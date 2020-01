In de Apple Watch Series 5 en nieuwer vind je een Always On-scherm. Hiermee blijft het scherm altijd ingeschakeld, maar wordt wel gedimd. Lees hier alles over de Always On-functie: hoe je het gebruikt en hoe je voorkomt dat anderen privacy-gevoelige informatie te zien krijgen.

Always On gebruiken op de Apple Watch Series 5

Een van de grote vernieuwingen in de Apple Watch Series 5 is het Always On-scherm. In het Nederlands heet deze functie ‘Altijd Aan’, maar omdat de meeste Nederlanders al gewend zijn om de term ‘Always On’ hanteren zullen we het voor de herkenbaarheid daaraan vasthouden. Deze functie staat standaard ingeschakeld. Je kunt het eventueel inschakelen of aanpassen met de tips in dit artikel.

Wat is Always On?

Always On houdt in dat de wijzerplaat van je Apple Watch altijd aan staat, zodat je op elk moment de tijd kunt aflezen. Je hoeft daarvoor niet je pols op te tillen.

Is er een andere app geopend, dan wordt deze door ‘Altijd aan’ vaag weergegeven, met een analoge digitale klok in het hoekje. Dit geldt bijvoorbeeld voor het afspelen van muziek, zodat anderen niet kunnen gluren naar welk nummer je luistert.

De enige uitzondering is de Workout-app. Ben je aan het sporten, dan toont het scherm continu de Workout-app, zonder dat je je pols hoeft te draaien.

Always On uitschakelen

‘Altijd aan’ staat standaard ingeschakeld op Apple Watch-modellen die het ondersteunen. Je kunt het ook uitschakelen als je vindt dat het niet op prijs stelt of vindt dat de batterij te snel leeg gaat.

Zo kun je Always On uitschakelen:

Ga op je Apple Watch naar Instellingen. Blader omlaag naar Beeldscherm en helderheid. Tik op Altijd aan om de schakelaar om te zetten.

Op dezelfde manier kun je Altijd aan inschakelen op een later moment.

Gevoelige complicaties uitschakelen

De Apple Watch toont geen gevoelige informatie van apps als het scherm gedimd is. De achtergrond is namelijk vaag gemaakt. Maar het kan wel voorkomen dat er gevoelige info op de wijzerplaat zelf staat, namelijk in de complicaties. Dit zijn kleine informatieblokjes op het scherm, die bijvoorbeeld informatie op het gebied van gezondheid of je komende afspraken kunnen laten zien.

Je kunt dit uitschakelen:

Ga op je Apple Watch naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid. Zorg dat de schakelaar bij Altijd aan is ingeschakeld. Zet de schakelaar aan bij Verberg gevoelige complicaties.

Waarom Always On gebruiken?

Het voordeel van deze functie is dat je op elk moment kunt kijken hoe laat het is, zonder dat je je pols hoeft op te tillen. Vooral als je met anderen in gesprek bent kan het vervelend zijn om een opvallende draaibeweging met je pols te maken.

Het kan ook handig zijn als je je handen vol hebt en en wilt kijken hoe laat het is. Of als je bijvoorbeeld aan het videofilmen bent en je handen niet kunt bewegen.

Verder komt het Always On-scherm vooral van pas als je aan het sporten bent, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen. Je kunt tijdens het zwemmen niet zo makkelijk het scherm bedienen en met deze functie kun je toch zien hoe het met je workout staat en hoe laat het is.

Goed om te weten: er komen geen notificaties binnen op het gedimde Apple Watch-scherm. En als je bijvoorbeeld een timer hebt lopen, wordt deze ook niet continu bijgewerkt.

Accuduur bij Always On

Er zijn ook momenten dat je Always On niet wilt gebruiken. Bijvoorbeeld als je een lang weekend weg gaat of een lange vliegreis gaat maken en geen idee hebt wanneer je weer kunt opladen. In dergelijke situaties kun je de functie beter uitschakelen.

Misschien vraag je je af welke impact de functie heeft op de batterijduur. Apple belooft dat de Apple Watch nog steeds 18 uur batterijduur biedt, ook als Altijd aan is ingeschakeld. Wil je een nog langere accuduur, dan kun je Always On beter uitschakelen.

Als je pols omlaag houdt, worden de tijd en de complicaties op de wijzerplaat maar eens per minuut bijgewerkt.

Tijd-complicaties, zoals Timer en Stopwatch, ronden de informatie af op hele minuten.

Complicaties die live data tonen, zoals Kompas en Geluid, zijn niet meer actief als je je pols neerlegt.

Andere complicaties, zoals Weer, Agenda en apps van derden, worden eenmaal per minuut bijgewerkt.

De enige uitzondering is, zoals hierboven aangegeven, de Workout-app. Deze blijft zichtbaar tijdens het sporten, zodat je alles makkelijk kunt aflezen.

Waarom heeft de Apple Watch nu pas Always On?

De Apple Watch Series 5 is de eerste smartwatch van Apple die een Always On-scherm heeft. Dit is mogelijk dankzij een technische aanpassing in het scherm. Apple gebruikt al sinds de eerste Apple Watch (2015) een OLED-scherm, maar het was nog niet perfect. Als je je pols optilde duurde het even voordat de klok verscheen. Sindsdien is het Apple Watch-scherm vrijwel hetzelfde gebleven, terwijl er wel aan andere aspecten werd gesleuteld, zoals de performance.

De Series 2 kreeg een tweede generatie OLED-scherm, met een verbeterde helderheid. Pas bij de Series 4 introduceerde Apple een groter schermformaat (44mm) en werd een nieuwe schermtechniek ingevoerd: LTPO OLED. Apple deed er alleen nog niet zoveel mee, waarschijnlijk omdat de accuduur het niet kon bijbenen.

Pas bij de Series 5 maakt Apple volledig gebruik van de mogelijkheden van LTPO met de komst van LTPO—Low-Temperature Polycrystalline Oxide. Apple ontwikkelde hiervoor een speciale variant voor eigen gebruik. Erg veel is er niet over verteld, maar bij iFixit weten ze meer.

Het scherm is opgedeeld in meerdere lagen, waarbij verschillende technologieën zijn gebruikt. Eén ervan is low-temperature polycrystalline silicon (LTPS), een energiezuinige technologie die bepaalt of een pixel aan of uit moet staan. Ook maakt Apple gebruik van Indium Gallium Zinc Oxide (IGZO)-technologie, die bepaalt welk voltage aan een pixel geleverd wordt, welke helderheid en welke mix van rood, groen en blauw getoond moet worden. Apple gebruikte dit al in de iPads en MacBooks.

Het gevolg is dat de Apple Watch Series 5 een variabele verversingsgraad heeft, met een limiet van 1 Hz. Dit betekent één verversing per seconde. Daardoor kan de klok worden getoond, maar bijvoorbeeld niet een bewegende secondenwijzer (die zou namelijk steeds een sprongetje maken in plaats van soepel bewegen). De lagere verversingsgraad zorgt dat er minder energie wordt gebruikt. En omdat het scherm bovendien gedimd wordt, blijft je accuduur toch acceptabel.

Alles over het Apple Watch LTPO-scherm lees je in onderstaand artikel.