Het wordt weer kouder en de feestdagen zijn in zicht. In deze round-up lees je welke opties je hebt voor slimme kerstverlichting.

De nachten worden kouder en de zon komt ’s ochtends later op. Dat betekent dat de feestdagen niet lang meer op zich laten wachten. Om je huis en tuin compleet in de kerststemming te brengen, vertellen we je in deze gids welke opties je hebt voor slimme kerstverlichting.

Slimme kerstverlichting voor binnen en buiten

Ziet jouw kerstboom er elk jaar hetzelfde uit? Met slimme kerstverlichting voor in de boom breng je makkelijk variaties aan. Via een app verander je niet alleen de kleur van de lampjes, maar ook de intensiteit en soms zelfs de lichteffecten. Je kunt slimme kerstboomverlichting dus volledig naar eigen wens instellen. Ook voor de rest van je huis (en tuin) zijn er een hoop mogelijkheden. Dit zijn je opties voor slimme kerstverlichting, zowel voor binnen als voor buiten:

Philips Hue slimme kerstlampjes

Philips Hue is een van de grootste aanbieders van slimme verlichting in Nederland, maar heeft pas sinds 2022 slimme kerstverlichting in het assortiment. Veel valt er niet te kiezen, de fabrikant heeft namelijk enkel het Festivia-lichtsnoer in het assortiment. Het lichtsnoer lijkt erg op traditionele kerstverlichting, maar dan met slimme functionaliteiten. Er zijn drie varianten: een snoer van 8 meter met 100 led’s, een snoer van 20 meter met 250 led’s, en een snoer van 40 meter met 500 led’s.

De slimme kerstlampjes van Philips Hue zijn een van de duurste in deze round-up. Wel kan je ze dankzij de Spotify-integratie eenvoudig synchroniseren met bijvoorbeeld kerstmuziek. Hierdoor bewegen de lampjes mee op de het tempo en ritme van je favoriete kersthits. De verlichting bedien je eenvoudig met de Hue-app. Het is een goede keuze als je al meer Philips Hue-lampen in huis hebt. Het is echter niet mogelijk om meerdere Festivia-lichtsnoeren aan elkaar te koppelen. Wel zijn ze geschikt voor binnen en buiten.

De slimme Festavia-kerstverlichting van Philips Hue is verkrijgbaar vanaf €119,99.

Dit zijn de adviesprijzen:

Festavia lichtsnoer 10 meter met 100 lampjes: €119,99

Festavia lichtsnoer 20 meter met 250 lampjes: €219,99

Festavia lichtsnoer 40 meter met 500 lampjes: €359,99

Festavia 20 meter Festavia 40 meter

Slimme kerstverlichting van Twinkly

Als je iets meer keuze wil of verschillende lichtsnoeren wil combineren, dan kan je bij Twinkly terecht. Het merk is van Italiaanse origine en heeft een groot aanbod aan slimme kerstverlichting. Voor in de kerstboom zijn er de Strings in verschillende uitvoeringen, zowel qua snoerlengte als qua kleur. Zo is er een versie met kleur, met kleur en wit, en met gouden en zilveren lampjes. Je hebt daarnaast de keuze uit 100, 250, 400 of 600 led’s. Ook kan je de draadkleur bepalen: groen of zwart.

Nieuw in het assortiment van Twinkly zijn de Candies: decoratieve lampjes met sterren, kaarsjes, parels of hartjes, die zowel in als buiten de kerstboom gebruikt kunnen worden. Ook het Cluster-lichtsnoer is een optie voor in de kerstboom. Hierbij zitten de lampjes wat dichter op elkaar dan bij de Strings, waardoor ze een warme sfeer overbrengen. Deze slimme lichtsnoeren zijn niet alleen geschikt voor in de boom, maar kunnen ook op andere manieren ingezet worden om je huis en tuin te versieren. Bovendien zijn de slimme kerstlampjes geschikt voor zowel binnen als buiten én compatibel met HomeKit.

Om de rest van je huis (en tuin) te versieren, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is er een Curtain: een soort lichtgordijn dat je bijvoorbeeld voor een raam of onder een overkapping kan hangen. Daarnaast is het Icicle-lichtsnoer geschikt om de buitenkant van je huis mee te decoreren. De lampjes vormen een soort ijspegels, wat goed past bij de sfeer van de koudere winterdagen. Daarnaast kan je bij Twinkly ook kiezen voor een complete slimme lichtboom, met een hoogte variërend tussen de 2 en 8 meter. Als je niet veel plek hebt voor een kerstboom, kan je ook voor een slimme kerstkrans kiezen.

Wie de slimme kerstverlichting het liefst wil synchroniseren met de (kerst)muziek, zit bij Twinkly ook goed. Met de Music-stick kan je de lampjes van het merk afstemmen op de muziek. Het maakt niet uit welke muziekdienst je gebruikt om liedjes mee af te spelen, de stick heeft namelijk een ingebouwde microfoon om naar de omgeving te luisteren.

De slimme kerstverlichting van Twinkly is verkrijgbaar vanaf €49,95, afhankelijk van het model en de lengte van het lichtsnoer.

Nanoleaf slimme verlichting voor kerst

Ook Nanoleaf biedt tegenwoordig slimme kerstverlichting aan. De Smart Holiday String Lights zijn bedoeld als decoratie voor in de kerstboom, maar kan ook op andere manieren gebruikt worden om je huis in de feeststemming te brengen. Het lichtsnoer is in totaal 20 meter lang (twee snoeren van 10 meter) en bestaat uit 250 led’s. De lampjes ondersteunen Matter en zijn ook te gebruiken met HomeKit. Je hebt echter wel een smarthomehub nodig die Matter ondersteunt, zoals de HomePod mini.

De slimme kerstlampjes van Nanoleaf zijn verkrijgbaar voor €119,99.





Andere opties voor slimme kerstverlichting

De bovenstaande opties voor slimme kerstverlichting zijn relatief duur. Er zijn echter ook goedkopere opties. De Chinese fabrikant Govee heeft bijvoorbeeld slimme kerstlampjes in het assortiment met de naam Christmas String Lights. Dit lichtsnoer is verkrijgbaar in twee maten: 10 meter met 100 lampjes en 20 meter met 200 lampjes. Het nadeel is dat deze verlichting niet werkt met HomeKit. Wel worden Google Home, Alexa en de eigen app ondersteund. Je vindt Govee bij Amazon en andere winkels.

Daarnaast biedt het eveneens Chinese WOOX een lichtsnoer aan van 20 meter met 200 led’s of 40 meter met 400 led’s. Ook hier is geen ondersteuning voor HomeKit aanwezig, maar het lichtsnoer is wel te bedienen met bijvoorbeeld Google Home of de smartphone-app. Hoewel dit lichtsnoer goedkoper is, zijn de mogelijkheden beperkter dan de andere opties in deze lijst.

Heb je al prima kerstverlichting in huis en wil je ze op afstand kunnen bedienen met verschillende scènes en schema’s? Dan kan je deze lampjes ook slim maken door een slimme stekker te gebruiken. Je kan dan geen leuke effecten toevoegen, maar de verlichting wel automatisch in- en uitschakelen op gewenste tijden en via je smartphone bedienen. In onze round-up lees je welke slimme stekkers geschikt zijn voor HomeKit. Zo’n slimme stekker is bovendien voor veel meer toepassingen te gebruiken. De rest van het jaar gebruik je de slimme stekkers om je andere ‘domme’ lampen slim te maken of om andere elektrische apparaten aan en uit te zetten. Alles over je bestaande kerstverlichting geschikt maken voor HomeKit lees je in een aparte gids.