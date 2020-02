Wist je dat je ook spelletjes kunt spelen op je Apple Watch? Er zijn voor de Apple Watch meerdere games beschikbaar die leuk zijn voor tussendoor. In deze gids bespreken we acht aanraders.

Apple Watch games

Games kun je spelen op je iPhone en iPad, maar wist je dat er ook games zijn die je helemaal op je Apple Watch kunt spelen? Zeker sinds het scherm van de Apple Watch Series 4 een stuk groter is geworden en apps sinds 2018 verplicht ‘native’ moeten zijn, is het steeds leuker geworden. In deze lijst bespreken we enkele leuke Apple Watch games die je zeker moet proberen!

Games op de Apple Watch

Hoewel de games hieronder allemaal speelbaar zijn op de Apple Watch, moet je wel de bijbehorende iPhone-app downloaden om het spel te kunnen installeren. In de lijst hieronder vind je dan ook een combinatie van spellen die exclusief werken op de Apple Watch en spelletjes die je ook op de iPhone kunt spelen en waarbij de Apple Watch-game een verlengstuk daarvan is. Veel games bedien je via het scherm of met de Digital Crown.

Pong

Je kunt beargumenteren dat de Apple Watch eigenlijk niet geschikt is voor games. Maar er zijn ook spelletjes die zo simpel zijn, dat ze eigenlijk prima speelbaar zijn. Wij zouden dan kiezen voor Pong, de klassieker.

Simpeler kan niet en de game is ook nog gratis. Je speelt tegen de computer en probeert het balletje zo lang mogelijk in het spel te houden. Je draait hiervoor aan de Digital Crown, om het stokje te verplaatsen.

Lock The Block

In deze game gebruik je je vaardigheden en reflexen om bijzondere objecten te maken, bijvoorbeeld een kikker of een vos. Je tikt op het scherm om de blokken samen te stellen. Elk blok maakt een muziekgeluidje en samen levert dat een lied op.

Micropolis

In deze game ga je bouwen en geld verdienen. Maak gebouwen en verdien miljarden, terwijl je je stad uitbreidt. Draai aan je Digital Crown of veeg om vooruit te komen in de digitale wereld. In de shop vind je gratis cadeau’s. Je kunt 3 dagen proberen, daarna moet je gaan betalen, dus pas op!

Elevate Brain Training

Ook voor kennisvragen en testjes is de Apple Watch erg geschikt. Elevate is een van de bekendste, maar is helaas niet goedkoop. Na de proefperiode van 14 dagen ben je er misschien wel weer klaar mee, want daarna kost het een paar tientjes per jaar. Betaal je toch al voor de iOS-versie, dan kun je deze er natuurlijk makkelijk bij pakken.

Je traint je hersenen met meer dan 30 spelletjes, gericht op geheugen, wiskunde, taalbegrip en meer. Het lijkt op een trivia-quiz, maar dan iets serieuzer.

Cosmos Rings

Cosmos Rings wordt gemaakt door Square Enix, de gamestudio die we kennen van gigantische RPG’s zoals Final Fantasy. Deze game is speciaal voor de Apple Watch gemaakt. De bediening is simpel, maar toch voelt het als een erg ‘grote’ game. Je moet vechten, waarbij je de God of Time door gevechten leidt tegen neon monsters. Bij elke hergeboorte word je sterker en heb je meer vaardigheden. Het is een vrij prijzige game.

Nuggetz

Dit is een heel simpel spelletje, waarbij je kleuren moet aanwijzen. Je wordt daarbij op het verkeerde been gezet, omdat de kleur rood in het blauw wordt weergegeven. Je moet dus goed je koppie erbij houden en proberen om de naam van de kleur los te koppelen van de kleur die je op het scherm ziet.

Bubblegum Hero

Bubblegum Hero is eigenlijk een variant op de bekende ritmegames, waarbij je op de maat van de muziek moet tikken. Je moet hier echter kauwgomballen-ballonnen blazen in verschillende grootte. Is de ballon te klein, dan mis je de verdubbelaar. Is hij te groot, dan kan het game over zijn. Je moet dus steeds opletten of je het wel goed doet. Leuk om te spelen.

Pocket Bandit

Toen de Apple Watch net verscheen waren we enthousiast over Break This Safe, een game waarbij je een kluis moest zien te kraken. Die game werkt niet meer zo goed, maar gelukkig is er een alternatief: Pocket Bandit. Daarbij draait het ook om het kraken van een kluis. Je bent een dief die goud, juwelen, een edelsteen of supergeheime documenten uit een kleuis moet stelen. Daarbij moet je in een race tegen de klok zien te achterhalen wat de cijfercombinatie van de kluis is. Als niet niet snel genoeg bent word je in de kraag gevat door de politie. Probeer je topscore te verbeteren en bereken hoeveel waarde je uit de kluis hebt gestolen. Je bedient deze game door aan de Digital Crown te draaien.

Rules!

