Geoptimaliseerd opladen op de Apple Watch: zo voorkom je slijtage

Op de Apple Watch is sinds watchOS 7 geoptimaliseerd opladen mogelijk. In dit artikel lees je wat het betekent, hoe het werkt en hoe je het kunt in- en uitschakelen.

Je iPhone geoptimaliseerd opladen kan al langer. Hiermee wordt je iPhone niet direct tot 100% opgeladen, maar pas op het moment dat je het nodig hebt. Dit gebeurt op basis van je gebruikspatronen. Op de Apple Watch is nu ook geoptimaliseerd opladen ingevoerd. We praten je bij over de volgende onderwerpen:

Wat is geoptimaliseerd opladen voor Apple Watch?

Geoptimaliseerd opladen verbetert de levensduur van je accu. Het zorgt ervoor dat er minder slijtage optreedt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie over jouw oplaadgedrag, zodat de batterij niet urenlang op 100 procent aan de lader hangt.

Als de functie is ingeschakeld, zal de Apple Watch eerst tot 80 procent worden opgeladen. Het batterijniveau blijft daarbij steeds op een niveau tussen 75 en 80 procent. Vlak voordat jij normaal gesproken opstaat zal de accu tot 100 procent worden opgeladen. Als het goed is merk je er dus niets van: op het moment dat jij uit bed gaat is je Apple Watch-accu weer helemaal vol. Je zult er alleen iets van merken als je op die ene bijzondere dag al om 4:00 uur moet opstaan om te gaan dauwtrappen of om een vliegtuig te halen.

Leg je je Apple Watch elke nacht om 23:00 uur op de lader en doe je je horloge de volgende dag om 7:00 uur weer om, dan leert Apple van dit gedrag. De accu zal ongeveer een uur voordat je opstaat volledig tot 100 procent worden opgeladen. Het verspreid opladen is beter voor je accu, zodat deze niet lange tijd aan de oplader hangt met een volle batterij.

Apple Watch batterijconditie

Je kunt de batterijconditie van je Apple Watch zien door op de Instellingen-app naar Batterij > Batterijconditie te gaan. Bij een Apple Watch die al wat langer in gebruik is zal de maximale capaciteit niet meer 100% zijn, maar bijvoorbeeld 96%. Dit geeft de mate van slijtage aan. Is de accu erg versleten, dan kun je deze bij Apple laten vervangen voor rond de 100 euro. Bij oudere modellen is het vaak verstandiger om een nieuwe Apple Watch te kopen.

Hoe verbeter je geoptimaliseerd opladen voor Apple Watch?

Geoptimaliseerd laden werkt alleen op plekken waar je vaak bent, zoals thuis of op je werk. Om zeker te weten dat de Apple Watch weet op welke locatie je bent, is het belangrijk om de locatiefuncties ingeschakeld te hebben.

Deze functies staan standaard aan, maar het is goed om ze even te controleren:

Open de Instellingen-app op je Watch en tik op Privacy. Zet de schakelaar bij Locatievoorzieningen aan. Blader omlaag en tik op Systeem-voorzieningen. Zet de schakelaar bij Systeemaanpassing aan. Blader omlaag en tik op Belangrijke Locaties. Voer je toegangscode in en de schakelaar aan.

De locatie wordt alleen gebruikt op de Apple Watch en wordt niet naar Apple of naar derde parijen gestuurd.

Als je een avond niet thuis slaapt maar in een hotel of bij vrienden, dan zal je waarschijnlijk een ander oplaadritme hebben. De functie zal op dat moment niet actief zijn.

Hoe schakel je Apple Watch geoptimaliseerd opladen uit?

Als je een nieuwe Apple Watch koopt of je smartwatch bijwerkt naar watchOS 7, dan zal deze functie automatisch ingeschakeld staan. Je kunt het ook (tijdelijk) uitschakelen als je wilt.

Open de Instellingen-app op je Apple Watch en tik op Batterij. Ga naar Batterijconditie > Geoptimaliseerd opladen. Kies Schakel uit tot morgen om de functie tijdelijk uit te schakelen. Of schakel de functie uit door op Schakel uit te tikken.

Wil je geoptimaliseerd opladen van je Apple Watch toch weer inschakelen? Dan herhaal je bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

Meer over geoptimaliseerd opladen van de iPhone lees je in een aparte tip. Of kijk hoe je de Apple Watch-batterijduur kunt verlengen!