Handige tips voor de Mail-app op iPhone en iPad

Er zijn heel veel handige e-mail apps voor iPhone en iPad, maar met de standaard Mail-app van Apple kom je ook al een heel eind. Voor een beetje e-mailen heb je eigenlijk geen alternatief nodig. Om alles uit de Mail-app te halen vind je hier een aantal tips, met handige trucjes om sneller mails te verwijderen, het overzicht te bewaren en meer. Dit zijn elf handige tips voor de Mail-app voor je iPhone en iPad.



#1 Vegen voor snelle acties (ook in de e-mail)

Je weet misschien wel dat je vanuit het mailoverzicht in de Mail-app naar links en rechts kan vegen om een e-mail snel te verwijderen, te markeren en meer. Maar wist je dat dit ook werkt als je in een e-mail zit? Veeg naar links en je ziet rechts dezelfde opties als in het mailoverzicht. Standaard zijn dat verwijderen, markeren en antwoorden. Veeg de e-mail naar rechts en je kan hem snel als (on)gelezen markeren. Bij het aanpassen van de veegopties in de Mail-app, pas je dit ook hier aan.

#2 Ongelezen inbox

Als je snel alle ongelezen e-mails wil bekijken, dan kan dat door een aparte Ongelezen-inbox in te stellen. Deze inbox geldt voor alle accounts die je aan de Mail-app toegevoegd hebt. Het voordeel van zo’n ongelezen inbox is dat je zonder al teveel gedoe meteen kan zien welke nieuwe e-mails er nog op je staan te wachten. Behalve de Ongelezen-inbox kan je ook een Vandaag-inbox instellen, die alle e-mails van alleen de huidige dag bij elkaar zet. Je stelt dit in door in de Mail-app in het postbussenoverzicht te tikken op Wijzig. Vink dan de gewenste postbussen aan.

#3 Sneller zoeken

Er zijn allerlei manieren om snel de juiste e-mail op te zoeken. Je kan zoeken met Spotlight, met Siri, met filters en met allerlei slimme commando’s. In het algemene zoekveld van de Mail-app tik je bijvoorbeeld een datum in, zodat je alleen de mailtjes van die desbetreffende datum in beeld krijgt. Je kan dit ook combineren met de naam van een verzender. In een paar stappen vind je zo precies de e-mail die je zoekt.

Bekijk ook Slim email doorzoeken in Mail-app voor iPhone en iPad Je kunt op meerdere manieren je e-mailberichten doorzoeken op de iPhone: via Spotlight, via het zoekvak in de Mail-app en met speciale zoekcommando's. Deze tip legt uit wat de mogelijkheden zijn.

#4 Meerdere e-mails bewerken

Je kent het misschien wel: je wil op een e-mail antwoorden, maar je wil tijdens het opstellen van je bericht ook nog even door je inbox bladeren om een andere e-mail te bekijken. Dat kan, want je kan meerdere e-mails tegelijk bewerken. Veeg tijdens het opstellen de nieuwe e-mail naar beneden en je hebt weer volledig toegang tot je hele inbox. Je kan op deze manier zelfs een tweede e-mail opstellen en die ook weer naar beneden vegen. Tik vervolgens onderaan op de stapel e-mailconcepten en ze verschijnen in een overzicht bij elkaar, net als met tabbladen in Safari. Om de concepten te verwijderen, tik je linksboven op het kruisje of veeg je ze naar links.

Bekijk ook Meerdere e-mails tegelijk bewerken op iPhone en iPad Een mail schrijven en tegelijkertijd naar een andere mail kijken zonder eerst op te moeten slaan, kan heel eenvoudig zijn. Je hoeft alleen maar naar beneden te swipen tijdens het bewerken. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

#5 Meerdere vensters op iPad

Daarop aansluitend profiteren iPad-gebruikers van nog een extra mogelijkheid. Je kan op de iPad meerdere vensters van dezelfde app gebruiken, bijvoorbeeld in Split View. Je zet dan bijvoorbeeld twee e-mails rechtstreeks naast elkaar. De standaard Mail-app werkt hier ook mee samen. Je doet dit door de Mail-app te openen en vervolgens de Dock in beeld te brengen en het Mail-icoontje te verslepen naar de zijkant van het scherm. Je kan het appicoontje ook ingedrukt houden en tikken op Toon alle vensters. Tik dan op het plusje rechtsboven en er opent zich een nieuw tweede venster van de Mail-app.

