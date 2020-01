Dock op de Apple Watch

Sinds watchOS 3 kun je op de Apple Watch gebruik maken van een handige dock. Hierin stel je je favoriete apps in, die constant op de achtergrond bijgewerkt worden met nieuwe informatie. Daardoor starten ze sneller op. Het dock vervangt de eerder aanwezige Snelle blikken (Glances). Maar hoe stel je het Apple Watch-dock in en hoe werkt het eigenlijk? In dit artikel leggen we dit uit.

Apple Watch dock activeren

Het dock in watchOS zorgt ervoor dat je een stuk sneller je favoriete apps kunt openen. Bovendien is de informatie in de app meteen up-to-date, zodat je niet hoeft te wachten op een laadscherm.

Zo werkt het activeren van het dock:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Kies hier voor de optie Dock. Kies Recent of Favorieten. Kies je voor Recent, dan vind je hier de apps op basis van je gebruik. Kies je voor Favorieten, dan kun je zelf instellen welke apps in de Dock zichtbaar zijn. Via de Wijzig-knop rechtsboven kun je apps toevoegen of verwijderen aan dit overzicht.

Zo kun je het Apple Watch Dock gebruiken

Het Dock op de Apple Watch dient als vervanging voor de Snelle blikken, maar je activeert deze niet op dezelfde manier. Het Dock zit verstopt achter de zijknop op de Apple Watch, de platte knop naast de Digital Crown. Druk hier één keer op en je ziet de lijst met alle apps die je in het Dock geplaatst hebt.

De apps kies je vervolgens door simpelweg over het scherm te vegen, maar je kunt hier ook de Digitale Kroon voor gebruiken. Vooraan de lijst van apps vind je nog een extra app die je niet ingesteld hebt, want hier wordt een recent gebruikte app weergegeven. Vanaf deze plek kun je deze meteen toevoegen aan het Dock, zonder dat je hiervoor de Watch-app op je iPhone hoeft te openen. Hierdoor fungeert het Dock ook als een soort multitaskingvenster.

Apps uit het Apple Watch Dock verwijderen

Je kunt ook apps uit het Dock verwijderen, zonder dat je hiervoor je iPhone erbij hoeft te pakken:

Open het Dock door op de zijknop te drukken. Plaats de app die je wil verwijderen op het scherm. Sleep deze nu naar links en tik op het rode kruisje met Verwijder.

Welke apps kunnen in het Dock?

Het voordeel van de nieuwe Dock-functie is dat je alle apps hierin kunt plaatsen. Dit geldt dus voor de standaardapps, maar ook de third-party apps die je downloadt uit de App Store. En omdat er geen Snelle blikken meer zijn, heeft de Snelle blik Huidige voor de bediening van muziek een aparte app gekregen in het Dock, los van de Muziek-app.

Maximale aantal apps in de Dock

Een voordeel van het Dock is dat apps niet aangepast hoeven te worden om in het Dock geplaatst te kunnen worden. Je kunt echter niet ongelimiteerd apps toevoegen, want Apple heeft een maximum ingesteld van tien verschillende apps (plus de recent gebruikte app vooraan de lijst). Het is dus niet zo dat alle apps op je Apple Watch een stuk sneller opstarten, omdat dit alleen werkt voor de tien apps die je in het Dock geplaatst hebt.

