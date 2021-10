Hoe werkt snelladen met een Apple Watch en wat heb je nodig? In deze tip lees je wat je moet weten over deze functie.

Het snelladen van een Apple Watch kan handig zijn voor mensen die hun smartwatch bijna 24 uur per dag dragen of wel eens vergeten het ding op te laden. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om te weten wat je nodig hebt om je Apple Watch sneller op te laden. Dat lees je hier.

Dit heb je nodig om een Apple Watch te kunnen snelladen

Snelladen is een nieuwe functie op de Apple Watch Series 7. Heb je een ander model, dan zal je met dezelfde snelheid als altijd blijven laden, ook als je een snellere oplader gebruikt. Weet je niet welke Apple Watch je hebt? Bekijk dan ons overzicht van Apple Watch modellen.

De Apple Watch Series 6 ondersteunt ook sneller opladen dan de generaties ervoor, maar is niet zo snel als bij de Apple Watch Series 7. Dat is momenteel het enige model dat echt snelladen ondersteunt.

De Apple Watch Series 7 wordt geleverd met een snellader-kabel, maar niet met een lichtnetadapter om in het stopcontact te steken. Je hebt daarom ook een 20W lichtnetadapter nodig. Je kunt ook een nog sterkere lichtnetadapter gebruiken, zoals die van een MacBook. De Apple Watch zal er alleen niet nóg sneller van opladen.

Concluderend heb je al deze producten nodig om te kunnen snelladen met je Apple Watch:

Apple geeft aan dat je ook een lichtnetadapter van 18W kunt gebruiken om te kunnen snelladen, maar dit accessoire is niet los te koop. Daarom vermelden we hier het 20W-model. Daarnaast zegt Apple dat je ook adapters van andere merken kan gebruiken, zolang deze maar meer dan 5W bieden en ondersteuning hebben voor usb-pd (power delivery).

Hoeveel sneller is snelladen bij een Apple Watch?

Heb je de juiste spullen in huis, dan zegt Apple dat je tot 33% sneller kunt opladen vergeleken met een Apple Watch Series 6. Je moet een Apple Watch Series 7 in ongeveer drie kwartier van 0% naar 80% kunnen opladen (in vergelijking met een uur bij de Apple Watch Series 6). Wil je boven de 80% doorladen, dan zal dat met een lagere snelheid zijn om de levensduur van de batterij wat te verlengen. Ook zegt Apple dat je met 8 minuten opladen de Apple Watch voor 8 uur lang kan gebruiken voor slaaptracking.

Hoeveel vermogen de Apple Watch Series 7 daadwerkelijk nodig heeft om te kunnen snelladen, maakt Apple niet duidelijk. We verwachten dat dit spoedig wel bekend zal zijn door technici die het horloge uit elkaar schroeven om te onderzoeken. Ook zullen wij bij iCulture testen hoe lang het in de praktijk duurt om de smartwatch op te laden met een gewone oplader en een snellader.

In de tussentijd kun je ook een kijkje nemen bij ons artikel over je iPhone snelladen. Lees daar ook of het snelladen van je toestel schadelijk kan zijn en bekijk enkele goede accessoires om aan te schaffen.