Hou je van breinbrekers, dan vind je Rules! zeker leuk om te spelen. In elke ronde komen weer nieuwe regels bij, zodat de activiteiten die je moet uitvoeren steeds ingewikkelder worden. Op een gegeven moment zijn er zoveel regels waarmee je rekening moet houden, dat je een foutje maakt en dan is het: Game Over!

Runeblade

Runeblade is ideaal voor fans van RPG’s. Versla de ene vijand na de andere en verdien daarmee punten die je kunt gebruiken om je runes te versterken en om een vloek uit te spreken, waardoor je langer kunt aanvallen en meer schade toebrengt. Er komen grappige, rare vijanden voorbij. Deze game kun je ook op de iPhone spelen, maar wil je even een kort momentje een spelletje doen, dan is de Apple Watch-game perfect.

Tiny Armies

Stuur je leger erop uit, waarbij je bossen, bergen en meren tegenkomt als obstakels. In dit spelletje swipe je over het scherm om je leger te verplaatsen en gaat het erom zoveel mogelijk gebied van je vijand in handen te krijgen. In korte sessies kun je even met deze Apple Watch-game bezig gaan. Ook kun je in iMessage spelen tegen je vrienden of wildvreemden.

Trivia Crack

Quiz-spelletjes doen het altijd goed en Trivia Crack is een bekende game voor iPhone en iPad. Maar met de Apple Watch-versie kun je ook eenvoudig vragen beantwoorden op je horloge. Je draait aan het rad door erop te tikken, waarna de categorie bepaald wordt. De vraag komt daarna duidelijk in beeld die je vervolgens eenvoudig kunt beantwoorden door uit de antwoordmogelijkheden te kiezen. Je ziet in de Apple Watch-app al je actieve spellen waarin jij aan zet bent, maar je kunt ook rechtstreeks vanaf je horloge een nieuw spel starten. Trivia Crack op de Apple Watch is perfect om even kort in de trein te spelen, zonder dat je telkens je iPhone uit je zak moet halen. Er is een gratis en betaalde versie met advertenties, maar als je alleen op de Apple Watch wil spelen is de gratis versie voldoende.

Snappy Word

Snappy Word is een woordspelletje met een simpele interface, waarbij je steeds vier letters tegelijk te zien krijgt. Dus ook als je Engels niet zo heel best is moet het lukken om korte woordjes te leggen. Maak in 30 seconden zoveel mogelijk woordjes, totdat je een fout maakt. Je kunt ook kiezen voor een speelwijze met onbeperkte tijdslimiet. Met de bijbehorende iMessage-app speel je tegen je vrienden.

Brainess

Het eerder genoemde Elevate is vooral bedoeld als aanvulling op de bestaande iPhone-app, maar Brainess is speciaal gemaakt voor de Apple Watch. Het is een brain trainer, met allerlei uitdagingen waarbij je bijvoorbeeld het hoogste getal op het scherm moet aantikken. Er zitten ook spelletjes in die met wiskunde, geheugen en tellen te maken hebben. Allemaal kort en geschikt voor het kleine scherm.

Field Day

Fans van boerderijspelletjes gaan aan de slag met Field Day. Je koop lappen grond met de munten die je hebt verdiend door groente en fruit te verkopen. Ook verbouw je gewassen en daarbij ontgrendel je nieuwe gewassen en dieren. De bediening met de Digital Crown is erg goed gelukt: je draait op en neer om je bestellingen te zien of om te kijken welke missies de postbode nu weer heeft gebracht. Die missies moet je overigens op je iPhone uitvoeren.

Galaxia 4

Ken je Galaga nog? Galaga is de klassieke arcadegame waarin je mt een vliegtuigje insect-achtige wezens neer moet knallen. Galaxia 4 lijkt erg op Galaga en combineert dat met Space Invaders, ook een klassieker uit die tijd. Galaxia 4 speel je niet alleen op je iPhone, maar ook op je Apple Watch. De game is ook nog bijgewerkt voor de Apple Watch Series 4, dus hij maakt optimaal gebruik van het scherm.

Schaken Speel & Leer

Schaken op je Apple Watch? Ja hoor, kan. Deze Apple Watch-game toont een schaakbord met stukken en je kunt het ook nog echt spelen. Je kunt zelf de speelsterkte instellen. Met een Gold Lidmaatschap heb je meer puzzels, lessen en toernooien.

Pictoword

Pictoword is een game waarbij je samengestelde woorden moet raden aan de hand van plaatjes. Combineer de afbeeldingen en probeer een nieuw woord te vormen. Er is een Easy Mode voor tieners en voor mensen die nog niet zo handig zijn met het Engels. Je krijgt opdrachten op het gebied van film, tv en meer.

Mini Watch Games 24-in-1

Als je het echt niet meer weet, kun je altijd deze app proberen. Zoals de naam al zegt bestaat het spel uit 24 kleine spelletjes. Zo kan je rennen met een mannetje terwijl je obstakels ontwijkt, bouw je een zo hoog mogelijke toren, race je over een circuit en speel je een potje tennis. Allemaal in miniatuurformaat natuurlijk, zodat je het altijd op je Apple Watch kan spelen.