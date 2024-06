MediaMarkt Red Week t/m 30 juni 2024

Van 24 t/m 30 juni 2024 krijg je korting op verschillende producten van Apple en andere merken tijdens de MediaMarkt Red Week. De winkelketen presenteert het als een soort alternatief voor Black Friday, maar iedereen weet wel beter: dit is bedoeld om de Amazon Prime Day alvast voor te zijn met een brede kortingsactie op allerlei producten. Wat is er te krijgen en hoe goed zijn de kortingen? Dat lees je hier!

Korting op Apple-producten bij MediaMarkt

Normaal geeft MediaMarkt weinig korting op producten van Apple, maar deze keer zijn ze wel extra voordelig. Zo krijg je korting op onder andere iPhones, iPads, Apple Watch en Mac. De kortingen zijn niet extreem, maar mocht je net op zoek zijn naar die nieuwe iPad of AirPods Max en is MediaMarkt je favoriete winkel, dan kun je toch mooi wat korting pakken. Bij andere producten zoals smart home zijn de kortingen nog groter, dus misschien is dit het moment om een slimme deurbel, lightstrip of kerstverlichting (ja, nu al!) te kopen.

Meer kortingen tijdens MediaMarkt Red Week

Bekijk ook de overzichten met meer aanbiedingen van MediaMarkt Red Week:

Andere webshops volgen vaak de kortingen die MediaMarkt geeft. Kijk dus ook even bij je favoriete andere winkels of de iPad die je wilde kopen daar misschien in de aanbieding is. Denk aan Coolblue, Amazon en YourMacStore. Naast Apple-producten kun je natuurlijk ook korting krijgen op allerlei andere producten, zoals wasmachines, televisies, stofzuigers, soundbars en fotografie.