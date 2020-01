Gaat je Apple Watch te snel leeg tijdens workouts? Gelukkig kun je ook een energiebesparende modus voor de Apple Watch workouts inschakelen. Dit is geschikt voor hardlopen en wandelen. Ideaal voor wat langere loopsessies, zoals een marathon of als je de hele dag gaat wandelen.

De batterij van de Apple Watch gaat sneller leeg als je een workout doet. Dat komt omdat de hartslagmeter in de Apple Watch continu metingen doet. Terwijl jij je in het zweet werkt, zorgt het horloge dat jij steeds op de hoogte bent van je actuele lichaamswaarden. Het kan interessant zijn om continu je hartslag te meten, maar het is niet altijd nodig. Daarom kun je tijdens het sporten ook de stroombesparende modus inschakelen, zodat je batterij langer meegaat.

Stroombesparing bij workouts inschakelen

Zo kun je de stroombesparende modus inschakelen bij Apple Watch workouts:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar het onderdeel Mijn Watch en kies Algemeen. Scroll naar de optie Stroombesparing bij work-outs. Zet de schakelaar aan.

Vanaf nu wordt de hartslagmeter uitgeschakeld tijdens wandel- en hardloopworkouts. Bij alle andere sportsessies word je hartslag nog wel regelmatig opgemeten.

Het belangrijkste nadeel van de hierboven genoemde stroombesparende modus is dat je calorieverbruik iets minder nauwkeurig kan worden gemeten.

Gebruik je een hartslagmeter voor je Apple Watch, dan wordt deze niet uitgeschakeld.

Apple Watch spaarstand gebruiken

Is je batterij bijna leeg, dan kun je ook de Apple Watch in spaarstand zetten. Dit heeft echter wel een groot nadeel: er worden geen bewegingsdata meer gemeten en je activiteitringen worden ook niet gevuld. Je zult in dat geval de workout handmatig achteraf moeten invoeren.

