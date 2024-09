Korting bij Vodafone: Volop Voordeel Weken en meer

Tijdelijke deal: korting op iPhone 15

Tijdens de Volop Voordeel Weken krijg je extra korting op de iPhone 15 bij Vodafone. Je krijgt een hoge korting en betaalt maar €720,- voor het toestel. Dat is een stuk minder dan de adviesprijs van €869,- die je nog steeds bij Apple betaalt. Je krijgt bovendien extra korting op je abonnement. Voor een Vodafone Red-abonnement van 20GB betaal je dan €24,50 in plaats van €27,50 per maand. Dat lijkt misschien wat weinig data, maar als je Ziggo thuis hebt krijg je dubbel zoveel data, dus 40GB. Dit geldt ook voor de andere Red-abonnementen, dus 12GB wordt 24GB, enzovoort.

iPhone 16 is goedkoper bij Vodafone

Wil je liever het allernieuwste, dan kan dat ook. Bestel nu de iPhone 16 bij Vodafone en je betaalt een veel lagere toestelprijs dan bij Apple. Hieronder zie je hoeveel je kunt besparen:

Toestel Adviesprijs bij Apple Toestelprijs bij Vodafone iPhone 16 €969,- €888,- iPhone 16 Plus €1.119,- €1.032,- iPhone 16 Pro €1.229,- €1.128,- iPhone 16 Pro Max €1.479,- €1.334,-

Ben je zakelijke gebruiker dan klinkt het allemaal nog goedkoper. Een iPhone 16 is dan vanaf €634,71 excl. BTW in huis te halen en voor de iPhone 16 Pro betaal je maar €833,06 excl. BTW.

Volop Voordeel Weken met de iPhone 15

Wil je toch liever wat meer besparen, dan kun je het beste kiezen voor het vorige toestel, de iPhone 15. Die zit nog gewoon bij Apple in het assortiment, alleen kun je beter via de provider je toestel kopen dan via Apple zelf.

iPhone 15 met 128 GB met korting oplopend tot €466

De korting is als volgt opgebouwd:

· Toestel van adviesprijs €969 voor €720. Totaal korting = €249

· Ziggo korting € 5 x 24 maanden = €120

· Volop Voordeel Weken korting op Red € 3 x 24 maanden = €72

· Geen aansluitkosten t.w.v. €25

Totaal €466

256GB iPhone 15 met korting oplopend tot €476

De korting is als volgt opgebouwd:

· Toestel van adviesprijs €1099 voor €840. Totaal korting = €259

· Ziggo korting €5 x 24 maanden = €120

· Volop Voordeel Weken korting op Red € 3 x 24 maanden = €72

· Geen aansluitkosten t.w.v. €25

Totaal €476

Bestel de Apple iPhone 15 met 512 GB met korting oplopend tot € 486

De korting is als volgt opgebouwd:

· Toestel van adviesprijs €1349 voor €1080. Totaal korting = €269

· Ziggo korting €5 x 24 maanden = €120

· Volop Voordeel Weken korting op Red €3 x 24 maanden = €72

· Geen aansluitkosten t.w.v. €25

Totaal €486

Combineer Vodafone met Ziggo en krijg extra’s

Veel providers bieden kortingen als je naast je mobiele abonnement ook vast internet en tv afsluit. Bij VodafoneZiggo is dat ook het geval. Heb je internet van Ziggo thuis? Dan krijg je:

Tot €7,50 korting per maand

Dubbel zoveel GB’s in je databundel

Extra tv-pakket naar keuze; SkyShowtime, Ziggo Sport Totaal of Ziggo Kids

Safe Online XL-pakket

En natuurlijk kun je bij het afsluiten van je Ziggo-abonnement ook weer extra voordeel halen, met bijvoorbeeld extra kortingen tijdens de eerste maanden. Je leest er alles over op onze pagina met Ziggo-kortingen.

Jongerenkorting en gratis AirPods bij Vodafone

Bij Vodafone krijgen klanten tussen de 18 en 30 jaar extra korting op hun abonnement. Deze korting kan oplopen tot wel €7,50 bij het Red Unlimited-abonnement. Het is niet mogelijk om de jongerenkorting en de Ziggo-korting te stapelen. Meer informatie vind je op de pagina Vodafone Young.

