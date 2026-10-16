Een MacBook is een flinke investering, maar met de juiste aanbieding kun je vaak flink besparen. De prijzen van populaire modellen zoals de MacBook Neo, MacBook Air en MacBook Pro verschillen regelmatig per winkel. Daarom hebben we de actuele MacBook-aanbiedingen verzameld en vergelijken we waar je momenteel het voordeligst uit bent.

Dit zijn de beste MacBook-aanbiedingen van dit moment

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook, maar wil je niet te veel betalen? Dan loont het om de aanbiedingen goed in de gaten te houden. Op deze pagina verzamelen we de beste MacBook-deals van dit moment, zodat je eenvoudig ziet waar je het meeste voordeel pakt.

Welke MacBook past het beste bij jou

Apple heeft verschillende MacBooks in het assortiment, elk met een eigen doelgroep. De MacBook Neo is het nieuwe instapmodel en richt zich vooral op gebruikers die een betaalbare Mac zoeken voor dagelijkse taken zoals internetten, studeren, werken met documenten en entertainment. De MacBook Air vormt de ideale middenweg dankzij de combinatie van een licht ontwerp, lange accuduur en krachtige prestaties voor vrijwel alle dagelijkse werkzaamheden.

Wie meer uit zijn laptop wil halen, komt uit bij de MacBook Pro. Dit model is bedoeld voor veeleisende gebruikers die maximale prestaties nodig hebben voor bijvoorbeeld foto- en videobewerking, muziekproductie, 3D-toepassingen of softwareontwikkeling. Met krachtigere chips, betere schermtechnologie en meer aansluitmogelijkheden is de Pro-serie vooral interessant voor professionals.

Nu met korting: scoor de nieuwste MacBook Air M5

De MacBook Air met M5-chip is voor veel gebruikers de beste keuze binnen de MacBook-serie. Deze dunne en lichte laptop combineert een stijlvol ontwerp met krachtige prestaties en een lange accuduur, waardoor hij geschikt is voor vrijwel alles: van dagelijks gebruik en studeren tot fotobewerking, multitasken en lichte videobewerking.

De MacBook Air M5 is verkrijgbaar met een 13-inch of 15-inch Liquid Retina-display. Beide schermformaten bieden ondersteuning voor True Tone, een brede P3-kleurweergave en een helderheid tot 500 nits. Dankzij het slanke aluminium ontwerp en het lage gewicht neem je de MacBook Air eenvoudig mee naar kantoor, college of onderweg.

Binnenin zorgt de nieuwe M5-chip voor een flinke prestatieboost. De chip beschikt over een krachtige CPU, verbeterde GPU-prestaties en een geavanceerde Neural Engine voor taken met kunstmatige intelligentie. Hierdoor blijft macOS soepel werken, ook wanneer je meerdere apps tegelijk gebruikt of aan de slag gaat met creatieve toepassingen. De MacBook Air M5 is verkrijgbaar met verschillende configuraties voor werkgeheugen en opslag, zodat je kunt kiezen voor een uitvoering die past bij jouw gebruik.

Ook op het gebied van batterijduur scoort de MacBook Air uitstekend. Dankzij de energiezuinige M5-chip gaat de laptop de hele dag mee zonder tussentijds opladen. Verder beschikt het model over MagSafe-opladen, meerdere usb-c-aansluitingen en ondersteuning voor externe beeldschermen. Wil je meer lezen over de MacBook Air met M5-chip? Lees dan zeker even onze review.

MacBook Neo in de aanbieding: dit zijn de beste prijzen

De MacBook Neo is Apple’s nieuwste en goedkoopste MacBook-model. Met deze laptop richt Apple zich vooral op gebruikers die een betaalbare Mac zoeken voor alledaagse taken zoals internetten, documenten maken, studeren en entertainment. Ondanks de lagere prijs behoudt de MacBook Neo het herkenbare aluminium ontwerp en de volledige macOS-ervaring.

De MacBook Neo beschikt over een 13-inch Liquid Retina-display met een resolutie van 2408 × 1506 pixels en een helderheid tot 500 nits. Onder de motorkap zit geen M-chip, maar de A18 Pro-chip die ook afkomstig is uit Apple’s iPhone-lijn. Deze chip beschikt over een 6-core CPU, 5-core GPU en een 16-core Neural Engine en is krachtig genoeg voor dagelijks gebruik, multitasken en lichte creatieve werkzaamheden.

Standaard krijg je 8 GB werkgeheugen en keuze uit 256 GB of 512 GB SSD-opslag. De accu gaat volgens Apple tot 16 uur mee bij videostreaming en tot 11 uur bij draadloos internetten. Verder beschikt de MacBook Neo over twee usb-c-poorten, een koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor één extern scherm met een resolutie tot 4K bij 60Hz.

De grootste troef van de MacBook Neo is natuurlijk de prijs. Het model is goedkoper dan de MacBook Air en vormt daarmee een aantrekkelijk instapmodel voor wie kennis wil maken met macOS zonder direct een groot bedrag uit te geven. Wel moet je rekening houden met enkele concessies, zoals minder werkgeheugen, een eenvoudiger scherm en minder aansluitmogelijkheden dan bij de MacBook Air. Wil je meer lezen over de MacBook Neo? Lees dan zeker even onze review.

MacBook Pro M5 kopen: bekijk de scherpste aanbiedingen

Zoek je maximale prestaties, dan is de MacBook Pro met M5-chip de krachtigste MacBook die Apple momenteel aanbiedt. Dit model is gemaakt voor gebruikers die meer vragen van hun laptop, zoals creatieve professionals, ontwikkelaars en iedereen die werkt met zware programma’s voor foto- en videobewerking, 3D-rendering of andere intensieve toepassingen.

De MacBook Pro M5 is verkrijgbaar met een 14-inch of 16-inch Liquid Retina XDR-display. Dit scherm combineert een hoge resolutie met ProMotion-technologie tot 120 Hz, waardoor beelden vloeiender ogen en animaties soepeler verlopen. Dankzij de hoge helderheid, het diepe contrast en de brede kleurweergave is het scherm bijzonder geschikt voor professioneel beeldbewerking en het bekijken van HDR-content.

Onder de motorkap zorgt de M5-chip voor indrukwekkende prestaties en een flinke efficiëntieverbetering. De nieuwste Apple-chip biedt meer snelheid voor dagelijkse werkzaamheden, maar komt vooral tot zijn recht bij zware taken zoals videobewerking, grafisch ontwerp, programmeren en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Voor gebruikers die nog meer vermogen nodig hebben, zijn er verschillende configuraties met extra werkgeheugen en opslag beschikbaar.

Ook op het gebied van aansluitingen is de MacBook Pro uitgebreider uitgerust dan de MacBook Air. Zo beschikt het model over meerdere Thunderbolt-aansluitingen, HDMI, een SDXC-kaartlezer, MagSafe 3 en een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting. Dankzij de grotere accu profiteer je bovendien van een lange batterijduur, ondanks de krachtige hardware. Wil je meer lezen over de MacBook Pro met M5-chip? Lees dan zeker even onze review.