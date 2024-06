Extra korting bij 50+ Mobiel: 25GB voor €2,50 per maand

Bij 50+ Mobiel betaal je nu het eerste jaar €2,50 per maand, ongeacht de databundel die je kiest. Wie slim is neemt de bundel met 25GB data, die ook maar €2,50 per maand kost.

Bij 50+ Mobiel kun je goedkoop een mobiel abonnement afsluiten. Deze provider richt zich op de wat oudere smartphonegebruiker, maar je kunt ook klant worden als je nog geen vijftig bent. De nadruk ligt op duidelijke uitleg en lage kosten.

Met deze tijdelijke deal ben je nog goedkoper uit: je betaalt het eerste jaar slechts €2,50 per maand, ongeacht de databundel die je afsluit. Dit kan een databundel tot 25GB zijn, dus ook voor mensen die wat meer data nodig hebben is dit een scherpe deal.

Magic Deal voor 50+ Mobiel

De sim only-abonnementen van 50+ Mobiel zijn normaal al heel voordelig. En met deze Magic Deal van Belsimpel ben je nu nóg goedkoper uit. Voor elke bundel betaal je het eerste jaar slechts €2,50 per maand. Het maakt niet uit welke bundel je kiest. Je krijgt altijd onbeperkt bellen en onbeperkt sms, plus natuurlijk de gekozen hoeveelheid data:

Databundel Normale maandbedrag Maandbedrag eerste jaar 2GB €6,- €2,50 7GB €7,50 €2,50 10GB €8,50 €2,50 18GB €10,- €2,50 25GB €14,- €2,50

Het meest profiteer je als je voor de grootste bundel van 25GB kiest, want die kost normaal €14,- per maand. De aanbieding geldt alleen voor mensen die een tweejarig abonnement afsluiten en als je dit omrekent naar de totale periode betaal je voor 25GB dan een gemiddelde prijs van €8,25 per maand. Zó goedkoop lukt je waarschijnlijk nergens anders.

De aanbieding geldt t/m woensdag 5 juni 2024, dus wees er snel bij! En zoals gezegd: deze provider is er voor iedereen, ongeacht leeftijd. De handige uitlegvideo’s helpen je op weg om je abonnement werkend te krijgen en in de Voordeelwinkel kun je bovendien sparen voor leuke extra’s, zoals een dagje uit of korting op een diner. 50+ Mobiel maakt gebruik van het Vodafone-netwerk, dus ook qua dekking zit je goed.

Is deze aanbieding voorbij, dan kun je nog steeds profiteren van de scherpe tarieven bij 50+ mobiel. Hieronder zie je de normale prijzen bij deze sim only-aanbieder.