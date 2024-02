Odido internet en tv aanbieding

Zoek je naar een goede aanbieding voor je internet en tv-abonnement? Dan kun je momenteel een aantrekkelijke Odido deal scoren. Je krijgt acht maanden korting op internet en tv. Bovendien betaal je maximaal 30 euro per maand, ongeacht de internetsnelheid die je kiest. Wil je ook tv-kijken? Dan wordt de Odido aanbieding nog aantrekkelijker: de eerste acht maanden hoef je niets te betalen voor tv. Odido biedt 64 tv-zenders, waarvan 59 tv-zenders in HD.

Deze aanbieding geldt t/m zondag 25 februari 2024.

Nog meer korting bij mobiel abonnement van Odido of Ben

Heb je een mobiel abonnement bij Odido of Ben, dan krijg je nog meer korting op internet en tv, plus extra mobiele data.

Dit kan je verwachten:

Maandelijks €5 korting op je internetabonnement.

Maandelijks €7,50 korting op je Odido Unlimited-abonnement

Maandelijks €2,50 korting en 5GB extra data op andere Odido-abonnementen

Maandelijks 5GB extra data bij een Ben-abonnement met internetbundel

Hoeveel je met deze Odido aanbieding bespaart is afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Die keuze hangt op z’n beurt weer af van het type internetverbinding dat je op jouw adres kunt afsluiten. Doe de postcode-check op de website van Odido om te kijken welke opties er voor jou mogelijk zijn.

Dit betaal je:

De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van het type internetverbinding dat Odido op jouw adres kan aanbieden. In de meeste gevallen geldt het genoemde tarief, maar er kan soms een toeslag berekend worden. Je checkt het hier.

Dit zijn je voordelen:

14 dagen bedenktijd

Eenvoudige zelf installatie

Maandelijks aanpasbaar

Gratis overstapservice (dus geen dubbele kosten)

Welke internetsnelheid kiezen bij Odido?

Hoe kies je de juiste internetsnelheid die bij jou past? Voor veel huishoudens is 100 Mbit/s wel voldoende. Je kunt dan met meerdere apparaten tegelijk internetten en video streamen. Heb je een groot gezin of zijn er vaak meerdere mensen die regelmatig hi-res video’s streamen, dan is 400Mbit/s te overwegen. Voor fanatieke gamers zijn er de nog snellere abonnemente van 1 Gbit/s of meer, maar dit is vaak niet nodig.

Bekijk ook welke korting je bij KPN kunt krijgen op internet en tv, want ook daar vind je regelmatig goede acties!