Bekijk ook Zo gebruik je meerdere vensters van dezelfde app op de iPad Op de iPad kun je sinds iPadOS 13 meerdere vensters gebruiken. Je kan op deze manier makkelijker en sneller werken met de apps op de iPad. Zo gebruik je de meerdere vensters op de iPad.

#6 Supersnel wissen door te vegen

Er zit een trucje in de Mail-app verstopt waarmee je heel snel e-mails kan selecteren om bijvoorbeeld daarna meteen te wissen. Je doet dit door naar je e-mailoverzicht te gaan en met twee vingers over de e-mails naar beneden te vegen. Je komt dan meteen in de selecteermodus en kunt in één veegbeweging alle e-mails die op je scherm staan selecteren.

#7 Filteren naar keuze

Linksonder in het overzicht van je e-mails in de Mail-app zie je een knop om te filteren. Standaard kun je hiermee wisselen tussen alle e-mails of alleen de ongelezen berichten. Maar als je tikt op het blauwe woordje Ongelezen onderaan het overzicht, zie je nog veel meer opties. Naast ongelezen kan je ook Gemarkeerd aanvinken en er zijn schakelaars voor e-mails met bijlagen of alleen van VIP-contacten.

#8 Markeerkleur aanpassen

Je kan e-mails markeren, zodat je ze makkelijker terug kan vinden. Maar niet alle gemarkeerde e-mails horen bij elkaar. Daar is gelukkig iets op gevonden, want je kan verschillende kleuren instellen voor de parkeeroptie. Je doet dit door een e-mail te openen, onderaan op het pijltje te tikken en te kiezen voor Markeer. Daar kun je vervolgens kiezen uit zeven verschillende kleuren. Kies bijvoorbeeld rood voor werk en blauw voor privé, zodat je meteen aan de kleur ziet waar de e-mail bij hoort.

#9 VIP-meldingen

Als je gek wordt van al die meldingen van nieuwe (oninteressante) e-mails, kun je ervoor kiezen om alleen een melding te krijgen van VIP-contacten. Om een contact toe te voegen als VIP, tik je op zijn of haar naam in de ontvangen e-mail en tik je op Voeg toe aan vip. Vervolgens ga je naar de instellingen voor meldingen via Instellingen > Berichtgeving > Mail en kies je daar welke meldingen je wil ontvangen. Zet bijvoorbeeld meldingen uit voor je algehele postbus, maar activeer deze apart voor je VIP-contacten.

Bekijk ook Zo kun je VIP-contactpersonen instellen in de Mail-app op iPhone en iPad De VIP-inbox op de iPhone en iPad zorgt ervoor dat je email van belangrijke contactpersonen niet over het hoofd ziet. Deze tip legt uit hoe je VIP's toevoegt aan de Mail-app en een herkenbaar geluidje voor ze instelt.

#10 Uitschrijven voor nieuwsbrieven

Uitschrijven voor nieuwsbrieven kan een lastig klusje zijn, helemaal als bedrijven de uitschrijfknop op een stiekem plekje verstopt hebben. In veel gevallen kan de Mail-app dit ook voor je regelen. Hij herkent automatisch nieuwsbrieven en bovenaan zie je vanzelf een dat het bericht afkomstig is van een mailinglijst. Tik op de melding op je uit te schrijven. Het werkt niet bij alle diensten, maar in veel gevallen kun je je zo makkelijk uitschrijven.

#11 Conversaties stilhouden

Als je in een flink e-mail-gesprek zit, kan het vervelend zijn als je voor elke nieuwe e-mail in de conversatie een melding krijgt. Met een paar tikken kun je conversaties in de Mail-app stilhouden. Dit doe je door een e-mail ingedrukt te houden en in het menu onderaan te tikken op Houd stil. Wil je toch weer meldingen, dan tik je op Geluid aan.