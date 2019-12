Met de spaarstand zorg je dat de Apple Watch langer meegaat. In deze tip lees je hoe de spaarstand kunt in- en uitschakelen.

De Apple Watch houdt het met gemak een dag vol op een acculading. Maar als je er meerdere dagen mee wilt doen, zal het krap worden. Op die momenten is het verstandig om de Spaarstand te activeren zodat de Apple Watch nauwelijks of geen energie gebruikt. Deze tip laat zien hoe je deze energiebesparende modus gebruikt.

Apple Watch spaarstand, wat is het?

Voordat je de Spaarstand activeert, is het belangrijk om te weten wat deze modus allemaal uitschakelt. Daar kunnen we kort over zijn: de Apple Watch laat in de spaarstand alleen de tijd zien in groene, digitale cijfers. Alle andere functies worden uitgeschakeld, zodat je dus geen notificaties meer ontvangt en ook je dagelijkse activiteitencirkels niet meer vult. Je Apple Watch verandert hierdoor dus feitelijk in een klassiek digitaal horloge.

Apple Watch Spaarstand inschakelen: drie manieren

Er zijn verschillende manieren om deze energiezuinige modus in te schakelen, die we hieronder zullen bespreken.

1. Via het Bedieningspaneel

De meest gangbare manier is via het Bedieningspaneel op de Apple Watch:

Open de klok op je Apple Watch. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Bedieningspaneel te openen. Tik op het batterijpercentage. Verschuif de schakelaar voor de Spaarstand.

2. Via de wijzerplaat

Een andere manier om handmatig de Spaarstand te activeren is via de wijzerplaat. Je moet dan wel het batterijpercentage als complicatie op de wijzerplaat hebben gezet, zoals in de afbeelding hierboven.

3. Automatisch als de batterij leeg raakt

De Apple Watch kan ook zelf voorstellen om het wat zuiniger aan te doen. Zodra je batterijpercentage onder de tien procent duikt, zul je meldingen ontvangen waarin je gemakkelijk de Spaarstand kunt activeren.

Apple Watch Spaarstand uitschakelen

Als je de Apple Watch in spaarstand hebt gezet, is het wat omslachtiger om deze weer uit spaarstand te halen. In feite moet je de Apple Watch opnieuw opstarten.

Houd hiervoor de zijknop ingedrukt, totdat het Apple-logo verschijnt. Je Apple Watch moet wel voldoende batterijlading hebben om de normale modus weer te activeren.

Spaarstand nodig? Check het via je iPhone

Op de Apple Watch kun je zien hoe vol je batterij nog is, maar als je behoefte hebt aan meer informatie zul je de bijbehorende Apple Watch-app op de iPhone erbij moeten pakken.

Ga naar Mijn Watch en scroll naar Algemeen. Scroll in het volgende scherm helemaal naar beneden en tik op Gebruik. Blader omlaag.

Helemaal onderin dit overzicht kun je zien hoe lang de Watch meegegaan is op een acculading en hoe lang hij het volhoudt als je hem in Spaarstand zet.

Nog meer tips om je Apple Watch-accu te sparen? Hieronder vind je een flinke hoeveelheid weetjes en handigheidjes: