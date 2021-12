Als je in de bioscoop of het theater zit of gewoon ‘s avonds thuis een film kijkt, is er bijna niets vervelender dan oplichtende schermen. Bij de Apple Watch kan dat ook per ongeluk gebeuren: als je je pols kantelt, springt het scherm automatisch aan. Met de Apple Watch Theatermodus voorkom je dat. Het scherm van je Apple Watch gaat niet meer automatisch aan bij een polsbeweging. Ook wordt het geluid automatisch op stil gezet. Zo werkt de Apple Watch Theatermodus.

Theatermodus op de Apple Watch

Je vindt de optie op de Apple Watch in het Bedieningspaneel. Het inschakelen van de Theatermodus heeft twee gevolgen:

Het geluid wordt uitgeschakeld. Hierdoor wordt de knop voor stille modus in het Bedieningspaneel ingeschakeld.

Het scherm gaat niet meer aan bij een polsbeweging. Als je ‘always on’ gebruikt, zal je scherm helemaal op zwart gaan. De schakelaar in de Watch-app bij Mijn Watch > Algemeen > Activeer scherm > Activeer scherm bij pols optillen wordt dan ook uitgeschakeld. Het scherm blijft ook uit bij binnenkomende meldingen.

Deze stand komt dus goed van pas als je in de bioscoop of in het theater bent. Ook op andere plekken waar duisternis gewenst is, kan het van pas komen, zoals tijdens een nachtvlucht in het vliegtuig. De Theatermodus kan ook gebruikt worden als je je slaap wil meten met je Apple Watch. Zo voorkom je dat hij tijdens de nacht automatisch aan springt.

Apple Watch Theatermodus inschakelen

Om de Theatermodus te activeren, doe je het volgende:

Open het Bedieningspaneel door vanaf de wijzerplaat omhoog te vegen. Tik op het icoontje met de twee theatermaskers.

Als de Theatermodus actief is (te herkennen aan het theater-icoontje op de wijzerplaat), dan kun je het scherm van de Apple Watch activeren door op het scherm te tikken of door op de Digital Crown of zijknop te drukken. Tijdens het gebruik van de Theatermodus blijven meldingen gewoon binnenkomen en door een tik op je pols voel je dat je een melding krijgt. De functie om aan de Digital Crown te draaien om de tijd zichtbaar te maken, werkt ook bij het gebruik van de Theatermodus. Wil je toch geluid krijgen van meldingen, dan kan je de stille modus uitschakelen via het Bedieningspaneel.

Je kunt via het Bedieningspaneel de Theatermodus weer uitschakelen. De stille modus zal de stand aanhouden die je had voordat je de Theatermodus activeerde.

