheelt je veel priegelig gedoe op het scherm en het verlengt de batterijduur, want het scherm hoeft niet steeds ingeschakeld te staan om de pincode in te voeren. Ga in de Apple Watch-app op de iPhone naar Toegangscode en zet de schakelaar aan bij Ontgrendel met iPhone.

#31 Gebruik de Apple Watch niet als (kook)wekker

Ben je een weekendje weg en ben je de lader vergeten? Gebruik dan de iPhone als wekker, niet de Apple Watch. Het trillen en geluidjes afspelen kost onnodig energie. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de iPhone als kookwekker: waarom zou je de Apple Watch gebruiken als het ook op de iPhone kan? Met Siri start je eenvoudig een timer.

#32 Sneller opladen in vliegtuigmodus

Heb je een bijna lege batterij en mag je even de oplader van een vriend gebruiken? Haal het maximale uit de beschikbare laadtijd door alle draadloze functies op de Apple Watch uit te schakelen. Het kan drie uur duren tot een volle batterij, dus elke minuut is mooi meegenomen. Notificaties vertragen het opladen alleen maar onnodig.

#33 Stop met navigeren als je aangekomen bent

Heb je met Apple Kaarten een route gepland, dan zal de Apple Watch je onderweg de route wijzen en met tikjes waarschuwen als je moet afslaan. Zorg daarna dat de navigatie wordt gestopt. Als dit niet automatisch gebeurt moet je de Apple Kaarten-app afsluiten op de Apple Watch. Druk hard op de Apple Kaarten-app en tik Stop route. Je kunt ook afslagmeldingen op je Apple Watch uitschakelen als je deze tijdens het navigeren niet nodig hebt. Dit doe je via de Apple Watch-app door te kiezen voor Mijn Watch > Kaarten > Afslagmeldingen.

