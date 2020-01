Apple Watch hartslagmeter koppelen

De Apple Watch heeft een ingebouwde hartslagmeter, waarmee je continu je hartslag kunt meten tijdens het sporten. Maar soms wil je ook een externe hartslagmeter koppelen, bijvoorbeeld als je via een hartslagmeter met borstband hebt, of gedetailleerde metingen nodig hebt. In deze tip lees je hoe je zo’n externe hartslagmeter via Bluetooth koppelt met de Apple Watch.

Welke hartslagmeter kopen?

De Apple Watch werkt met Bluetooth 4 en nieuwer, dus het is mogelijk dat oudere hartslagmeters niet gekoppeld kunnen worden. Met nieuwere modellen zoals die van Wahoo moet het echter lukken.

Dit zijn enkele suggesties:

Hartslagmeter koppelen met Apple Watch

Zo koppel je je externe hartslagmeter met je Apple Watch:

Zorg dat je hartslagmeter ingeschakeld staat en via Bluetooth vindbaar is. Start de Instellingen-app op je Apple Watch. Tik op Bluetooth. Wacht tot de hartslagmeter in de lijst verschijnt. Tik op de naam van de hartslagmeter en de verbinding wordt gelegd.

Lukt het niet om te koppelen, dan kan het zijn dat de hartslagmeter al verbonden is met de iPhone. In dat geval kun je de Bluetooth-instellingen van de iPhone tijdelijk uit zetten om de hartslagmeter te dwingen om met je Apple Watch verbinding te maken. Ook kun je de hartslagmeter op de iPhone uit de lijst met gekoppelde apparaten halen, al is dat wat drastischer. Het opnieuw koppelen is net iets meer werk. Nog iets anders om rekening mee te houden: je kunt geen twee hartslagmeters tegelijk koppelen met de Apple Watch.

