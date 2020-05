Op de Apple Watch is het mogelijk om apps geforceerd af te sluiten. In deze tip lees je welke stappen je moet volgen voor Apple Watch-apps afsluiten en herstarten.

Een Apple Watch app afsluiten kan op twee manieren: de gewone standaard manier als je klaar bent met een app of geforceerd als een app vastgelopen is of niet meer lekker werkt. In het ergste geval kan je Apple Watch helemaal zijn vastgelopen en is het nodig om je Apple Watch gedwongen te herstarten. In deze tip leggen we je uit hoe dit werkt.

Een Apple Watch app afsluiten

Als je een app op wil starten, kan je dat doen vanuit een complicatie op de wijzerplaat, de Apple Watch Dock of door eenmalig op de Digital Crown te drukken om naar het app-scherm te gaan. Vanuit daar kies je de app die je wil openen. Als je klaar bent met de app, kun je deze afsluiten door weer op de Digital Crown te drukken. Afhankelijk van de situatie keer je dan terug naar het app-scherm of naar de wijzerplaat. Ben je op het app-scherm, druk dan nog een keer op de Digital Crown om terug te keren naar de wijzerplaat.

Het is in principe niet nodig om op de Digital Crown te drukken om terug te gaan naar de wijzerplaat, omdat de Apple Watch dit ook automatisch kan doen. Je kan bijvoorbeeld kiezen dat 2 minuten na laatste gebruik automatisch de wijzerplaat weer getoond wordt zodra je het scherm activeert (door je pols te draaien of door op het scherm te tikken). Je vindt deze instelling in de Watch-app op de iPhone via Mijn Watch > Algemeen > Activeer scherm.

Apple Watch app geforceerd afsluiten: stappen bij vastgelopen app

Om een app op de Apple Watch gedwongen af te sluiten, heb je twee knoppen nodig: de platte knop aan de zijkant en de Digital Crown. Je gebruikt dit in een aantal situaties:

De app is compleet vastgelopen. Hij reageert niet meer op aanraken en scrollen is ook niet mogelijk.

De app wordt niet geüpdatet. Er staat oude informatie in en opnieuw openen heeft geen zin.

Bepaalde functies van een app werken niet meer (goed).

Neem deze 4 stappen om een app op de Apple Watch af te sluiten:

Open de app die problemen geeft. Houd de zijknop ingedrukt. Laat pas los als het afsluitscherm verschijnt. Laat de zijknop los en houd de Digital Crown ingedrukt. De app wordt afgesloten en het overzicht met apps verschijnt. Je kan hem nu weer opnieuw openen.

Waarom moet ik Apple Watch apps geforceerd afsluiten?

Geforceerd afsluiten van apps op de Apple Watch kan een oplossing zijn bij veel voorkomende problemen, maar het is niet altijd een oplossing om je accuduur te verbeteren. Als je continu apps afsluit, die vervolgens weer moeten worden opgestart, kost dat juist extra batterijduur. Daarom is het vooral aan te raden bij apps die vastgelopen zijn. Het kost niet alleen extra batterijduur, maar het kost ook nog extra tijd omdat je veel meer handelingen moet doen. Doe het daarom alleen als een app vastgelopen is of niet goed werkt.

Open je dezelfde app nu opnieuw, dan merk je dat hij deze even moet laden. Dit is normaal, omdat je de app net verwijderd hebt uit het recente geheugen van de Apple Watch.

Apple Watch gedwongen herstarten

Is de Apple Watch vastgelopen en werkt niets meer, dan is het tijd om de Apple Watch gedwongen te herstarten.

Dit werkt als volgt:

Houd de zijknop én de Digital Crown minstens 5 seconden tegelijk ingedrukt, totdat het scherm op zwart gaat. Druk op de zijknop om de Apple Watch weer te starten.

Meer uitleg over herstarten en geforceerd herstarten van je Apple Watch vind je in ons aparte artikel:

Bekijk ook Zo kun je een vastgelopen Apple Watch herstarten Bij een vastgelopen Apple Watch helpt herstarten. In deze tip lees je alles over de Apple Watch normaal en gedwongen herstarten, resetten en naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Force quit op andere apparaten

In onderstaande tips lees je hoe je een app gedwongen kan afsluiten op andere apparaten:

Je kunt op de Apple Watch ook apps uit het dock verwijderen, maar daarmee sluit je ze niet af.